Aluevaltuustoissa istuvat ministerit ja puoluejohtajat perustelevat runsaita poissaolojaan työkiireillä.

Suomessa tapahtuu vuodenvaihteessa historiallinen muutos, kun sote-palvelut ja pelastustoimi siirtyvät kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle. Ylintä valtaa hyvinvointialueiden toiminnassa ja miljardien rahoituksessa käyttävät aluevaltuustot, jotka aloittivat toimintansa jo 1. maaliskuuta.

Ensimmäisissä aluevaaleissa valtuustoihin valittiin suuri määrä politiikasta tuttuja nimiä, joiden avulla puolueet saivat kerättyä lisää kannatusta. Valtuustoihin nousi kunnanvaltuutettuja, kansanedustajia, puolueiden puheenjohtajia ja jopa ministerejä, vaikka asiantuntijat ovat pitäneet useissa päällekkäisissä tehtävissä toimimista mahdollisesti ongelmallisena.

Tampereen yliopiston valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo sanoi aluevaalien jälkeen IS:lle, että mahdollista jääviyttäkin suurempi ongelma liittyy ajankäyttöön: esimerkiksi ministereillä ei yksinkertaisesti ole riittävästi aikaa kaikkien tehtävien täyspainoiseen hoitamiseen.

Tämä pelko näyttää sittemmin käyneen usean poliitikon kohdalla toteen. IS selvitti aluevaltuustoihin valittujen nykyhallituksen ministerien ja eduskuntapuolueiden puheenjohtajien osallistumisen vuoden 2022 aluevaltuustojen kokouksiin. Selvityksen perusteella osa ministereistä ja puheenjohtajista on koko vuoden aikana ehtinyt vain satunnaisesti paikalle valtuustojen kokoontuessa.

Nykyisistä ministereistä eniten poissaoloja on kerännyt Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), joka edustaa puoluettaan Pohjois-Pohjanmaan aluevaltuustossa. Ministerin, kansanedustajan ja aluevaltuutetun tehtävien lisäksi Tuppurainen toimii myös kaupunginvaltuutettuna Oulussa.

Vuonna 2022 pidetyistä yhdeksästä kokouksesta Tuppurainen on ehtinyt paikalle vain kahteen. Poissaolojen taustalla ovat Tuppuraisen mukaan ministerikiireet.

– Kulunut vuosi on vaatinut monenlaisia muutoksia aikatauluihin Venäjän hyökkäyssodasta johtuen. Valtioneuvosto on kokoontunut hyvin epätyypillisinä aikoina, välillä myös sunnuntaisin, hän viestittää.

Yksi kokouksista jäi Tuppuraisen mukaan väliin, koska lennot peruuntuivat ulosmarssin vuoksi. Hän sanoo osallistuneensa kokouksiin aina kuin se on ollut mahdollista.

– Ottaessani ministerin tehtävät vastaan vuonna 2019 luovuin kaikista muista luottamustoimista paitsi valtuuston jäsenyyksistä. Olen siten järjestänyt ajankäyttöäni, mutta eurooppalaisen sodan, Nato-hakemuksen ja energiakriisin kaltaisia asioita ei ole voinut etukäteen ennakoida. En saattanut arvata tammikuussa kampanjoidessani, että jo seuraavassa kuussa Euroopassa alkaisi sota.

Eurooppa-ja omistajaohjausministeri perustelee runsaita poissaolojaan ministerikiireillä.

Toinen ”neljällä pallilla” istuva ministeri on keskustan Annika Saarikko, joka toimii kaiken lisäksi puolueensa puheenjohtajana. Varsinais-Suomen aluevaltuuston yhdeksästä kokouksesta Saarikko on ehtinyt paikalle vain kolmeen.

Saarikko perustelee poissaolojaan päällekkäisillä menoilla. Hän sanoo pitävänsä kynnystä ilmoittaa este aluevaltuustoon korkeana.

– Arvotan aluevaltuuston työtä hyvin korkealle. On varsinaissuomalaisille erittäin tärkeää, että hyvinvointialueemme pääsee työssään hyvin alkuun, Saarikko viestittää avustajansa välityksellä.

Syiksi poissaololle Saarikko luettelee esimerkiksi eduskuntapuolueiden puheenjohtajien ja tasavallan presidentin tapaamisen Ukrainan sotaan liittyen, ylimääräisen talous- ja raha-asioiden neuvosto ECOFINin etäkokouksen ja puheenjohtajatentin. Viimeksi 14. joulukuuta Saarikko joutui jättämään kokouksen väliin, koska oli kiinni eduskunnassa budjetin palautekeskustelussa.

Saarikon mukaan aluevaltuustojen kokouksiin ei voi juosta suoraan muista tapaamisista, vaan niihin on valmistauduttava hyvin aluevaltuustoryhmän kanssa.

– Osallistun kokousten välillä aktiivisesti aluevaltuustoryhmäni kokouksiin ja valmisteleviin keskusteluihin, Saarikko sanoo.

Nykyinen maa- ja metsätalousministeri, aiemmin tiede- ja kulttuuriministerinä toiminut Antti Kurvinen (kesk) on ehtinyt kokouksiin puheenjohtajaa hieman paremmin. Marraskuun loppuun saakka pidetyistä yhdeksästä kokouksesta Kurvinen oli läsnä viidessä.

Kurvisen edeltäjä, huhtikuuhun saakka maa- ja metsätalousministerinä toiminut Jari Leppä (kesk) taas osallistui Etelä-Savon aluevaltuuston kahdeksasta kokouksesta vain yhteen, joka on vähiten koko selvityksessä. Poissaoloista kaksi ajoittui kevääseen, kun Leppä oli vielä ministeri. IS ei tavoittanut Leppää kommentoimaan poissaolojaan.

Kolmas aluevaltuustossa istuva nykyinen keskustaministeri on elinkeinoministeri Mika Lintilä, jolle on kertynyt Keski-Pohjanmaan aluevaltuustossa kuusi poissaoloa yhdestätoista kokouksesta. Energiakriisin vuoksi kiireinen Lintilä on siis jättänyt väliin useamman kuin joka toisen kokouksen. Vuodenvaihteessa vapaalla oleva Lintilä ei ehtinyt kommentoimaan asiaa.

Ministereistä tunnollisimmin aluevaltuutetun tehtävään on kokouksiin osallistumisen perusteella suhtautunut opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, joka hänkin toimii samaan aikaan kotikaupunkinsa Turun kaupunginvaltuutettuna. Yhdeksästä valtuuston kokouksesta Andersson on ollut paikalla kuudessa eli kahdessa kolmasosassa.

Anderssonin ja Saarikon kanssa Varsinais-Suomen aluevaltuustossa istuu myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo, joka myöntää oppositiojohtajan aikataulun olevan ongelmallinen tehtävän hoidon kannalta. Kevään jälkeen pidetyistä yhdeksästä kokouksesta Orpo on ollut paikalla kolmessa.

– Keväällä en pystynyt osallistumaan kokouksiin riittävästi. Kokousten ulkopuolella seuraan ja osallistun hyvinvointialueen asioiden valmisteluun, Orpo kommentoi.

Myös oppositiojohtaja Petteri Orpo sanoo valiokuntakiireiden usein estäneen aluevaltuuston kokoukseen osallistumisen.

Poissaolojensa syiksi Orpo tarkentaa vastuunsa eduskunnassa – erityisesti puolustusvaliokunnan puheenjohtajana, jossa on riittänyt keväällä tekemistä Suomen Nato-prosessin vuoksi.

– Iso ongelma on, että kokoukset ovat keskiviikkoisin. Olen toivonut maanantaipäiviä, jotka olisi kansanedustajille helpompi järjestää.

Orpo huomauttaa, että sekä kokoomus että hän itse vastustivat uuden hallinnon tason luomista aluevaltuustojen muodossa. Hän sanoo kuitenkin kokeneensa tärkeäksi olla mukana ensimmäisellä valtuustokaudella, jolloin uutta mallia rakennetaan.

Aluevaltuutettuna toimii lisäksi kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah, joka istuu myös Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluehallituksessa. Aluevaltuuston kahdeksasta kokouksesta Essayah on jättänyt väliin vain yhden ja hallituksen 19 kokouksestakin vain kolme.

Essayahin mukaan ainoa poissaolo valtuustosta johtui eduskunnan ylimääräisestä istunnosta, jossa päätettiin Suomen Nato-jäsenyyden hakemisesta 16. toukokuuta. Hallituksen kokouksista poissaolot taas liittyvät kahden kokouksen siirtämiseen keskiviikolle, joka on eduskunnan istuntopäivä, sekä budjettiäänestyksen vuoksi poikkeuksellisesti maanantaina pidettyyn istuntoon.

– Olen ollut aktiivisesti mukana, ja on ollut hyvä nähdä käytännössä sote-lakien täytäntöönpano hyvinvointialueiksi. Monet lainsäädännön valuviat ovat myös tulleet ilmi. Hyvinvointialueiden rahoitus on tulevaisuudessa 25 prosenttia valtion budjetista, joten tämä on merkittävin yksittäinen sektori myös julkisen talouden näkökulmasta, Essayah perustelee omaa aktiivisuuttaan.

Myös aluehallituksessa istuva Sari Essayah oli puoluejohtajista tunnollisin kokouksissa kävijä.

Hän kuvailee aluevaltuuston työmäärää varsin suureksi, sillä sote-uudistus on yksi kaikkien aikojen suurimmista hallinnon uudistuksista. Erityisesti siirtymävaiheessa tekemistä on riittänyt, ja kokoukset ovat usein venyneet 5–6-tuntisiksi.

Tästä huolimatta sote-lainsäädännön läpivienti on aiheuttanut Essayahin mukaan kiirettä ja kokouksia on runnottu läpi pakkotahdilla ja tiukkojen aikarajojen puitteissa.

– Esimerkiksi liikkeenluovutukseen liittyvät asiat on pitänyt päättää, vaikka ne ovat olleet osin keskeneräisiä, hän valittelee.