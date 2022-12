Sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, on pian raiskaus. Vapaaehtoisuuden todentaminen käytännössä voi kuitenkin olla mutkikasta.

Seksuaalirikosten tunnusmerkistöt muuttuvat perusteellisesti vuoden 2023 alusta, kun uusi osapuolten suostumusta painottava seksuaalirikoslaki astuu voimaan.

Voimaan astuvan lain ytimessä on varmistaa, että seksuaaliseen kanssakäymiseen osallistumiseen kaikkien osapuolten suostumus.

Uudistuksen tarkoituksena on vahvistaa ihmisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Jatkossa raiskaus on sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti. Nyt rikoksen tunnusmerkit voivat siis täyttyä myös ilman väkivallan uhkaa, jota aikaisemmassa seksuaalirikoslaissa painotettiin.

Rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista arvioi, että seksuaalirikoslain uudistus tulee lisäämään seksuaalirikosepäilyjen määrää.

Vapaaehtoisuuden todentaminen ei käytännössä kuitenkaan välttämättä ole helppoa ja siten raiskausten todentaminen voi vaikeutua.

–Suostumus on vähän enemmän abstrakti, kuin selkeä edellytys väkivallasta tai sen uhasta. Siksi kiistanalaisia tapauksia, joissa ei voida sanoa onko rikos tapahtunut vai ei, voi tulla tutkimaan jatkossa aiempaa enemmän, sanoo rikostarkastaja Jari Koski Helsingin poliisista.

Näkyvä ulkoinen vamma voidaan jälkikäteenkin joskus todentaa, mutta se onko ollut suostumusta tai ei, on vaikeammin arvioitavissa erityisesti, jos tapahtumalle ei ole todistajia ja osapuolten kertomukset tai käsitykset ovat ristiriitaisia.

Koski alleviivaa, ettei poliisi linjaa onko rikos tapahtunut vaiko ei, vaan sen tekee tuomioistuin.

Mitkä ovat ne kriteerit, joiden pohjalta ihmisen vapaaehtoisuutta selvitetään?

– Henkilön osallistumista sukupuoliyhteyteen voidaan pitää vapaaehtoisena, kun hän on osallistunut siihen omasta valinnastaan, joka hänellä on ollut riittävä kyky ja vapaus tehdä. Kyse on kokonaisuudesta, jonka pohjalta selvitetään, millä tavalla suostumus on ollut olemassa. Jokainen ihminen sanoittaa sen eri tavalla.

Oikeusministeriön mukaan vapaaehtoisuus täytyy ilmaista sanallisesti, käytöksellä tai muulla tavalla.

Vapaaehtoinen ei myöskään jatkossakaan ole henkilö, joka pakotetaan sukupuoliyhteyteen väkivallalla tai uhkauksella, tai ei ole voinut ilmaista tahtoaan.

Helsingin poliisi arvioi, että lakiuudistus tulee lisäämään poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosilmoitusten määrää ainakin väliaikaisesti.

Näin on tapahtunut myös Ruotsissa, jossa vastaava lakiuudistus astui voimaan vuonna 2018.

– Arvioni mukaan ainakin alkuvaiheessa meiltä lähtee enemmän rikosepäilyitä syyteharkintaan kuin aikaisemmin, Koski sanoo.

Esitutkinnan kulkuun lakiuudistus ei Kosken mukaan tule varsinaisesti vaikuttamaan.

– Esitutkinnan tehtävänä on selvittää mahdollisimman objektiivisesti, mitä on tapahtunut ja näin tulee olemaan myös jatkossa.

Kosken mukaan asianomistajien kertomukset tapahtumasta on jatkossakin seksuaalirikosten tutkinnassa ensisijaisen tärkeä.

– Sinällään toimintamme poliisiasemalla ei tule muuttumaan. Joudumme edelleen selvittämään mahdollisimman tarkoin tapahtumien kulun.

Helsingin poliisissa uudistukseen on varauduttu poliiseja kouluttamalla ja resursseja kasvattamalla.

Poliisissa on varauduttu lakiuudistuksen kasvattavan seksuaalirikostutkinnassa työmäärää noin viidenneksellä.

– Totta kai pystymme tekemään korjausliikkeitä, jos resurssit eivät ole riittäviä. Näkemykseni mukaan selviämme lakimuutoksesta olemassa olevilla resursseilla.

Siirtymävaiheessa tapauksia tutkitaan jonkin aikaa kahden eri lainsäädännön pohjalta.

– Seksuaalirikoksista ilmoitetaan usein paljon tapahtuneen jälkeen. Meidän täytyy toimia silloin joko vanhan tai uuden lain mukaan, riippuen siitä, koska epäily on tapahtunut.

Epäillyn teon sattumisen ajankohta siis määrittää sen kumpaa lakia sovelletaan.

– Tutkijoillamme on hyvä ammattitaito seksuaalirikosten tutkintaan, joka luo hyvän pohjan uudistusten läpivientiin, Koski sanoo.

Uudessa seksuaalirikoslaissa oleellista on se, miten uhri on suostumuksensa ilmaissut.

– Se, että laki muuttuu, ei saa aiheuttaa ajatusta, että entistä enemmän menee uhrin vastuulle. Uhri ei koskaan vastaa rikoksista. Poliisin toiminnassa pyrimme tekemään kaikkemme, jotta tällaista vaikutelmaa ei syntyisi, Koski sanoo.