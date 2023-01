Myös Jussi Halla-aho lähettää terveisiä venäläissotilaille ammusten kyljissä – ”Ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä”

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho perustelee päätöstään sillä, että kaikki mikä edistää venäläisten tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä, sillä Venäjä on syypää sodan kauheuksiin.

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Jussi Halla-aho (ps) kertoo ostaneensa muutaman muun tunnetun suomalaisen tavoin ukrainalaisesta SignMyRocket-palvelusta yhden tykistöammuksen henkilökohtaisella tervehdyksellä.

Eturintamassa taistelevat sotilaat kirjoittavat ammukseen halutun viestin ja lähettävät sitten kuvan lahjoittajalle. Ammuksien lisäksi rahat menevät kerääjän mukaan myös muuhun sotakalustoon kuten autoihin ja viestintävälineistöön.

Halla-aho kertoi asiasta Facebook-sivullaan.

– Sota on Venäjän aloittama ja ylläpitämä. Sota loppuu vasta, kun venäläisiä sotilaita on tapettu niin paljon, että sodan jatkaminen muuttuu Venäjän hallitsijoille poliittisesti tai sotilaallisesti mahdottomaksi. Siispä venäläisten sotilaiden tappaminen on hyvä asia, ja ukrainalaisia tulee auttaa tappamaan heitä, kirjoittaa Halla-aho samalla ottaen kantaa Helsingin Sanomien artikkeliin, jossa käsitellään ostettaviin ammuksiin liittyvää moraalikysymystä.

Allekirjoitetuista tykistöammuksista nousi kohu jo joulukuussa, kun Jyväskylän yliopiston työelämäprofessori ja puolustusvoimien entinen apulaistiedustelupäällikkö, eversti evp. Martti J. Kari kertoi ostaneensa palvelusta ammuksen.

Lue lisää: Martti J. Kari paukautti Venäjälle karskit joulu­terveiset – ”Nyt olemme Topi-papan osalta sujut”

Sittemmin myös kirjailija Sofi Oksanen kertoi omasta ostoksestaan ja lähettämistään terveisistä Twitterissä.

Molemmat Twitter-päivitykset keräsivät paljon positiivisia reaktioita muilta käyttäjiltä, mutta kaikki eivät olleet aivan vakuuttuneita.

– Jotenki en pysty päättämään mitä mieltä olen näistä omistuskranaateista. Symboliikka tässä ymmärretty. Mutta tämäkin voi tappaa jonkun lapsen ja hänen henki on sitten teidän kontollanne. Hänhän (mahdollinen ruumis) ole sinulle/teille/meille tehnyt pahaa? vastasi eräs käyttäjä Karin twiittiin.

– Näin näyttäytyy ihmisten mielten rappeutuminen ja taantuminen evoluution kehityksessä pahasti taaksepäin. Kepeät jaxuhalit sinulle ja kaikille fanittajillesi jotka ihannoivat minkäänlaista summittaista tappamista suuntaan tai toiseen. Pahaa on monenlaista, mihin lie te asetutte? kommentoi toinen käyttäjä Oksasen päivityksen yhteyteen.

Eritoten Karin päivityksen jälkeen kuitenkin monet muutkin suomalaiset intoutuivat ostamaan ammuksia joukkorahoitussivustolta.

Lue lisää: "Suomi teki sen mahdolliseksi" – Martti J. Kari innosti sadat suomalaiset lähettämään tuimat terveiset Venäjälle

Kampanjan takana olevaa yhteisöä edustava Anton Sokolenko kertoi aiemmin HS:lle, että suomalaisia enemmän ovat lahjoittaneet vain yhdysvaltalaiset. Suomalaisten taakse jäävät esimerkiksi Ruotsi ja Puola.

Lue lisää: HS: Näin paljon suomalaiset ovat lähettäneet tappavia terveisiä Venäjälle

Myös toimittaja Oskari Onninen otti aiemmin kantaa keskusteluun Iltalehdessä julkaistussa kolumnissaan. Hänen mielestään terveiset ammusten kyljessä edustavat ”puhdasta pahuutta”.

– Edes Suomen niin kutsuttu sivistyneistö, tutkijat, poliitikot ja kirjailijat, eivät saa vastustettua teknologiayhtiöiden kehittämää informaatiosotakoneistoa, joka onnistuu muuttamaan hyytävimmätkin kauhut herkkien egojen morbidiksi huomiokilpailuksi. Samalla unohtuu vähäisinkin pyrkimys inhimillisyyteen; banaalimmaksi paha ei muutu, Onninen kirjoittaa.

Halla-aho kirjoittaa päivityksessään, että kaikki sodasta johtuvat kauheudet ovat seurausta Venäjän päätöksestä aloittaa hyökkäys, jolloin venäläisten tappaminen tässä tilanteessa on oikeutettua, ja johon myös Ukrainaa tukevat valtiot pyrkivät lähettäessään sotatarvikkeita maalle.

Siksi myös yksittäisten ihmisten lähettämät kranaattiterveiset ovat perusteltuja.

– Jos venäläisten sotilaiden tappaminen tässä tilanteessa on oikein ja välttämätöntä, myös kaikki, mikä edistää heidän tappamistaan, on oikein ja välttämätöntä. Demonisointi ja tappamisen karnevalisointi on oikein ja välttämätöntä, päivityksessä lukee.