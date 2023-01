Kommentti: Niinistön kovalle puheelle pahuudesta on edeltäjänsä – mutta ajat ovat toiset

Sauli Niinistön uudenvuodenpuheella voi olla enemmän kestävyyttä kuin monen suurvaltajohtajan kuuluisilla puheilla, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Kovat ajat, kovat sanat.

Virallinen Suomi vältti kovia sanoja Neuvostoliitosta ja sen jälkeen 30 vuotta myös Venäjästä. Nyt on toisin. Presidentti Sauli Niinistön uudenvuoden uudenvuodenpuhe voi hyvin jäädä historiankirjoitukseen.

Niinistön mukaan liki mahdottomana pidetty on palannut, suuren sodan kauhut Eurooppaan. Niinistö rinnasti Vladimir Putinin hyökkäyksen Ukrainaan vuonna 2022 Josif Stalinin hyökkäykseen Suomeen vuonna 1939. Näin toki oli tehnyt jo moni muukin.

– Miten on mahdollista, että Eurooppaa halkova maantieteellinen linja onkin tosiasiassa kahden kokonaan erilaisen maailmankuvan raja, Niinistö kysyi.

Hänen mukaansa ero on fundamentaalinen. Viime kädessä on kyse ”ihmisyyden ja elämän kunnioittamisesta”. Niinistö haluaa meidän ymmärtävän, että ”maailmassa on myös pahaa”. Eikä ”paha pelkällä hyvällä hiljene”.

Ei mikään hyvien aikojen uudenvuodenpuhe.

Winston Churchillin vuonna 1946 pitämää puhetta pidetään kylmän sodan aloituksena.

Suomi kiinnittyi lujasti länteen jättäessään viime vuonna Naton jäsenhakemuksen. Kylmän sodan aikana Suomi vältteli leireihin liittymistä. Nyt on toisin.

Läntisestä historiasta löytyy aikakausien muutoksia määrittäneitä puheita.

Vuonna 1946 Fultonissa, Missourissa pitämässään puheessa Winston Churchill kuvasi kuinka Euroopan läpi oli laskeutunut ”rautaesirippu”. Ilmaus ei ollut Churchillin keksimä, mutta hän sen historiaan vakiinnutti. Stalinin Neuvostoliitto oli ottanut hallintaansa koko itäisen Euroopan, jossa pätivät sen julmat säännöt. Kylmä sota käynnistyi.

Vuonna 1983 Orlandossa, Floridassa pitämässään puheessa Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan kutsui Neuvostoliittoa ”pahan imperiumiksi”. 1970-luvun liennytys haudattiin. Reagan halusi korostaa, että Yhdysvallat ja Neuvostoliitto eivät olleet yhtä lailla vastuussa kylmästä sodasta ja ydinasevarustelusta.

Vuonna 2002 Washingtonissa pitämässään puheessa presidentti George W. Bush nimesi ”pahan akselin”, johon kuuluivat Pohjois-Korea, Iran ja Irak. Hiukan aiemmin Yhdysvaltoja vastaan oli tehty kaikkien aikojen suurin terroristien isku.

Ronald Reagan nimesi Neuvostoliiton ”pahan impeuriumiksi”.

Näitä puheita ei kannata ajatella Niinistön puheen innoittajina. Jokainen oli oman aikansa lapsi, ja niiden pitäjät joustivat tilanteiden mukaan.

Pääministerinä Churchill oli ollut neljän vuoden ajan Stalinin liittolainen. Tuolloin heidän tiedetään puhuneen Euroopan tulevasta jaosta huomattavasti varovaisemmin sanakääntein.

Kaksi vuotta Reaganin puheen jälkeen Neuvostoliiton johtoon nousi Mihail Gorbatshov. Hänen kanssaan Reagan tuli hyvin juttuun. Neuvostoliitto sortui Gorbatshovin kaudella talousvaikeuksiin, joita Yhdysvaltain tiedustelupalvelut ja ajatuspajat eivät osanneet ennakoida.

Bushin pahan akselin valtioista yksikään ei ollut Yhdysvaltoihin 11. syyskuuta 2001 tehtyjen iskujen takana. Ne tehnyt al-Qaida-järjestö ei ollut hyvissä väleissä sen paremmin Saddam Husseinin Irakin kuin Iraninkaan kanssa. Yhteistyö terrorismin vastaisessa sodassa lähensi Yhdysvaltoja ja Venäjää.

Eri ajat, eri viholliset ja eri ystävät.

George W. Bushin alkuperäiseen ”pahan akseliin” kuuluivat Pohjois-Korea, Iran ja Irak.

Suomi ei ole suurvalta eikä Sauli Niinistö suurvaltajohtaja. Pienen maan pelivara on aina vähäinen. Niinpä pienten maiden johtajien sanojen täytyy olla tarkkaan harkittuja ja niistä on kyettävä pitämään kiinni.

Uutenavuotena Niinistö linjasi Suomen selvästi Venäjän imperialismin vastustajien joukkoon. Sillä puheella voi olla enemmän kestävyyttä kuin monen suurvallan johtajan vanhoilla puheilla.