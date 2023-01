Kokoomus vaikeni tyystin Rydmanin erosta: ”Ei nyt ole kommentoitavaa”

Wille Rydman esitti eronsa yhteydessä kritiikkiä kokoomuksen johdon nuivasta asenteesta. Rydmanin mielestä kokoomus piti häntä mielikuvariskinä.

Kokoomus on vähäsanainen kansanedustaja Wille Rydmanin erosta puolueesta.

Kokoomus ohjasi kyselyt puoluesihteeri Kristiina Kokolle (kok), koska Rydman erosi puolueen jäsenyydestä.

– Olen huomannut, että hän on julkisesti ilmoittanut eronneensa puolueesta. Sen enempää ei ole kommentoitavaa, Kokko totesi IS:lle.

Rydman kertoi tänään blogissaan, että hän on eronnut kokoomuksesta.

Rydman esitti perusteluissaan kritiikkiä kokoomusjohdolle, miten nuivasti puolue on häneen suhtautunut kesäkuun HS:n jutun jälkeen. Rydman ei kesällä enää kelvannut kokoomuksen eduskuntaryhmään, ja Rydman on siitä lähtien edustanut omaa eduskuntaryhmänsä.

Kun Rydman välttyi myös uusien tutkimusten jälkeen syytteiltä joulukuun puolivälissä, Rydmanin paluuta kokoomusryhmään ei ole otettu asialistalle, kuten ei myöskään Rydmanin ehdokkuutta kevään eduskuntavaaleissa Helsingin kokoomuksen listoilla.

Rydmanin mielestä kokoomus pitää häntä mielikuvariskinä, eikä välitä totuudesta.

– Kokoomusjohto on ollut täysin välinpitämätön sen suhteen, mikä asiassa on totuus. Jos Rydman on potentiaalinen mielikuvariski puolueelle, Rydman joutaa mennä, olivat faktat mitä tahansa.

– Vähäisen, olemattoman tai väärän tiedon pohjalta ollaan julkisuuspisteiden toivossa valmiita tekemään reippaitakin johtopäätöksiä, mutta jos kysymys osoittautuu ennakoitua mutkikkaammaksi, niin sitten asiaan reagoidaan niin sanotusti äänestämällä tyhjää, Rydman kirjoitti blogissaan.

Kokoomus on kesästä lähtien vältellyt keskustelemasta Rydmanin tulevaisuudesta puolueessa. Eduskuntavaalien ehdokasasettelu päättyy reilun puolentoista kuukauden kuluttua ja Rydman ei halunnut enää jäädä odottamaan kohtaloaan kokoomuksessa.

Rydman esitti kritiikkiä kokoomukselle ja kokoomus äänestää tässä asiassa tyhjää?

– En kommentoi näitä hänen tekstejään. Julkisuudesta olen huomannut, että hän on itse eronnut puolueesta, puoluesihteeri Kokko toisti.

Kuka sitten kommentoi? Jos eduskuntaryhmä ei kommentoi, puoluejohto ei kommentoi, onko kommentointivastuu sitten Helsingin kokoomuksella vai ei kellään?

– Minä kommentoin tätä, sikäli kun on jotain kommentoitavaa.

Eli puoluetoimisto kommentoi, mutta teillä ei ole kommentoitavaa?

– Ei nyt ole kommentoitavaa. Olemme huomanneet, että hän on julkisesti ilmoittanut eroavansa puolueesta ja mitään sen enempää kommentoitavaa meillä ei ole.

Jos vielä yksi kysymys: oliko Rydmanin ero hyvä vai huono asia?

– En siihenkään ota kantaa. Jokainen päättää itse puolueen jäsenyyteen liittyvistä kysymyksistä, Kokko muotoili.

Kokoomuksesta eronnut kansanedustaja Wille Rydman aikoo olla edelleen ehdolla huhtikuun eduskuntavaaleissa. Rydman ei kertonut, minkä puolueen listoilta hän pyrkii eduskuntaan.