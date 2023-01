Taneli Puumalaisen arvion mukaan yksityiset terveydenhuollon toimijat voisivat päästä antamaan neljänsiä koronarokoteannoksia kaikille kansalaisille muutaman viikon kuluttua. THL ei näe asialle edelleenkään lääketieteellisiä perusteita.

Suomessa vanhenee lähipäivinä koronarokotteita, joita ei voida hyödyntää, eli ne hävitetään. Kuluvan vuoden aikana Suomessa vanhentuu miljoonia koronarokotteita, ellei niitä käytetä.

Asian vahvistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Mia Kontio.

– Rokotteita on tullut valmistajalta välillä ihan kuukausittain, tai joitakin kertoja kuukaudessa, eli eri rokote-erien vanhenemispäivät ovat erilaisia. Ymmärtääkseni on rokotteita, jotka näinä päivinä vanhenevat, eikä niitä voida hyödyntää, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuus ja terveys -osaston päällikkö Taneli Puumalainen.

Hän ei osaa kommentoida vanhenevien rokotteiden tarkkaa määrää, koska THL vastaa rokotteiden jakelusta ja varastoista.

Uutissuomalainen kertoi tiistaina, että lähikuukausina Suomessa vanhenee ja joudutaan hävittämään 572 000 koronarokoteannosta.

Nykyisillä toimitussopimuksilla koronarokotteita tulee Puumalaisen mukaan Suomeen todennäköisesti vuoteen 2025 asti.

Hänen mukaansa on vaikeaa ennakoida, miten rokottaminen jatkuu tänä vuonna ja tulevina vuosina. Siten rokotteita vanhenee hänen mukaansa väistämättä myös tulevaisuudessa merkittäviä määriä.

THL:n Mia Kontio sanoo IS:lle, että alkuperäistä koronarokotetta, Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta, vanhenee tammikuun ja helmikuun aikana 572 000 annosta.

Tällä hetkellä THL:llä on varastossa 585 000 annosta BA1-koronarokotetta, joka vanhenee lokakuussa. BA45-koronarokotetta puolestaan on varastossa 2,2 miljoonaa annosta. Näistä osa vanhenee tämän vuoden lopussa ja osa ensi vuoden alussa.

Jos kaikki nämä annokset vanhenisivat käyttämättöminä, olisi yhteenlaskettu annosmäärä 3,3 miljoonaa.

– Valmistajalta on kuitenkin aiemmin tullut rokotteiden säilyvyyteen jatkoa tutkimuksiin perustuen, eikä vielä tiedetä, tuleeko myös näiden rokotteiden säilyvyydelle jatkoaikaa, Kontio huomauttaa.

Koko määrä siis tuskin jää käyttämättä.

Maallikon korvaan kuulostaa hullunkuriselta, että näin suuri määrä koronarokotteita jouduttaisiin hävittämään, eikä niitä esimerkiksi voisi lahjoittaa köyhempiin maihin.

Kontion mukaan tammi-helmikuun aikana vanhenevan koronarokotemäärän hävittämisen syy on se, että kyseessä on alkuperäisvalmiste. Kun uusimmat varianttivalmisteet saapuivat Suomeen syksyllä, haluttiin luonnollisesti tarjota uudempaa koronarokotevalmistetta.

– Alkuperäisvalmisteita ostettiin riittävästi kaikille Suomen kansalaisille, mutta kaikki eivät niitä kuitenkaan ottaneet. Nyt vanhaksi menee kuitenkin suhteessa vähän alkuperäisvalmistetta, sillä sitä hankittiin Suomeen alkujaan 12 miljoonaa annosta, Kontio selventää.

Suomi on aiemmin tarjonnut rokotuksia lahjoituksina köyhille maille. Kontion mukaan kaikkia vanhenevia rokotteita ei kuitenkaan voida lahjoittaa, vaan ne hävitetään.

– Tammi-helmikuussa vanhenevat rokotteet on jo jaettu ympäri Suomea, joten niitä ei enää voida lahjoittaa muihin maihin, Kontio sanoo.

Tilanne on osittain sama myös myöhemmin tänä vuonna vanhenevien koronarokotteiden osalta.

– Osa myöhemmin tänä vuonna vanhenevista koronarokotteista on vielä keskusvarastossa, eli ne voidaan lahjoittaa. Mutta osa on jo jaettu maakuntiin, eli ne joudutaan vanhentumisen myötä valitettavasti hävittämään.

Valtioneuvosto päätti 20. joulukuuta, että koronarokotteita luovutetaan yksityisille terveydenhuollon toimijoille. Päätöksen tavoitteena on, että rokotteita voisivat saada myös muut kuin vakavan koronan riskiryhmään kuuluvat.

Rokotteita luovutetaan vuoden 2023 loppuun mennessä yhteensä enintään yhdeksän miljoonan euron arvosta.

THL luovuttaa rokotteet sairaanhoitopiireille ja hyvinvointialueille, jotka luovuttavat ne edelleen yksityisille terveysalan toimijoille.

– STM on antanut THL:lle määräyksen hoitaa rokotusluovutusasia kuntoon mahdollisimman pikaisesti. Luovutuspäätökset ja rokotteiden luovuttaminen lääkevarastoista yksityisille terveydenhuollon toimijoille tapahtuu todennäköisesti ensi viikon ja sitä seuraavan viikon aikana. Tästä eteenpäin voitaisiin päästä rokottamaan, Puumalainen arvioi.

STM ja THL ovat olleet erimielisiä siitä, onko neljänsien koronarokoteannosten antamiselle lääketieteellisiä perusteita.

THL sanoi joulukuun alussa, ettei STM:n ohjeen mukainen rokotusten laajentaminen perusterveille 18–64-vuotiaille ei ole lääketieteellisesti perusteltua.

Kontion mukaan THL:n suositukset ovat edelleen voimassa.

– Jos yksityiset terveydenhuollon toimijat ottavat rokotteita vastaan, pitää neljännen rokoteannoksen antamisen taustalla olla edelleen lääkärin määräys riippuen siitä, miten rokotus on järjestetty. Esimerkiksi influenssarokotteiden suhteen on kuitenkin tehty niin sanottuja ryhmäpäätöksiä, Kontio sanoo.

Käytännössä esimerkiksi työterveysasiakkaan on perusteltava lääkärille, miksi hän tarvitsee neljännen koronarokoteannoksen, jos hän ei ole ikääntynyt tai kuulu riskiryhmään.

THL on sitä mieltä, ettei neljännen koronarokoteannoksen antamiselle ole tässä vaiheessa lääketieteellisiä perusteita.

– Emme kuitenkaan vielä tiedä, onko esimerkiksi riskiryhmäläisille syytä tarjota uusi rokotekierros keväällä ja sitten taas syksyllä. Tai jos ehkä jopa terveille työikäisille uusi rokotus jossain vaiheessa tätä vuotta. Tämäkin täytyy ottaa huomioon.

STM puolestaan uskoo vakaasti, että lääketieteelliset perusteet löytyvät.

– Rokotteista on lääketieteellisesti arvioituna hyötyä myös muille ryhmille kuin ainoastaan hyvin iäkkäille tai riskiryhmille, Puumalainen sanoo.

Puumalaisen mukaan THL:n arvio on, että kun julkisella verrataan sitä, paljonko rokottamiseen jouduttaisiin käyttämään resursseja ja kuinka paljon vakavaa tautia estettäisiin, ei neljänsien rokoteannosten antaminen olisi vaikuttavaa toimintaa.

– THL ei ole ottanut arviossaan huomioon sitä, että valtioneuvoston rokotusstrategian mukaisesti pyritään estämään lievempääkin koronaa, ja sen aiheuttamaa työstäpoissaoloa sekä muuta taakkaa yhteiskunnalle. Tämä perustelu puoltaa rokottamista, Puumalainen sanoo.

– THL on tehnyt työnsä asiantuntijalaitoksena, mutta asiaa voi tarkastella myös työnantajan ja yksilön tasolta. THL on rajannut ryhmiä jyrkästi ja jyrkemmin, kuin muissa EU-maissa. Päätöksentekijöillä on nyt mahdollisuus ja tahtotila tarjota koronarokotteita laajemmin, hän jatkaa.