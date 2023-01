Kommentti: Jännitys­näytelmä on nyt käynnistynyt – tuleeko Riikka Purran perus­suomalaisista suurin puolue?

Perussuomalaiset on nyt gallupien kakkonen. Onko se huhtikuun vaaleissa ykkönen? kysyy politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Riikka Purran perussuomalaiset ajoi Ylen gallupissa Sanna Marinin Sdp:n ohi ja on nyt kakkonen Petteri Orpon johtaman kokoomuksen jälkeen.

Tämän aamun Ylen tuore gallup paljasti sen, mitä on povattu jo pitkään: perussuomalaiset ajoi Sanna Marinin Sdp:n ohi ja on nyt kakkonen kokoomuksen jälkeen.

Tämä oli nähtävissä jo Ylen edellisen ja Helsingin Sanomien joulukuun gallupin perusteella.

Seuraava kysymys kuuluu: Onko Riikka Purran perussuomalaiset huhtikuun 2. päivänä pidettävien eduskuntavaalien jälkeen ykkönen? Ohittaako perussuomalaiset Petteri Orpon kokoomuksen?

Se on mahdollista.

Vuoden 2019 vaaleihin verrattuna perussuomalaisten gallupkannatus on nyt noin kaksinkertainen, eli lähtöasetelma on hyvä. Kaiken lisäksi varsinaisissa vaaleissa puolue on nostanut kannatustaan gallupeista.

Lisäksi perussuomalaisten äänestäjät ovat nyt muihin puolueisiin verrattuna varmimpia kannastaan.

Ylen gallupissa perussuomalaiset lisäsi kannatustaan 1,9 prosenttiyksiköllä 19,3 prosenttiin. Sdp:n kannatus aleni hitusen ja on 18,8 prosenttia.

Kokoomuksen kannatus tuli alas prosenttiyksikön, mutta 23 prosentin kannatuksessa on yhä suuri, vajaan neljän prosenttiyksikön hajurako persuihin.

Kepu nousi taas yli kymmenen prosentin (10,9 %) ja jätti vihreät (9,6 %) taakseen. Kepun kannatus on surkea, mutta 1,9 prosenttiyksikön nousu luo toivoa Annika Saarikon joukkoihin.

Kepulaiset ainakin väittävät, että maakunnissa on piristymisen, tai pikemminkin sisuuntumisen merkkejä.

Gallupissa Sari Essayahin johtamien kristillisdemokraattien kannatus tippui 1,1 prosenttiyksiköllä (2,9 %). Kepussa on pelätty äänten menetystä myös kristillisille.

Perussuomalaiset on ajanut jo hyvän aikaa sitten Sdp:n ohi, mitä tulee duunarikannatukseen. Ainakin ennen Sdp mainosti olevansa työväenpuolue.

Kumma kyllä, Sdp:ssä tämä ei ole herättänyt minkäänlaista keskustelua, vaan puolue menee vaaleihin ainakin tässä vaiheessa lähinnä puheenjohtaja-pääministeri Sanna Marinin kansansuosion varassa.

Vaaleissa Mariniin luotetaan varsinkin tv-tenteissä, mutta varsinaisesti Marinia voi äänestää vain Tampereella.

Toisenkin asian suhteen perussuomalaiset rikkoo nyt vanhoja ”perustotuuksia”, eli sitä, etteivät naiset äänestä puoluetta.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kertoo Ylellä, että perussuomalaisten kannatusnousu tulee nyt juuri naisilta.

– Oikeastaan koko kannatusnousu tulee naisista, Turja sanoi.

Tämä on Ylen gallupin suuri uutinen, joka kannattaa panna merkille.

Perussuomalaiset pääsee talven mittaan kaiken lisäksi haastajaksi, eikä aiheista tule pulaa: sähkön hinta, inflaatio muutenkin, terveydenhuollon surkeus ja hyvinvointialueiden resurssipula sekä metsäpolitiikka kaikkine EU-kytköksineen.

Jopa tasavallan presidentti Sauli Niinistö antoi perussuomalaisille välillisesti tuulitukea muistuttamalla uudenvuodenpuheessaan Suomen sisäisen turvallisuuden vaalimisesta, mihin kuuluu muun muassa maahanmuuttajataustaisten nuorisojengien väkivallan ja ryöstelyn hillitseminen.

Lisäksi sekä perussuomalaiset että kokoomus saavat aseita käsiinsä hallituksen sisäisestä sekasorrosta.

Joulun alla näytti, että hallitus oli sekaisin kuin risa seinäkello esimerkiksi sähkön hintakeskusteluissa, ja vaikutti, ettei hallitusta johda kukaan.

Se olisi pääministeri Marinin homma.

Kokoomuksessa ollaan vastaavasti varpaillaan, munaako se itse vaalien alla oman ykköspaikkansa.

Petteri Orpon puheet puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) isyysvapaista eivät taatusti lisää kannatusta.

Tällä viikolla puolestaan mahdollisesti perättömien ahdistelusyytteiden takia kokoomuksesta pois potkittu helsinkiläiskansanedustaja Wille Rydman liittyi perussuomalaisiin.

Hylkäsikö kokoomus oman edustajansa onnettoman todisteaineiston perusteella?

Toisaalta myös kokoomuksella on hyvä ehdokasasettelu.

” Sekin on mahdollista, että vaikka persut olisi suurin puolue, Orposta tulee silti pääministeri yhteistyön hintana. Kokoomus voi kilpailuttaa sekä demareita että persuja, mutta persuille ainoa mahdollisuus päästä hallitukseen on kokoomus.

Oikean laidan porvarillisen puolen puolueilla on nyt gallupeissa kaksoisjohto.

Kokoomuksen ja perussuomalaisten kaksoisjohto lisää puheita myös porvarihallituksen todennäköisyydestä, vaikka tähän saakka kokoomuksen ja Sdp:n sinipunaa on pidetty vielä jonkin verran todennäköisempänä.

Jos perussuomalaiset olisi vaalien ykkönen, kokoomuksessa joudutaan miettimään, menisikö se perussuomalaisten johtamaan hallitukseen, jossa Riikka Purra olisi pääministerinä.

Sekin on mahdollista, että vaikka persut olisi suurin puolue, Orposta tulee silti pääministeri yhteistyön hintana. Kokoomus voi kilpailuttaa sekä demareita että persuja, mutta persuille ainoa mahdollisuus päästä hallitukseen on kokoomus.

Tai oikeastaan kaikki on mahdollista.

Vaali-illan maaliintulojärjestys ratkaisee paljon, oli se millainen tahansa.

Vain se on varmaa, että gallupien perusteella Suomeen on syntymässä sellainen vaalitulos, että hallitusneuvotteluista tulee helvetillisen vaikeat.