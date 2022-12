Kommentti: Petteri Orpon onnettomat yöunet – kumppanin vaikea valinta

Vaalivoittajan ongelmat alkavat jo ennen vaaleja. Ja nekin olisi tietysti hyvä voittaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Petteri Orpolla on edessä mietteliäs talvi.

Ei kannata juhlia ennen kuin ottelu on ohi. Ja joskus vaikeat valinnat tulevat vasta voiton jälkeen. Petteri Orpo (kok) taitaa vatvoa niitä mielessään jo kuukausia ennen luvattua voittoa. Osanotot.

Kokoomus on monella suulla ja kyselyllä julistettu viittä vaille eduskuntavaalien voittajapuolueeksi. Ja silloin Orposta tietenkin tulisi pääministeri. Pitäisi vain päättää kumman kanssa hallitus muodostetaan, kummasta tulee toinen pääpuolue: perussuomalaisista vai sosiaalidemokraateista.

MTV:n uutisten kyselyn mukaan kokoomuksen piiripäättäjistä 30 prosenttia pitää parhaana hallituskumppanina perussuomalaisia ja 17 prosenttia sosiaalidemokraatteja. Edellisestä kyselystä perussuomalaisten suosio on noussut rajusti. Perussuomalaiset yhtyvät pikaromanssiin. Heidän piiripäättäjistään kokoomusta piti mieluisimpana kumppanina peräti 42 prosenttia.

Hetken ihastuksesta on aina pitkä matka pitävämpään parisuhteeseen.

Vielä hetki sitten ennustettiin liki varmana uutta sinipunaa kokoomuksen ja demarien kesken.

Se tosin kuulostaa vanhanaikaiselta, vähän kuin 1980-luvun leveäolkainen takki. Mutta vanha tulee aina uudestaan joskus muotiin. Tai sitten se vetäistään päälle, kun parempaakaan ei ole saatavissa.

Demarit ovat olleet jo mielin kielin kokoomuksen suuntaan. Demarit ovat puhuneet sopeutuksesta, mikä on kokoomukseksi leikkaus. Sopu vain loppuu siihen, että kuinka raaka leikkaus.

Sinipuna on ennalta haukuttu, mutta koeteltu hallituspohja. Isoin ongelma nyt on, että se on myös tulevaisuudessa haukuttu. Vasemmalta, oikealta ja keskeltä.

Vasemmalla olisi vasemmistoliitto, koska kokoomus ei sitä hallitukseen huoli, ainakaan jos se on eduskuntamatemaattisesti mahdollista. Keskellä on keskusta, jota järki vie oppositioon. Oikealla ovat perussuomalaiset, jotka eivät mahdu samaan hallitukseen demarien kanssa. Ihan hirmuinen haukku siitä tulisi.

Ja erilaisten leikkaus- ja sopeutuskäsitysten sekasotku voisi johtaa siihen, että äkkiä laskisi sekä kokoomuksen että demarien kannatus. Todennäköisimmät apupuolueet Rkp ja vihreät ihmettelisivät ymmyrkäisinä.

Perussuomalaiset tekevät myös kovasti itseään tykö kokoomukselle. Timo Soinin tasapainoilu oikeiston ja vasemmiston välissä on historian roskauunissa. Riikka Purran perussuomalaiset on ylpeän oikeistolainen talouspolitiikassakin. Ainakin puheissa.

Ongelma voi tulla, kun perussuomalaiset alkaisivat toteuttaa tuota talouspolitiikkaa hallituksessa. Sipilän hallituksessa vastaava viritys romautti puolueen kannatuksen kuukausissa.

Kokoomus ei toisaalta ole niin oikealla kuin perussuomalaiset haluaisivat. Tai jossain.

On kaksi arkaa paikkaa, koska kokoomus kuuntelee elinkeinoelämää herkällä korvalla. Elinkeinoelämä haluaa ulkomaisia työntekijöitä. Ja se haluaa rikastua vihreällä teknologialla.

Perussuomalaiset kavahtavat ulkomaista työvoimaa eivätkä usko vihreään siirtymään. Kokoomus jopa on aidosti avoin monelle ympäristön- ja ilmastonsuojeluun liittyvälle aloitteelle. Perussuomalaisia ne epäilyttävät.

Eduskuntamatemaattisesti tähän kimppaan olisi itse asiassa varsin tärkeää saada myös keskusta mukaan, sanoi sen järki mitä vain. Lypsyn paikka.

Voittoisinkaan puoluejohtaja ei täytä yksin. Moni johtaja enemmänkin seurailee äänekkäimpiä puoluetovereitaan. Kuinkahan Orpo?

Ja ehtonsa pistävät hallitukseen tulijatkin. Ne voivat viedä vaalivoittaja Orpolta yöunet jo nyt.

Ja pitäisi vielä ne vaalitkin voittaa.