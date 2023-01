Niinistö: Tämä oli vuoden rohkaisevin uutinen

Presidentti Sauli Niinistö sanoi uudenvuodenpuheessaan, että aika käy vähiin.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön mukaan kansainvälinen tilanne on nyt poikkeuksellisen jännittynyt hetkellä, jolloin tarvittaisiin maailmanlaajuista yhteistyötä ihmiskunnan yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi.

– Ilmastonmuutosta on hillittävä ja sen vaikutuksiin on sopeuduttava. Luontokato on pysäytettävä, Niinistö linjasi uudenvuodenpuheessaan.

Niinistön mukaan toivoa onneksi on. Hänen mielestään päättyneen vuoden rohkaisevin uutinen saatiin aivan joulun alla Montrealin luontokokouksesta, jossa sovittiin luontokadon pysäyttämisestä vuoteen 2030 mennessä.

– Vaikka tavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen, suunta on ainoa mahdollinen. Myös tahti ratkaisee. Aika käy vähiin, Niinistö muistutti.

Presidentin mielestä rohkaisevaa on se, että Suomessa elinkeinoelämä on omaksunut kirittäjän roolia vihreässä siirtymässä.

Hänen mukaansa edelläkävijöille avautuu uusia ovia ja mahdollisuuksia maailmalla.

– Käsillä oleva energiakriisi on tilaisuus nopeuttaa päästöttömiin energialähteisiin siirtymistä. Samalla parannetaan myös omaa turvallisuutta ja huoltovarmuutta, Niinistö sanoi.