Hallituspuolueiden pitäisi viimeistään torstaina päästä sopuun siitä, miten luvattu kertakorvaus marras-helmikuun suurista sähkölaskuista käytännössä toteutetaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja TEM:n virkamiehet ovat valmistelleet lakiluonnosta sähkötuen kertakorvauksesta. IS:n tietojen mukaan pöytään on tullut ehdotus, että kertakorvausta ei maksettaisi, jos on loppuvuodesta maksanut sähköstään alle 10 senttiä/kWh.

Neljän kuukauden, marras-helmikuun suurista sähkölaskuista kertakorvaus, jonka sähköyhtiö hyvittää asiakkailleen tulevissa laskuissaan.

Hallituspuolueiden erityisavustajat ovat keskiviikkona koolla viilaamassa elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) ja työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaa lakiluonnosta sähkötuesta, sähkölaskujen kertakorvauksesta. Neuvottelut saattavat jatkua vielä torstaina, koska kysymyksiä on yhä suhteellisen paljon auki siitä, mikä malli olisi käyttökelpoisin ja helpoin nopeasti toteuttaa.

IS:n tietojen mukaan pöytään on tullut uusi avaus, jotta kertakorvaus kohdentuisi paremmin tukea tarvitseville.

IS:n tietojen mukaan neuvotteluissa esitetään sitä, että tukea maksettaisiin vain yli 10 sentin sähkösopimuksille. Eli kertakorvauksen voisivat saada vain ne kansalaiset, jotka ovat maksaneet sähköstään yli 10 senttiä/kWh ja kuukauden sähköenergialasku on ollut yli 100 euroa.

Sähkön hinta ei ole kallistunut isolla osalla suomalaisista, joilla on määräaikainen ja nykyhinnoilla halpa sähkösopimus.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja TEM:n virkamiehet ovat luonnostelleet lain sähkötuen kertakorvauksesta. Ministerit eivät ole tänään koolla, asiaa puivat puolueiden erityisavustajat ja hallituksella pitäisi viimeistään huomenna olla valmiina lakiluonnos kertakorvauksesta.

Hallitus sopi jouluviikolla luovansa pikavauhtia sähkötukimallin kertakorvaukselle, joka hyvitetään kansalaisille marras-helmikuun suurista sähkölaskuista.

Hallituksen sopimien ehtojen mukaan kertakorvauksen voi saada, jos on maksanut sähköenergiasta yli 100 euroa kuukaudessa marras-joulukuussa. Siis maksamastaan sähköstä, ei sähkönsiirrosta.

Hallitus lupasi luoda mallin, jolla maksetaan yli 100 euron osuudesta 50–80 prosenttia ja maksimissaan 700 euroa kuukaudessa.

IS:n tietojen mukaan korvausprosentiksi oli tulossa noin 50 prosenttia. Jos hallitus päättäisi vetää uuden rajan yli 10 sentin sopimuksiin, korvausprosentti nousisi, koska kertakorvaukseen on varattu 400 miljoonaa euroa, ja 10 sentin hintarajalla tuensaajien määrä vähenisi.

Hallituksen olisi nyt valittava parhain mallinsa kertakorvaukselle, jotta lakiluonnos sähkötuesta olisi ensi viikolla valmis lausuntokierrokselle ja muutaman viikon päästä valmis eduskuntaan tuotavaksi ja käsiteltäväksi.

Aikaa on vähän, koska kansalaisten pitäisi saada mahdollisimman pian hyvitystä marras-helmikuun sähkölaskuistaan.

Jos laki saadaan valmiiksi joidenkin viikkojen sisällä, oma aikansa menee myös siihen, että sähkön myyntiyhtiöt pystyvät syöttämään hallituksen parametrit omiin laskutus- ja tietojärjestelmiinsä ja kertakorvaus näkyy miinuksena kansalaisen sähkölaskussa.

– Ei käy kateeksi päättäjiä, joilla ovat äänestäjät kiusana. Ei käy kateeksi virkamiehiä, eikä sähköyhtiöissä tietojärjestelmiä ja laskutusjärjestelmiä pyörittäviä, eikä käy kateeksi sähköyhtiöiden asiakaspalvelijoita, Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa kuvaili tilannetta.

Kuulostaa suht’ helpolta, että lasketaan marras-joulukuun sähkölaskuista keskiarvo, ja jos sähköenergian hinta on ollut yli 100 euroa, bingo!

Katsotaan kuinka paljon lasku ylittää 100 euroa, otetaan tästä summasta X prosenttia ja pannaan maksimiraja 700 euroon. Ja kerrotaan tämä summa neljällä, koska kertakorvaus marras-helmikuun sähkölaskuista on luvattu hyvittää.

Oma ongelmansa on se, että sähkön myyntiyhtiöitä on noin 60. Jokaisella yhtiöllä on vähän omanlaisensa laskutusjärjestelmät ja rajallinen määrä tietoteknistä osaamista.

Sähköyhtiöiden pitäisi ymmärtää kaikkialla samalla tavalla, miten hallituksen kaavat pitäisi tieto- ja laskutusjärjestelmiin syöttää ja saada täsmälleen oikea tulos jokaiselle asiakkaalle.

Energiateollisuuden johtaja Pekka Salomaa kuvaili sähköyhtiöiden tulevaa tietokoneoperaatiota niin, että ensin yhtiön johdon ja asiantuntijoiden on ymmärrettävä ja selvitettävä, mitä muutoksia tarvitaan. Sen jälkeen bittinikkareiden on vietävä muutos järjestelmiin ja muutokset täytyy vielä testata.

– Täytyy ensin ymmärtää, mikä vaatimus oikeasti on. Sitten pitää hahmottaa, miten se yhtiöiden prosesseihin ujutetaan, ja tämä pitää saada kerrottua tietojärjestelmä­toimittajalle, jolla on bittinikkarit. Sitten pitää testata, minkälaisia laskuja se tuottaa kaikissa erikoistapauksissakin. Kuukausista ehkä puhutaan, Salomaa arveli.

– Näissä ei saisi virheitä yhtään olla, Salomaa jatkoi IS:lle.

Lain mukaan sähköyhtiö saa sanktion jokaisesta virheestään kuluttajan sähkölaskussa.

Kyse ei ole mistään pienestä tietomäärästä, jonka sähköyhtiöt joutuvat käymään läpi.

Sähkön niin sanottuja käyttöpaikkoja on 3,7 miljoonaa ja laskuja vuodessa on 30–35 miljoonaa.

Tässä tapauksessa sähkön myyntiyhtiöt käyvät läpi marras-joulukuun laskut. Myyntiyhtiöitä on se noin 60, ja yhtiöillä yleensä kymmeniä- tai satojatuhansia asiakkaita.

Sähköyhtiöiden tehtävää vaikeuttaa se, että asiakkailla on erilaisia laskutuskausia. Totta kai monen laskutuskausi alkaa kuun ensimmäinen päivä ja lasku menee maksuun seuraavassa kuussa, mutta laskutusväli voi olla myös kaksi tai kolme kuukautta: esimerkiksi loka-joulukuu. Ja se laskutuskausi voi niin kuukauden kuin kolmen kuukauden laskutusvälissä alkaa kuukauden ensimmäisen päivän sijaan vaikka 10. tai 15. päivä.

Hallituksen lupaamassa kertakorvausmallissa väliinputoajia on aika paljon, esimerkiksi monet asuntoaan tai sähköyhtiötään marras-joulukuussa vaihtaneet suomalaiset.

Kertakorvaus ei myöskään järin auta heitä, joiden määräaikainen ja halpa sähkösopimus päättyi vähän ennen vuodenvaihteessa tai vähän sen jälkeen. Korvaus kun siis lasketaan marras-joulukuun keskihinnasta.

Joka kuukausi päättyy noin 70 000 määräaikaista sähkösopimusta.

– Paljon on niitä asiakkaita, joiden 5–7 sentin sopimus on juuri päättynyt, tai tammikuussa päättymässä. Heitä varmasti harmittaa, kun tukea ollaan määrittelemässä marras-joulukuun laskun mukaan, Salomaa totesi.

Loppuun vielä kertaus hallituksen eri sähkötuista.

Tämä kertakorvauksena maksettava sähkötuki on suunnattu lähinnä sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuville. Tuki maksetaan sähköyhtiöille, jotka hyvittävät korvauksen asiakkailleen tulevissa laskuissaan. Sähkölämmitteinen omakotitalo kuluttaa sähköä talvikuukaudessa suurin piirtein sen minkä kaukolämmöllä lämpiävä kerrostalokaksio vuodessa.

Kertakorvaus on yksi osa joulukuussa sovittua sähkötukipakettia. Kaksi muuta valmistelussa olevaa sähkötukea ovat Norjan mallin mukainen hintakatto ja Tanskan mallin mukainen järjestely suurten sähkölaskujen maksuaikojen pidentämiseksi.

Syksyn budjettiriihessä hallitus päätti niin ikään kolmesta keinosta sähkölaskujen helpottamiseksi.

Sähkön arvonlisävero alennettiin joulukuusta huhtikuuhun 10 prosenttiin. Tammi-huhtikuussa vakituisesta asunnossa kulutetusta sähköenergiasta voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen, jos sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa. Jos tulot eivät riitä kotitalousvähennykseen, korkeisiin sähkölaskuihin voi hakea sähkötukea Kelalta.