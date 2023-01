IS:n tiedot: Tällaista sähkö­tukea hallitus on valmistellut suomalaisille – korvattava osuus jäänee puoleen

Elinkeinoministeri Lintilän kabinetti ja TEM esittelevät hallituspuolueille keskiviikkona valmistelemansa mallin, miten suurista sähkölaskuista luvattu kertakorvaus käytännössä toteutetaan.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä on virkakuntineen valmistellut lakiluonnoksen sähkötuen kertakorvauksesta. Malli esitellään keskiviikkona hallituspuolueille.

Ennen joulua hallitus sopi kertakorvauksena sähkölaskun yhteydessä maksettavan sähkötuen periaatteista.

Huomenna keskiviikkona sähkötuesta pitäisi valmistua ensimmäinen luonnos, miten elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja työ-ja elinkeinoministeriö ovat mallinsa rakentaneet.

Mitään uutta luettavaa hallituskumppaneille ei ollut vielä tiistaina iltapäivällä Lintilän putiikista tullut.

– Odotamme niitä. Niiden pitäisi tulla viimeistään keskiviikkona, hallituslähde kertoi IS:lle.

– Ne täytyy tutkia tosi tarkasti, koska hintalaput ja arviot ovat heitelleet huimasti. Tulemme todennäköisesti hyväksymään sen, että virkaputkesta tullut malli laitetaan eteenpäin ja lausuntokierrokselle, ja asia etenee. Ja voi olla, että lausuntokierroksen jälkeen pitää tehdä muutoksia, hallituslähde jatkoi.

Käytännössä tämä sähkötuki on räätälöity lähinnä sähkölämmitteisissä omakotitaloissa asuville. Kertakorvaus maksetaan sähkölaskun yhteydessä.

Tuki maksetaan neljän kuukauden, marras-helmikuun laskuista, ja laskennan perusteena käytetään talon tai asunnon toteutunutta kulutusta marras-joulukuussa. Kuten muissakin sähkötuissa, tukea voi saada vain sähköenergian hinnasta, ei lainkaan sähkönsiirrosta.

Sähkötuen omavastuuksi on sovittu 100 euroa kuukaudessa, eli sähköenergiasta on pitänyt maksaa vähintään tämä, ja valtio on luvannut maksaa enintään 700 euroa kuukaudessa.

Korvausprosentti on vielä määrittelemättä – se 50-80 prosenttia – ja hallitus on varannut tukeen 400 miljoonaa euroa.

Korvausprosentti riippuu siitä, minkälaiseen mallin TEM on laskelmissaan päätynyt.

IS:n tietojen mukaan korvausprosentti on jäämässä noin 50:een tai jopa vähän alle.

– Oletettavasti se on viidenkympin hujakoilla, tai jopa vähän alle. Sitä keskiviikkona käsitellään. Sen verran selkeät linjat ennen joulua sovittiin ja olisi erikoista, jos niistä lähettäisiin jotain muuttamaan, toinen hallituslähde sanoi IS:lle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ei ole kutsunut sähköministeriryhmää koolle huomenna käymään läpi valmistunutta lakiluonnosta sähkölaskujen kertakorvauksesta. Jos mallin valmistelu on onnistunut sovitusti, hallituspuolueet kuittaavat asian ja luonnos lähtee lausuntokierrokselle todennäköisesti ensi viikon alussa.

Ministerit eivät keskiviikkona kokoonnu puimaan TEM:n sorvaamaa mallia ja lakiluonnosta. Puolueiden erityisavustajat käyvät asiat läpi, ja lakiluonnos jää Lintilän pöydälle odottamaan puolueiden kuittauksia.

– Ministereille ei ole sovittuna tapaamista tälle viikolle. Jos suurempia vääntöjä ei ilmene, luonnos lähtee lausunnolle loppuviikolla tai ensi viikolla, hallituslähde jatkoi.

Koska loppiainen on perjantaina, lakiluonnos ei ehkä torstaiksi ehdi julkaisukuntoon ja todennäköisesti lakiluonnos kertakorvauksesta esitellään ensi maanantaina tai tiistaina.

Mallien laskeminen ei ole yksinkertaista. Jos ja kun laskennan perusteena käytetään asunnon marras-joulukuun sähkönkulutusta, esimerkiksi kymmenet tuhannet ihmiset ehtivät tuona aikana muuttaa, ja joka kuukausi myös päättyy 70 000 määräaikaista sähkösopimusta. Eli lukuisten kuluttajien osoite, sähköyhtiö tai sähkösopimus ovat ehtineet loppuvuonna vaihtua.

– Ne ovat vaikeampia tapauksia ja ne pitää käsipelillä hoitaa. Kyllä varmasti on mallissa muitakin sudenkuoppia ja väliinputoajia, ja niitä täytyy yrittää hoitaa. Suuremmalle osalle saadaan malli, IS:lle arvioidaan hallituksesta.

Oma lukunsa on myös se, miten sähköyhtiöt omassa laskutuksessaan saavat TEM:n mallit käytännössä toteutettua ja oikeat kertakorvaukset asiakkaidensa laskuihin.

– Siitä myös lausuntopalautteella halutaan kuulla. Kertakorvauksesta saatiin energiateollisuudelta näkymä, että se voitaisiin saada laskutusjärjestelmiin käännettyä asiakaskohtaisesti, ja takautuvasti.

– Jos kuukausikohtainen lasku ylittää 100 euroa ja siitä korvataan X prosenttia, ja maksimituki on 700 euroa – kyllähän se sähköyhtiöille töitä aiheuttaa ja ei yksinkertainen asia ole, hallituksesta myönnetään IS:lle..

Hallitus on sopinut kahteen eri kertaan suurien sähkölaskujen korvaamisesta.

Nyt valmistuva lakiluonnos sähkölaskun kertakorvauksesta on osa kolmiosaista pakettia, josta hallitus sopi yhdessä opposition kanssa parlamentaarisessa kokouksessa joulukuun 19. päivä.

Tämä kertakorvauksena maksettava sähkötuki on yksi elementti joulukuussa sovitusta kolmiosaisesta paketista. Valmistelussa tästä kokonaisuudesta ovat vielä Norjan mallin mukainen hintakatto sähkölle ja Tanskan mallin mukainen järjestely suurten sähkölaskujen maksuaikojen pidentämiseksi.

Syksyn budjettiriihessä hallitus sopi niin ikään kolmesta eri keinosta auttaa sähkölaskujensa kanssa kamppailevia kansalaisia: sähkön alv:n alennus, kotitalousvähennys sähkölaskusta ja Kelalta haettava sähkötuki.

Hallitus sopi syksyn budjettiriihessä ensimmäisistä toimistaan sähkölaskujen helpottamiseksi. Sähkön alv aleni joulukuussa viideksi kuukaudeksi 10:een prosenttiin, ja nyt tammi-huhtikuussa suurista sähkölaskuista voi tehdä kotitalousvähennyksen tai hakea sähkötukea Kelalta.

Sähkön alv aleni joulukuussa 10:een prosenttin ja alv-alennus on voimassa huhtikuun loppuun asti.

Tammi-huhtikuussa vakituisesta asunnossa kulutetusta sähköenergiasta voi tehdä verotuksessa kotitalousvähennyksen, jos sähkölaskut ovat yli 2 000 euroa. Vähennys on 60 prosenttia ja sitä saa enintään 2 400 euroa vakituista asuntoa kohden.

Jos tulot ovat pienet ja tulot eivät riitä kotitalousvähennykseen, korkeisiin sähkölaskuihin voi hakea sähkötukea Kelalta. Tammi-huhtikuussa 400 euroa ylittävästä kuukauden sähkölaskusta saa tukea 60 prosenttia, ja enimmäistuki kuukaudessa on 660 euroa.