Wille Rydman eroaa kokoomuksesta

Rydman on aiemmin kertonut olevansa ehdolla kevään eduskuntavaaleissa, eikä ero puolueesta vaikuta hänen mukaansa tähän.

Kokoomuksen kansanedustaja Wille Rydman kertoo maanantainaamuna blogissaan eroavansa kokoomuksesta.

Tänään 37 vuotta täyttävä Rydman kuvailee päätöksen olevan iso ja raskas. Hän ehti olla puolueen jäsen yli 20 vuotta.

Helsinkiläinen Rydman mainitsee kuitenkin useita tekijöitä, joiden vuoksi päätös puolueesta lähtemisestä on helpottunut.

– Minulle puolue ei ole koskaan ollut päämäärä itsessään, vaan yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline.

– Kun minulle on tehty mahdottomaksi vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon kokoomuksen kautta, pettäisin minuun poliitikkona luottaneet ihmiset, jos tästä huolimatta jäisin kokoomuksen vangiksi.

Hän viittaa kirjoituksessaan suoraan Helsingin Sanomien hänestä tekemään kesäkuussa juttuun, jossa kerrottiin Rydmanin ahdistavasta käytöksestään nuoria naisia kohtaa, joista useat olivat tapahtuma-aikaan alaikäisiä.

Lähes heti kohun alettua, kokoomus erotti Rydmanin puolueen eduskunta- ja valtuustoryhmistä.

Rydman vihjaili jo viime viikolla aikeistaan lähteä kokoomuksesta.

Rydman kritisoi sekä perjantaina että tänään julkaisemissaan blogikirjoituksissaan kokoomuksen puheenjohtajaa Petteri Orpoa ja eduskuntaryhmän puheenjohtajaa Kai Mykkästä.

– Kokoomusjohto on ollut täysin välinpitämätön sen suhteen, mikä asiassa on totuus. Jos Rydman on potentiaalinen mielikuvariski puolueelle, Rydman joutaa mennä, olivat faktat mitä tahansa, Rydman kirjoittaa kohtelustaan.

Koulutukseltaan Rydman on valtiotieteiden maisteri ja istuu tällä hetkellä toista kauttaan kansanedustajana.

Rydman on jo aiemmin kertonut olevansa ehdolla huhtikuun alussa siintävissä eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiiristä.

Tämä ei hänen mukaansa muutu, vaikka hän puolueesta eroaakin.

Kun olen sanonut, että olen ehdolla kevään eduskuntavaaleissa Helsingin vaalipiirissä riippumatta kokoomuksen kannasta asiaan, olen myös tarkoittanut sitä.

– Pidän kiinni siitä, mitä sanon. Olen ehdolla, mutta en kokoomuksen ehdokkaana.