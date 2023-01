IS-raati arvioi puheenjohtajat: ”Pääsisi halpaan amerikkalaiseen supersankarielokuvaan lentelemään”

Pääministeri Sanna Marin (sd) suoriutui tentistä parhaiten, IS-raati katsoo.

Kuuden puolueen puheenjohtajat ottivat rajusti yhteen IS:n tentissä tiistaina. Nokittelun ohella tentissä kuultiin uutisiakin: valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) raotti ovea asuntolainojen korkovähennysoikeuden palauttamiselle ja pääministeri Sanna Marin (sd) sulki ulos hallitusyhteistyön perussuomalaisten kanssa.

Sanna Marin: 7

Mika Lehto 8, Suvi Hautanen 7, Seppo Varjus 6

Lehto: Tentin priimus. Rökitti Riikka Purran tämän vaalikauden oppositiopolitiikasta. Oli rehellinen ensi vaalikaudesta. Tunnusti, että Sdp ei lähde samaan hallitukseen perussuomalaisten kanssa ja kertoi miksi. Sinipunayhteistyö kokoomuksen kanssa ei myöskään oikein napannut: ”Kyllä tässä olisi paljon työtä tehtävissä, että mahduttaisiin samaan hallitukseen.”

Hautanen: Normaalia kesympi esiintyminen. Sai vaihteen päälle ainoastaan puolustaessaan hallituksen velkaantumista. Ajatus siitä, että Sdp jää mopen osalle hallitusneuvotteluissa, veti vakavaksi. ”Me lähdemme siitä, että Sdp olisi suurin.” Ei kyennyt selittämään, miksi PS ei kelpaa Sdp:lle. ”Ei kyse ole sinusta, Riikka.”

Varjus: Kiveäkin kovempi. Kaikki lentää sivuun kuin vesi graniitista. Hallitus on neuvottelukysymys ja ”Sdp on kova neuvottelija”. No Sanna Marin varmaan ainakin. Mustiin pukeutunut sosiaalidemokraattinen Modesty Blaise. Pääsisi halpaan amerikkalaiseen supersankarielokuvaan lentelemään. Autokratiaa vastaan kaikkialle.

Riikka Purra: 6,5

Mika Lehto 6,5, Suvi Hautanen 6,5, Seppo Varjus 7

Lehto: Perussuomalaisten puheenjohtajan kela pyörii takuuvarmasti. Ristiriitainen vaikutelma. Samassa vastauksessaan asuntolainoista kertoi, että hän kaikkien puheenjohtajien tapaan on hyvätuloinen ja omassa elämässään kaukana tavallisten ihmisten todellisuudesta, ja ryhtyi seuraavaan hengenvetoon puhumaan maahanmuutosta.

Hautanen: Oli parhaimmillaan, kun puhuttiin energiakriisistä ja pääsi kertomaan, miten energiasäästäväisesti itse asuu. ”Perussuomalaiset oli oikeassa.” Sai paljon puheaikaa, mutta sortui luennointiin. Artikuloi sel-ke-äs-ti. Huusi muiden puheenvuorojen väliin muutaman osuvan piikin.

Varjus: Ei enää vaalikeskustelujen kiltti seinäruusu: ”Annika haluaa selvittää kipupisteen, mutta ainakin tietoni mukaan kipupiste on saavutettu”. Välillä suorastaan kiehuva, oikein nousi seisomaan. Kaikkea pitää saada polttaa energiaksi. Köh, köh. Sai sanottua ”maahanmuutto” kerran. Jihhuu.

Petteri Orpo: 6+

Mika Lehto 7, Suvi Hautanen 6, Seppo Varjus 6

Lehto: Povatun pääministerin henkinen kaapu päällä: ”Käydään ensin vaalit, ja ymmärretään, että tämä on jättiläismäinen kysymys.” Tällä kertaa varovainen ja hillitty, suusta ei päässyt sammakoita. Gallupjohtajan perusvarma keskivertoveto, ei laaksoa ei kukkulaa. Juha Sipilän viitoittamalla tiellä kohti vaaleja. Kun ei sano juuri mitään, ei voi mokata.

Hautanen: Yritti haastaa Marinia energiatukien valmistelun jättämisestä viime tippaan, mutta ei saanut vietyä yritystä maaliin. Tuet ok, mutta väärin sammutettu. Ei osannut puolustautua muiden syytöksiltä, ”meidän politiikkamme on erilaista”. Muisteli nostalgisesti Sipilän hallitusta. Ihmetteli ”kauheaa älämölöä”, joka syntyy, jos pohtii porvarihallitusta.

Varjus: Tunteet pinnassa. Kiltin miehen paikka ei ole vaalitentissä. Kun on vielä gallupkuningas, saa kaikki niskaansa. ”Tämä on ensimmäinen mitä pitää ymmärtää” ja ”mutta nyt täytyy ymmärtää”. Kärsivä matematiikanopettaja. ”Jokaiselle tulee välillä huonoja sananvalintoja”. Keräsi pisteitä ihmettelyllä miksi porvarihallituksesta ei saisi puhua.

Annika Saarikko: 6+

Mika Lehto 6, Suvi Hautanen 5,5, Seppo Varjus 7

Lehto: Herätys, vaalitentti menossa! Minne on hävinnyt se aiempi napakka ja selkeä kepulainen? Usein pitkiä vastauksia, pienoisesitelmiä. Kansa ei kaipaa teknisiä selityksiä, vaan konkreettisia sanoja ja tekoja. Paras vastaus oli torua kilpailijoita siitä, että vaikeaa tulee, koska ennen vaaleja aletaan rajata puolueita ulos hallitusyhteistyöstä.

Hautanen: Lannistunut esiintyminen. Varoitti vaikeista hallitusneuvotteluista eikä naulannut keskustaa vielä oppositioon. ”Voi olla helppoa naureskella keskustalle.” Ainut tähtihetki Orpon kurmottaminen siitä, mitä kokoomus olisi tehnyt toisin kuin hallitus lisämenojen osalta ja piikki Sipilän hallituksesta: ”Sitä johti keskusta.”

Varjus: KYLLÄ, KYLLÄ, JA KYLLÄ! Hyvä retorinen kikka, mutta siihenkin voi KYLLÄstyä. ”Jos tässä aletaan iskeä kiinni mitä puolueita hallitukseen voi tulla, se ei ole maalle hyväksi.” Siitä varmaan pojoja. Sai Orpon haukkomaan henkeä hyökkäyksellään kokoomushallitusten vanhoja syntejä vastaan. Jonain toisena aikana olisi voinut olla suuri keskustajohtaja.

Maria Ohisalo: 6

Mika Lehto 6,5, Suvi Hautanen 6-, Seppo Varjus 6

Lehto: Taisi olla tentin hiljaisin. Aloitti rouheasti piikittelemällä vastinpariaan perussuomalaisia vihreästä siirtymästä, vihreiden persukritiikki osui maaliinsa toiseenkin kertaan. Suomessa on puolue, jota vihreät eivät ainakaan ole, ja elinkeinoelämäkin on innolla rintamassa ilmastonmuutosta vastaan, perussuomalaiset vuosikymmenen päästä.

Hautanen: Kansanvalistaja. Esitelmöi, mistä energiakriisissä on kyse. ”Me olemme oikeassa”. Yritti haastaa Purraa, mutta tuli yllätetyksi henkilökohtaisissa asumisratkaisuissa. ”Meillekin on tilattu aurinkopaneelit.” Yritti haastaa Orpoa, mutta tuli tyrmätyksi: ”Älä nyt.”

Varjus: ”Hei, minä olen asuntoministeri!” Jää hyvätapaisuuttaan ei niin vähänkään altavastaajaksi. ”Poliitikkojen pitää olla nöyriä”. Ehkä nyt ei liian nöyriä kuitenkaan. Vihreät ei mene hallitukseen perussuomalaisten kanssa. Vuoden ylläri, kaurapuurot kaatui. Vihreiden tulevaisuus on yhä vahvemmin demarien kyljessä.

Li Andersson: 6,5

Mika Lehto 7,5, Suvi Hautanen 5,5, Seppo Varjus 7

Lehto: Hidas startti, pääsi vauhtiin tentin puolivälissä. Ideologisia puheenvuoroja vasemmistoliiton puheenjohtajalta, esimerkiksi asuntolainojen korkovähennyksestä. Moitti porvaripuolueiden kollegoita, että he olisivat valmiita leikkaamaan pienituloisilta ja harkitsemaan asuntolainan korkovähennyksen palauttamista, joka hyödyttää eniten suurituloisia.

Hautanen: Jäi tentin statistiksi. Veti yhteen toisten näkemyksiä ja paasasi, mikä on ideologisesti oikein. Tulistui pienituloisiin kohdistuvista leikkauksista. ”Suututtaa kuunnella puheenvuoroja Orpolta, Purralta ja Saarikolta.”

Varjus: ”Erityisesti Orpon, Purran ja Saarikon puheenvuorot suututtavat”. Rakentaa jo omaa linjaa oppositiojohtajana. Veronkevennykset saatanasta: ”Ei mitään tekemistä vastuullisen taloudenpidon kanssa”. Liki vääjäämätön oppositioon siirtyminen vapauttaakin. Barrikadilla saa sitten taas raitista ulkoilmaa, kuka kabinettiin kaipaakaan. Nyyh.