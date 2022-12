MTV Uutiset kysyi suurimpien puolueiden piiripäättäjiltä, kenet he haluaisivat oman puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

Presidenttipeli on täysin levällään. Neljästä suurimmasta puolueesta kahdella on jäsenistön mielestä ehkä jo ehdokas katsottuna, kahden suuren puolueen ehdokastilanne on täysin auki.

MTV Uutiset kysyi neljän suurimman puolueen piiripäättäjiltä heidän omaa suosikkiaan puolueensa presidenttiehdokkaaksi.

Kokoomuksen ja Sdp:n piiripäättäjillä ei ole selkeää ykkösehdokasta reilun vuoden päästä pidettäviin presidentinvaaleihin.

Kokoomuksen tilanne on aivan auki. Kokoomuslaisten päättäjien äänistä Alexander Stubb sai 28 prosenttia. Listalla oli kokoomuslaisille tarjolla 10 nimeä ja heistä pienimmän kannatuksen keräsi Jan Vapaavuori, jota ehdokkaaksi kaipaili vain 1 prosentti haastatelluista kokoomuksen piiripäättäjistä.

Myös Sdp:ltä puuttuu selkeä ehdokas presidentinvaaleihin. Sdp:n piiripäättäjien suosikki MTV:n kyselyssä oli Jutta Urpilainen 37 prosentin kannatuksella. Monien muiden tapaan ehdokkuudesta kieltäytyneen Sanna Marinin näkisi Sdp:n ehdokkaana 7 prosenttia demaripiirien päättäjistä.

Keskustan presidenttiehdokkaan tilanne näyttää sen sijaan selvältä MTV:n kyselyssä. Presidenttikyselyjen kärkisijoilla paistatellut Olli Rehn on keskustan piiripäättäjien ykkösehdokas 64 prosentin kannatuksella.

Niin ikään perussuomalaisten piiripäättäjillä on oma kärkiehdokas presidentinvaaleihin: Jussi Halla-aho. Halla-ahon ehdokkuutta tuki 69 prosenttia haastatelluista puolueen piiripäättäjistä.

Kyselyn neljän suurimman puolueen piirihallitusten jäsenille teki Corefiner.

Presidentinvaalien ensimmäinen kierros käydään noin vuoden ja yhden kuukauden kuluttua, tammikuun lopussa 2024. Puolueet asettavat omat ehdokkaansa ensi kesänä ja syksyllä.

MTV:n kysyi siis vain neljän suurimman puolueen piiripäättäjiltä suosikkiaan presidenttiehdokkaaksi, ja esimerkiksi vihreiden ehdokas lienee presidenttikyselyissä hyvin menestynyt Pekka Haavisto.

Pari kuukautta sitten IS:n presidenttikyselyssä tiedusteltiin ehdokasta, jota voisi äänestää seuraavaksi presidentiksi, ja ääniä sai antaa enemmän kuin yhden. Kärkikolmikko oli kahden prosenttiyksikön sisällä, ja ykköseksi nousi UPI:n johtaja Mika Aaltola, kakkonen oli Haavisto ja Rehn oli pudonnut ykkössijalta kolmanneksi.

Aaltola on sittemmin sanonut, ettei ole asettumassa ehdolle ja antanut sille noin yhden prosentin todennäköisyyden.