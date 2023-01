Riikka Purra kommentoi Wille Rydmanin siirtymistä perussuomalaisiin

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purran mukaan Wille Rydmanin siirtyminen perussuomalaisiin ei ollut läpihuutojuttu.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo, että kokoomuksen jättäneen Wille Rydmanin siirtymisestä perussuomalaisiin ja puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi käytiin perusteelliset neuvottelut.

– Ei ole tarpeen mennä yksityiskohtiin, mutta ei se toki aivan pikaista ole, Purra kuvailee IS:lle Rydmanin kanssa käytyjä keskusteluja.

– Halusimme odottaa myös tämän syyttämättä­jättämis­päätöksen, Purra sanoo viitaten poliisitutkintaan, jossa Rydmania epäiltiin raiskauksesta.

Keskusrikospoliisi tutki Rydmania epäiltynä vuonna 2015 tapahtuneesta raiskausrikoksesta, ja asia eteni marraskuussa syyteharkintaan. Joulukuussa syyttäjät ilmoittivat, ettei Rydmania vastaan nosteta syytettä.

Oliko tämä ratkaisevaa siinä, että perussuomalaiset suostui ottamaan Wille Rydmanin riveihinsä?

– Kyllä.

Helsingin Sanomat julkaisi kesällä laajan jutun, jossa useat kokoomuksen toiminnassa mukana olleet nuoret naiset kertoivat Rydmanin ahdistavasta käytöksestä heitä kohtaan. Poliisi teki esiselvitystä Rydmanin toiminnasta jo vuonna 2020. Myös tuolloin todettiin, ettei Rydmania ole syytä epäillä rikoksesta.

Kokoomuksen kansanedustajana vuodesta 2015 toiminut Rydman joutui HS:n artikkelin julkaisun jälkeen jättämään kokoomuksen eduskuntaryhmän. Maanantaina Rydman kertoi eroavansa kokoomuksesta, koska puolueessa ei oltu suostuttu keskustelemaan hänen paluustaan eduskuntaryhmään ja puolueen eduskuntavaali­ehdokkaaksi, vaikka häneen kohdistunut rikosepäily kariutui.

Tiistaina Rydman kertoi liittyvänsä perussuomalaisiin ja olevansa puolueen ehdokkaana kotikaupungissaan Helsingissä kevään eduskuntavaaleissa. Perussuomalaisten Helsingin piiri kehui tiedotteessaan Rydmanin poliittisten linjausten ja arvomaailman sopivan puolueeseen hyvin.

Myös Purra sanoo uskovansa Rydmanin löytävän uuden kodin perussuomalaisista.

– Wille Rydman on kuulunut kokoomuksen eduskuntaryhmän perussuomalais­myönteisimpään siipeen, jossa on muutama muukin edustaja. Hän on maahanmuutto­politiikaltaan varsin lähellä meidän linjojamme, kritisoinut EU-politiikkaa ja on monilta arvoiltaan lähellä perussuomalaisia, Purra luettelee.

– Ymmärtääkseni myös Helsingin kaupunginvaltuustossa yhteistyö on ollut melko läheistä, joten uskoisin hänen sopivan varsin hyvin siihen porukkaan.

Purra ei kommentoi Rydmanin mahdollista kiinnostusta eri tehtäviin perussuomalaisissa tai sen eduskuntaryhmässä.

– Itse kommentoin vain ehdokkuutta ja jäseneksi ottamista. Eduskuntaryhmään liittyvät asiat päätetään sitten eduskuntaryhmässä.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa Rydman keräsi Helsingissä 5 910 ääntä. Purra ei halua ottaa kantaa hänen mahdolliseen menestykseensä tulevissa vaaleissa perussuomalaisten listoilla.

– Ei minulla ole tarvetta spekuloida minkään yksittäisen ehdokkaan läpipääsymahdollisuuksia. Me tavoittelemme Helsingissä hyvää vaalitulosta, kuten koko maassakin. Sen onnistuminen tietenkin riippuu paitsi puolueen kokonaiskannatuksesta, myös paikallisista onnistumisista, Purra toteaa.

– Lista Helsingissäkin taitaa olla melkein täynnä, ellei ole jo. Sanoisin että hyvältä näyttää, hän lisää.