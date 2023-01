Ministerit käsittelevät sähkötukimallia maanantai-iltana.

Sähkö on ollut viime aikoina kallista.

Hallituksen ministerit kokoontuvat käsittelemään erityisavustajien ja virkamiesten neuvottelemaa sähkömallia maanantai-iltana.

IS:n tietojen mukaan sähkölaskun kertakorvaukseen on tulossa kymmenen sentin hintaraja. Se tarkoittaisi, että halvat sähkösopimukset rajataan tuen ulkopuolelle. Jos on ottanut marras- tai joulukuussa määräaikaisen sähkösopimuksen, jossa kilowattitunnin hinta on alle 10 senttiä, kertakorvausta ei saa.

IS:n tietojen mukaan kertakorvaukseen tehdään aiemmin sovitusta myös toinen muutos, kun sadan euron omavastuuraja lasketaan 90 euroon. Kertakorvauksen saisi siis yli 90 euron sähkölaskusta.

Tukea maksetaan enintään 700 euroa kuukaudessa neljältä kuukaudelta, marras-helmikuun sähköenergialaskuista. Tukea ei makseta sähkönsiirrosta.

Hallituksessa on ollut kiistaa siitä, kuinka suuren osuuden sähkölaskusta valtio korvaisi. Kello 18 koolle kokoontuneet ministerit päättävät maanantai-iltana, mikä on korvausprosentti. Työ- ja elinkeinoministeriön esityksen mukaan korvattava osuus olisi maksimissaan 50 prosenttia. Osa puolueista haluaa, että korvattava on suurempi.