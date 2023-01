Tutkijat havaitsivat ison muutoksen Niinistön Venäjä-puheessa

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä katsoo presidentti Sauli Niinistön rinnastaneen Putinin Venäjän Stalinin Neuvostoliittoon.

Tutkijat havaitsivat selvän muutoksen tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheessa siinä, miten hän puhui Venäjästä.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola kiinnittää huomiota siihen, että presidentti korosti havahtumista. Hänen mukaansa Niinistö puhui pahasta ja pahuudesta Euroopassa ja viittasi tällä sotaisaan, laajentumishaluiseen Venäjään.

– Onhan se nyt melkoinen muutos tavassa puhua Venäjästä. Kylmän sodan aikanahan Venäjästä ei saanut puhua negatiiviseen sävyyn ja sen jälkeen piti olla toiveikas Venäjän suhteen. Nyt viitataan käsitteillä pahuus ja autoritäärisyys Venäjään, Aaltola sanoo IS:lle.

Lue lisää: Niinistö uuden­vuoden­puheessaan: Venäjä teki pahan virhe­arvion

Aaltolan mielestä Niinistön Venäjä-puhe on jämäköitynyt.

– Puheessa myös käytettiin sanaa pelote, joka on Suomessa ollut vähän käytetty sana. Suomen pelotetta on ylläpidettävä, ja se kasvaa läntisen liittokunnan jäsenyyden myötä. Eli ei enää puhuta mistään kiertoilmaisuista, vaan käytetään ihan ydinkäsitteitä, mihin muuallakin maailmassa on totuttu.

Aaltolan mielestä puhe kuvastaa isoa muutosta Suomessa ja tehtyjen ratkaisujen ylivaalikautisuutta.

– Ne eivät ole löyhiä ja hetken mielijohteessa tehtyjä, vaan ne on tehty kestämään sukupolvia. Muutos ei ole vähäpätöinen, vaan se uusi Suomi, jota tässä nyt rakennetaan ulkopoliittisesti. Se on hyvin perustavaa laatua oleva muutos, miten Suomi asennoituu kartalla, Aaltola sanoo.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää merkittävänä sitä, että Niinistö puhui samassa lauseessa autoritäärisistä valtioista ja mainitsi Josif Stalinin ja Vladimir Putinin.

Jokisipilän mielestä Niinistö rinnasti puheessaan Putinin Venäjän Stalinin Neuvostoliittoon. Julma Stalin hallitsi Neuvostoliittoa diktaattorina 1920–1950-luvuilla.

– Sehän on kovaa puhetta verrattuna siihen, miten Suomessa Venäjästä on totuttu puhumaan, Jokisipilä sanoo IS:lle.

Lue lisää: Lue presidentti Niinistön uuden­vuoden­puhe sanasta sanaan

Myös Jokisipilän mielestä Niinistön Venäjä-puheessa on tapahtunut iso muutos, jos peilaa hänen koko presidenttikauttaan.

– Jossain vaiheessa vielä Niinistönkin puheessa oli ajatus siitä, että Venäjä on omankaltaisensa valtio ja Venäjällä pitää olla oikeus ratkaista asiansa niin kuin se itse parhaaksi näkee. Mutta kyllähän tämä tuomitseva sävy oli täysin yksiselitteinen tässä.

Jokisipilän mielestä mitään epäselvyyttä ei jäänyt siitä, että Niinistö tuomitsee Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

– Kyllä hän yhden lauseen tasolla toi sen esiin, että jossain vaiheessa koettaa tulevaisuus, jossa kenties on uudenlainen Venäjä, jonka kanssa pitää toimia, mutta se on sitten tulevaisuuden ja hänen seuraajansa asioita. Hän ei lähtenyt spekuloimaan sitä sen pidempään, Jokisipilä toteaa.