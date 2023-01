Rydman kertoo asiasta blogissaan.

Ahdistelukohun keskelle joutunut kansanedustaja Wille Rydman kertoi eilen maanantaina eroavansa kokoomuksesta. Tiistaina hän kertoi liittyvänsä perussuomalaisiin.

Rydman on huhtikuun eduskuntavaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana Helsingissä.

Rydman kertoi blogissaan, että hän ei täysin omasta tahdostaan kokoomuksesta loikannut perussuomalaisiin.

– Nytkään en luopunut kokoomuksesta helposti enkä edes omasta tahdostani. Mutta kun sen oven puolueen nykyjohto minulta sulki, ei ollut enää vaikeaa tehdä sitä valintaa, jonka todennäköisesti olisin muutoinkin tehnyt, jollei minulla olisi ollut jo pitkää aiempaa taustaa toisessa puolueessa. Liityn siis nyt perussuomalaisten jäseneksi ja olen sen listoilta ehdolla tämän kevään eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä, Rydman kirjoitti.

Perussuomalaisiin loikannut Rydman jatkoi blogissaan kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon ja ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen arvostelua.

– Jos viimeisten viiden vuoden aikana olisin ollut se sama 16-vuotias lukiolainen jollainen olin vuonna 2002, en todennäköisesti olisi valinnut kokoomusta. Jussi Halla-ahon ja Riikka Purran puolue olisi luultavasti ollut minulle paljon luontevampi valinta kuin Petteri Orpon ja Kai Mykkäsen kokoomus.

– Poliittisesti perussuomalaiset on kehittynyt yhä enemmän sellaisen puolueen suuntaan, jollaista kaltaiseni oikeistolaisen on luontevaa äänestää. Siitä on tullut yhä enemmän markkinatalouspuolue historiallisen sosiaalipopulisminsa sijaan. Se on jättänyt taakseen tunnepitoisen EU-vastaisuuden ja vaihtanut sen älylliseen EU-kritiikkiin, jollaista usein kaipaa myös kaltaiseni EU-jäsenyyteemme sinänsä myönteisesti suhtautuva oikeistolainen, Rydman perusteli loikkaansa perussuomalaisiin.

Kansanedustaja Rydman joutui jättämään kokoomuksen eduskuntaryhmän kesällä, ja Rydman perusti oman eduskuntaryhmänsä, kun HS oli julkaissut jutun Rydmanista. Jutussa kerrottiin Rydmanin takavuosien toiminnasta nuorten naisten kanssa.

Nousseen kohun takia poliisi tutki asiat, ja joulukuussa Rydman vapautettiin syytöksistä. Kokoomus kuitenkin edelleen suhtautui Rydmaniin epäillen, hänen paluustaan kokoomuksen eduskuntaryhmään ei juuri keskusteltu eikä Rydmanin ehdokkuudesta kokoomuksen listoilla kevään vaaleissa.