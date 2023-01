Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on harmissaan Sipilän hallituksen perinnön tuhoamisesta. Ensi vaalikaudella koulutus on erityissuojeluksessa leikkauksilta.

Eduskuntavaaleihin on vajaat kolme kuukautta aikaa. Kannatusmittauksissa paalupaikalla olevan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on valmistautunut vaalikevääseen lepäämällä. Joulun hän vietti pohjoisessa perheen kanssa, hiihti ja katseli vanhoja jouluelokuvia lastensa kanssa.

– Erityisesti mieleen jäi Saiturin joulu. Ehkä se sopi ajankuvaan, Orpo naurahtaa IS-haastattelussa.

Istuva hallitus on lisännyt pysyviä, vuosittaisia menoja kahdella miljardilla eurolla. Edellinen Juha Sipilän (kesk) hallitus oli juuri saanut säästettyä neljä miljardia euroa pysyvistä menoista ja julkisen talouden lähes tasapainoon.

– Se on varmaan näkynyt naamassa neljän vuoden aikana, että on se harmittanut. Leikkaukset tuntuivat monissa paikoissa, mutta ne vietiin läpi. Sitten tulee porukka, joka tuhoaa sen työn, mitä silloin tehtiin, sanoo valtiovarainministerinä silloin toiminut Orpo.

Hän myöntää, että tällä vaalikaudella on ollut pakko ottaa velkaa koronapandemian ja Ukrainan sodan vuoksi.

– Mutta hallitus on käyttänyt jopa 11 miljardia muuhun kuin koronasta tai Ukrainan sodasta johtuviin menoihin. Se on valtava raha, Orpo sanoo viitaten hallituksen päättämiin kertaluontoisiin menoihin.

Orpon mielestä Sipilän hallituksen kova työ on mitätöity ja nyt ollaan vielä huonommassa tilanteessa kuin silloin.

– Velkaantuminen on kovempaa. Talouskasvun ennustetaan olevan miinusmerkkistä tänä vuonna. Tilanteemme on pahempi kuin vuonna 2015.

Petteri Orpon mukaan Marinin hallituksen jäljiltä Suomi on vielä huonommassa tilanteessa kuin Sipilän hallituksen aloittaessa vuonna 2015.

Huhtikuun eduskuntavaaleissa kokoomus hakee kansalta vahvaa valtakirjaa, jotta puolue pääsisi tekemään haluamaansa muutosta.

– Peruspolitiikan linja on enemmän työtä, vähemmän velkaa ja veroja ja silti voidaan panostaa keskeisiin palveluihin. Täytyy tehdä valintoja ja priorisointeja. Siihen nykyinen vasemmistohallitus ei ole pystynyt.

Kokoomuksen vaalivoiton esteeksi voi vielä nousta perussuomalaiset, joiden kannatus on tuoreen Ylen gallupin mukaan vahvassa, lähes kahden prosenttiyksikön nousussa. Samaan aikaan kokoomuksen kannatus on laskenut prosenttiyksikön.

– Epäluottamus hallituspuolueisiin näkyy. Kokoomuksen linja on selkeä, olemme vaihtoehto vasemmistohallitukselle. Kannatus on ennätyksellisen vahvaa ja meillä on vetovoimaiset ehdokaslistat. Olen luottavainen.

Oletteko valmis Riikka Purran johtamaan hallitukseen, jos perussuomalaiset nousee vaaleissa suurimmaksi?

– Kokoomuksen tavoitteena on pelastaa Suomen hyvinvointiyhteiskunta ja kääntää talouden suunta. Vaalituloksen jälkeen arvioidaan, millaisella koalitiolla muutos saadaan parhaiten aikaan.

Osa kokoomuslaisista pelkää, että Orpon suusta pääsee taas sammakko ja vaalivoitto karkaa käsistä. Syksyllä Orpo selitti jääneensä pääministeri Sanna Marinin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ”kiljumisen” alle Ylen A-talkissa. Ennen joulua Orpo ihmetteli, miksi puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) jää isyysvapaalle kesken Nato-prosessin.

” Jokaiselle varmaan käy niin, että joskus tulee vähän huonoja sanavalintoja. Tavaramerkkini on kuitenkin vakaa asioiden hoito ja perehtyneisyys.

Orpo kertoo pitäneensä itse kuukauden isyysvapaata, kun hänen nyt 16- ja 18-vuotiaat lapsensa olivat pieniä.

– Jokaiselle varmaan käy niin, että joskus tulee vähän huonoja sanavalintoja. Tavaramerkkini on kuitenkin vakaa asioiden hoito ja perehtyneisyys.

Onko mahdollista, että kokoomuksen noin neljän prosenttiyksikön gallupkaula vielä sulaisi?

– Ei. Kokoomuksen kaula ei sula. Meillä on kaikki tähtäimet huhtikuussa ja silloin kuntohuippu on kohdillaan. En ole siitä huolestunut. Teemme nyt työmme hyvin.

Kokoomuksen piiripäättäjien mielestä mieluisin hallituskumppani on perussuomalaiset MTV Uutisten välipäivinä julkaiseman kyselyn mukaan.

– Meillä on niin suurta tyytymättömyyttä Sdp:n johtaman hallituksen politiikkaa kohtaan, että se varmaan heijastelee myös sitä.

Orpon lähtökohtana on, että ensin katsotaan vaalitulos ja hallituspohja määräytyy sen perusteella, mitkä puolueet ovat valmiita tekemään muutoksen, joka hänen mukaansa on välttämätön.

” Nykyään perussuomalaisten kanssa voidaan hyvin neuvotella yhteistyöstä, kuten muidenkin puolueiden kanssa. Ei ole sellaisia esteitä.

Kokoomus on valmis neuvottelemaan kaikkien kanssa, myös perussuomalaisten.

Kun perussuomalaiset hajosi kesällä 2017 Jussi Halla-ahon tultua valittua puheenjohtajaksi, Orpo katsoi, ettei kokoomus voi jatkaa hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa, koska puolueilla ei ole sama arvopohja.

– Silloin 2017 oli minusta ennen kaikkea kyse siitä, että meillä ei ollut luottoa, että perussuomalaisten kanssa olisi pystytty toteuttamaan Sipilän hallituksen ohjelmaa. Silloin ei ollut vielä käsitystä siitä, millaiseksi puolueeksi perussuomalaiset muodostuu uuden johdon myötä. Nykyään perussuomalaisten kanssa voidaan hyvin neuvotella yhteistyöstä, kuten muidenkin puolueiden kanssa. Ei ole sellaisia esteitä.

Edesauttoiko hallitusyhteistyön mahdollisuuksia perussuomalaisten kanssa se, että puheenjohtaja vaihtui Jussi Halla-ahosta Riikka Purraan?

– Ei sillä ole merkitystä. Ohjelma ratkaisee ja se, että voidaan luottaa siihen, että toimitaan ratkaisukeskeisesti vastuullisen hallituspuolueen tavoin.

Orpon mielestä perussuomalaisten kanssa voidaan hyvin neuvotella yhteistyöstä, kuten muidenkin puolueiden kanssa.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kannattajat ovat IS:n kyselyn mukaan hyvin samanmielisiä siitä, että velkaantuminen pitää kääntää laskuun ensi vaalikaudella ja nimenomaan leikkaamalla julkisia menoja.

Näyttääkö siltä, että tässä olisi ohjelmallisesti täydellinen pari?

– Talouspolitiikan osalta varmaan on niin, että perussuomalaisten linja on lähempänä meidän linjaamme kuin nykyisten hallituspuolueiden talouspolitiikan linja.

Orpon mielestä perussuomalaisten talouspolitiikan linjassa on kuitenkin kysymysmerkkejä, koska puolue ei ole määritellyt suhdettaan esimerkiksi kokoomuksen esittämiin uudistuksiin.

– Vaihtoehtobudjetista uskottavaa oikeistolaisen talouspolitiikan linjaa ei löytynyt.

Orpo on sanonut aiemmin, että Eurooppa-politiikan isosta linjasta ei käydä kauppaa hallitustunnusteluissa. Hänen mukaansa iso linja tarkoittaa sitä, että Suomi ei havittele eroa EU:sta tai eurosta, vaan on aktiivinen EU:n jäsen ja suhtautuu avoimesti eurooppalaiseen yhteistyöhön.

Pitääkö tulevan hallituksen olla valmis hyväksymään yhteisen lisävelan ottaminen, jos sellainen esitys tulee EU:sta pöydälle?

– Meillä on eduskunnasta selkeät kirjaukset siitä, että tällaisia tukipaketteja ei pidä tehdä.

Orpon mukaan kokoomuskaan ei vastaava tukipakettia hyväksyisi, sillä eduskunnan kannanoton mukaan keväällä 2021 hyväksytty EU:n elpymisväline on ainutkertainen.

” Mielestäni kaikki puolueet tällä hetkellä sanovat, että töihin saa tulla. Kun työperäistä maahanmuuttoa voimakkaasti lisätään, pitää varmistaa se, että järjestelmää ei voi hyväksikäyttää.

Voiko työperäinen maahanmuutto muodostua esteeksi hallitusyhteistyölle perussuomalaisten kanssa?

– Suomi ei selviä ilman työperäisen maahanmuuton merkittävää lisäämistä. Mielestäni kaikki puolueet tällä hetkellä sanovat, että töihin saa tulla. Kun työperäistä maahanmuuttoa voimakkaasti lisätään, pitää varmistaa se, että järjestelmää ei voi hyväksikäyttää. Että tänne oikeasti tullaan töihin ja kotoudutaan. Uskon, että se on ratkaistavissa.

Tarveharkinnan poistamisen lisäksi Orpo nostaa esille sertifikaatin, joka myönnettäisiin asiat hyvin hoitaville yrityksille. Yrityksillä olisi oikeus rekrytoida Suomeen työntekijöitä, mutta jos yritys laiminlyö työnantajavelvoitteitaan tai polkee työehtoja, siitä seuraisi rangaistus.

– En usko, että tämä ratkeaa palkkaamalla lisää virkamiehiä. Yritykset tietävät, mitä työvoimaa ne tarvitsevat ja sitten vain selkeä valvonta.

Orpon mielestä turhaa byrokratiaa pitää myös karsia ja työperäinen maahanmuutto keskittää omaksi tehtäväkseen yhdelle virastolle.

– Työlupien pitäisi olla päivien ja viikkojen kysymyksiä, ei kuukausien.

Orpon mielestä yrityksille pitäisi antaa oikeus rekrytoida työntekijöitä, jotta Suomeen saadaan työperäistä maahanmuuttoa.

Kansalaisten mielestä suosituin vaihtoehto tulevaksi hallituspohjaksi on sinipuna, mutta hallituksen pitäisi tehdä oikeistolaista politiikkaa Maaseudun Tulevaisuuden kyselyn mukaan.

Näettekö, että se olisi Sdp:n kanssa mahdollista?

– Sdp:n nykyinen talouspolitiikan linja on johtanut Suomen siihen tilaan, missä me otamme lähes kymmenen miljardia velkaa vuodessa ja velkaantumiselle ei näy loppua. Ei sellaista politiikkaa voi jatkaa. Se ajaa tämän maan vararikkoon.

Orpo sanoo, ettei hän ole nähnyt vielä yhtään konkreettista esitystä, mihin Sdp olisi valmis.

– Yleensä tulee vain ei-listat.

Sdp:n keinot velkaantumisen taittamiseksi näyttävät painottuvan veronkorotuksiin ja talouskasvuun. Marin sanoi ennen joulua IS:lle, että Sdp on valmis ”miljardiluokan sopeutukseen”. Orpon mielestä se ei riitä. Hän vaatii demareita kertomaan, miten sopeutus tehdään.

– Meidän ohjelmamme lähtee noin miljardi per vuosi sopeuttamistarpeesta. Ei tätä nyt veronkorotuksilla pystytä hoitamaan. Kokonaisveroaste ei saa nousta eikä mitään yritystoimintaan ja työhön liittyvää veroa ole varaa kiristää, koska se on pois työllisyydestä ja talouden kasvusta.

Orpon mielestä Sdp:n on tunnustettava tosiasiat.

– Nykyisellä Sdp:n talouspolitiikan linjalla ei synny hallitusohjelmaa. Ei kokoomus voi lähteä hallitukseen, jossa jatkettaisiin nykymenoa, mikä tarkoittaa siis sitä, että Sdp:n on muutettava linjaansa.

Orpo luonnehtii välejään Marinin kanssa ”asiallisiksi”. Hänen mukaansa he soittelevat harvakseltaan ja asiaperusteisesti. Purran kanssa sen sijaan oppositioaikana on tehty paljon yhteistyötä.

” Kyllähän kokoomuslaisille on ollut suuri pettymys se, että keskusta lähti vasemmistohallitukseen ja on antanut käytännössä koko ajan periksi kaiken, mitä vasemmistopuolueet ovat ajaneet.

MTV Uutisten kyselyssä keskusta löytyi yllättäen vasta sijalta neljä, kun kokoomuksen piirijohtajilta kysyttiin mieluisia hallituskumppaneja.

– Kyllähän kokoomuslaisille on ollut suuri pettymys se, että keskusta lähti vasemmistohallitukseen ja on antanut käytännössä koko ajan periksi kaiken, mitä vasemmistopuolueet ovat ajaneet.

Orpo lisää, että henkilökohtaisesti hänellä on hyvä kokemus hallitusyhteistyöstä keskustan kanssa Sipilän hallituksessa.

Hallitusneuvotteluista povataan jo pitkiä ja vaikeita. Orpo sanoo varautuneensa niin pitkiin hallitustunnusteluihin ja -neuvotteluihin kuin on tarve.

Kokoomuksen entinen puheenjohtaja Jyrki Katainen lähti EU-komissaariksi kesken pääministeripestin vuonna 2014. Orpo vakuuttaa sitoutuvansa tehtävään neljäksi vuodeksi, jos hänestä tulee pääministeri.

Kokoomukselle kolme tärkeintä asiaa ensi vaalikaudella ovat turvallisuus, talous ja tulevaisuus.

Turvallisuuden osalta tärkeintä on Nato-jäsenyyden loppuun saattaminen ja Suomen puolustuksen sekä sisäisen turvallisuuden vahvistaminen. Talouden puolella velkaantumisen taittaminen, suomalaisten ostovoima ja kestävä kasvu sekä tulevaisuuden osalta koulutus, tutkimus ja tuotekehitys.

Uudistuksia tarvitaan Orpon mielestä työmarkkinoille, sosiaaliturvaan ja verotukseen, jotta työn tekemisestä saataisiin kannattavaa.

Kokoomuksen tavoitteena on ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja lyhentäminen 200 päivään.

– Sillä on erittäin voimakas työllisyysvaikutus. Kolmas elementti uudistuksessa on se, että me haluamme ansiosidonnaisen kaikille. Nythän sen saavat ainoastaan ne, jotka kuuluvat työttömyyskassaan. Se kuuluu kaikille, koska kaikki osallistuvat sen rahoittamiseen.

Valtiovarainministeriön mukaan ansiosidonnaisen laajentaminen kaikille heikentää työllisyyttä ja julkista taloutta. Kustannus julkiselle taloudelle on 195 miljoonaa euroa. Orpo painottaa, että kokoomukselle kyse on oikeudenmukaisuudesta.

– Tämä koskee naisvaltaisia aloja, usein pätkätyöläisiä ja freelancereita ja pienipalkkaisia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsisivat eniten turvaa.

” Mielestäni silloin kun työtä on tarjolla, tämä malli on perusteltu. Meillä on toistasataatuhatta avointa työpaikkaa ja kaikilla aloilla alkaa olla huutava pula työntekijöistä kaikkialla Suomessa.

Ansiosidonnaista kokoomus porrastaisi siten, että ensimmäisen kolmen kuukauden työttömyyden ajan päiväraha olisi viisi prosenttia nykyistä korkeampi. Sen jälkeen päiväraha laskisi 90 prosenttiin nykytasosta kolmeksi kuukaudeksi ja loppuajaksi 80 prosenttiin. Yhdeksän kuukauden kuluttua työtön tippuisi työmarkkinatuelle.

Tämä ei ole mielestänne liian raju malli?

– Mielestäni silloin kun työtä on tarjolla, tämä malli on perusteltu. Meillä on toistasataatuhatta avointa työpaikkaa ja kaikilla aloilla alkaa olla huutava pula työntekijöistä kaikkialla Suomessa.

Orpon mukaan tutkimusten ja tilastojen perusteella työttömät työllistyvät kolmen ensimmäisen kuukauden aikana, sen jälkeen tulee rauhallinen vaihe ja työllistymispiikki tulee juuri ennen kuin ansiosidonnainen on päättymässä.

– Kyse on vain siitä, että saataisiin kannusteet kuntoon töihin lähtöön.

Kokoomus haluaa uudistaa ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastamalla, lyhentämällä ja laajentamalla sitä kaikille.

Millä tavalla kokoomus on valmis pitämään huolta yhteiskunnan heikoimmista, että kaikki pysyisivät samassa veneessä?

– Vahva perusturva on, mutta me haluamme tehdä työn vastaanottamisesta kannustavaa ja saada velkaantumisen kuriin. Viime kädessä pienituloiset ihmiset kärsivät kaikkein eniten siitä, jos julkinen talous pääsee retuperälle.

Kokoomus haluaisi jarruttaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan nousua sitomalla ne ansiotasoindeksiin kansaneläkeindeksin sijaan.

– Sosiaaliturva ja työttömyysrahat nousevat nyt enemmän kuin palkat, ja se entisestään pahentaa tuloloukkuja.

” Noin miljardin sopeuttaminen per vuosi tarkoittaisi noin neljän miljardin sopeuttamista vaalikauden aikana.

Sopeuttamistarpeessa Orpo sanoo kokoomuksen olevan talouspolitiikan asiantuntijoiden kanssa samoilla linjoilla. Julkisen talouden tasapainottaminen toteutettaisiin kahden vaalikauden aikana.

– Noin miljardin sopeuttaminen per vuosi tarkoittaisi noin neljän miljardin sopeuttamista vaalikauden aikana.

Suurimmat leikkaukset kokoomus kohdistaisi ansiosidonnaisen ja asumistuen lisäksi yritystukiin ja hallintoon.

– Näiden lisäksi koko budjettikirjan 70 miljardin läpikäynti momentti momentilta. Kyllä sieltä löytyy ihan perinteisellä työlläkin säästettävää.

Sen sijaan koulutuksen, erityisesti perusopetuksen, sekä tutkimuksen, kehityksen ja innovaatiotoiminnan Orpo sanoo olevan ”erityissuojeluksessa”. Orpon mielestä Sipilän hallitus teki liian suuret säästöt koulutukseen.

Veroastetta kokoomus ei halua Orpon mukaan nostaa.

– Päinvastoin meidän mielestämme veroastetta pitäisi pystyä laskemaan.

Kokoomus haluaa keventää ansiotuloverotusta kaikissa tuloluokissa yhteensä miljardilla eurolla. Sen rahoittamiseksi kokoomus on valmis korottamaan tupakkaveroa, alkoholiveroa ja ottamaan käyttöön uuden terveysperusteisen veron.

– Jos kehitys on suotuisaa, loppuvaalikaudesta voidaan katsoa, pystytäänkö työn verotusta keventämään enemmän, Orpo väläyttää.