IS:n teettämässä kyselyssä ylivoimainen enemmistö suomalaisista haluaa sähkölle 20 sentin suuruisen hintakaton.

Valtaosa suomalaisista toivoo sähkölle hintakattoa, jolla korkeaksi kohonneiden sähkön hintojen vaikutusta kotitalouksille kyetään rajoittamaan. Tämä selviää IS:n Taloustutkimuksella teettämästä kyselystä, jossa hintakattoa kannatti reilusti yli puolet vastaajista.

Kyselyssä vastaajilta tiedusteltiin, pitäisikö heidän mielestään Suomessa ottaa käyttöön sähkön hintakatto, jossa sähkön hinta kuluttajille ei nousisi yli 20 sentin kilowattituntia kohden. Tällä hetkellä uusien sähkösopimusten hinta on on liikkunut 30 ja 50 sentin välillä per kilowattitunti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on keinojen valintaan liittyvän sekoilun ja syyttelyn lisäksi päättänyt hintakattomallin valmistelusta, mutta sen toteutustapaa tai hintarajaa ei ole lyöty lukkoon. Pääministeripuolue Sdp on esittänyt hintarajaksi 20 senttiä kilowattitunnilta. Lisäksi hallitus on päättänyt korvata takautuvasti kansalaisten sähkölaskuja marras–joulukuulta.

Kyselyssä kaikista vastaajista 60 prosenttia kannatti ja 19 prosenttia vastusti 20 sentin hintakaton käyttöönottoa. 21 prosenttia kertoi, ettei ota kantaa tai osaa vastata kysymykseen.

Naisista hieman suurempi osuus (62 %) kannattaa hintakattoa kuin miehistä (57 %). Yli 50-vuotiaista suomalaisista 65 prosenttia haluaa hintakaton, kun taas nuoremmissa ikäryhmissä kannatus on vähäisempää. 25–34-vuotiaista alle puolet, 48 prosenttia, on hintakaton kannalla.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen näkee kyselyn tuloksen kansalaisten selvänä viestinä hallitukselle sähkön hintakaton tarpeellisuudesta.

– Merkillepantavaa on se, että hintakaton kannattajien osuus on suurempi kuin niiden suomalaisten, joita sähkön korkea hinta suoraan rankasti koskee. Taustalla on myös solidaarisuutta ja yleistä huolestuneisuutta siitä, mitä se aiheuttaa.

Tutkimuksesta välittyy Rahkosen mukaan ymmärrys siitä, ettei sähkön korkea hinta ole pelkästään esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvien ongelma. Korkeat sähkön hinnat vaikuttavat esimerkiksi yrityksiin ja heijastuvat välillisesti ruoan ja muiden hyödykkeiden hintojen nousuna.

Kyselyssä selvitettiin hintakaton kannatuksen yhteyttä myös esimerkiksi vastaajien ammattiin, tulotasoon ja koulutustaustaan. Suurinta hintakaton kannatus oli työttömien (70 %), eläkeläisten (68 %) ja työntekijöiden keskuudessa. Nihkeimmin hintakattoon suhtautuivat yllättäen maanviljelijät, joista 48 prosenttia kannatti ja 41 prosenttia vastusti sitä.

Koulutukseltaan yliopisto- tai korkeakoulutaustaiset kannattavat hintakattoa alemmin koulutettuja vähemmän. Suurinta kannatus on ammattikoulun tai kauppakoulun käyneillä.

Myös tulojen perusteella eniten, yli 70 000 euroa vuodessa, tienaavissa talouksissa hintakatto saa vähiten kannatusta. Eniten sitä kannatetaan talouksissa, joiden tulot ovat 20 000–30 000 euroa vuodessa.

Vähemmän yllättävää on, että omakotitalossa asuvat vastaajat kannattavat sähkön hintakattoa muita enemmän. Toisaalta myös kerrostaloasujista, joista harva lämmittää asuntoaan sähköllä, yli puolet on hintakaton kannalla.

Vastaajien lämmitysmuodon perusteella pääasiassa sähköllä kotinsa lämmittävät eivät edes olleet vahvimmin hintakaton puolesta, vaan öljylämmittäjät tukivat sitä vielä enemmän. Tällä hetkellä sähköstään yli 50 senttiä kilowattitunnilta maksavista suurin osuus tuki hintakattoa, mutta kannatus oli tasaisen vahvaa myös halvemmasta sähkösopimuksesta nauttivien keskuudessa.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen sanoo kyselyn osoittavan, että suomalaiset haluavat tukea sähkön hinnasta kärsiviä, vaikka asia ei koskettaisi heitä itseään.

Rahkosen mukaan hintakaton kannatus on kyselyssä pääosin ”yllättävän tasaista” vastaajien taustasta riippumatta.

– Erot ovat paljon pienempiä kuin luulisi. Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tämä ei ole pelkästään sähkölämmitteisessä omakotitalossa asuvien ongelma.

Suomessa on Rahkosen mukaan perinteisesti ollut vahvasti vallalla sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen pohjautuva ajattelu.

– On tärkeää syntyä vaikutelma, että tällaiset kärsimykset ja koettelemukset jaettaisiin mahdollisimman tasaisesti. Siitä tässä varmaan on pohjimmiltaan kysymys.

Suurempia eroja sähkön hintakaton kannatuksessa löytyy vastaajien puoluekannatusta tarkasteltaessa. Suurin kannatus, 70 prosenttia, löytyy Sdp:n äänestäjiltä. Oppositiopuolue perussuomalaisten kannattajista lähes yhtä moni, 68 prosenttia, on hintakaton kannalla.

Vasemmistoliiton kannattajista 61 prosenttia on hintakaton puolella. Keskustan äänestäjien keskuudessa kannatus on 53 prosenttia, ja puolueen tukijoista neljännes vastustaa hintarajaa.

Kaikkein vähäisintä kannatus on hintakattoa valmistelevassa hallituksessa istuvien Rkp:n ja vihreiden kannattajilla. Rkp:ssä 43 prosenttia kannattaa ja 25 prosenttia vastustaa hintakattoa.

Vähiten tukea hintakatolle antavien vihreiden tukijat taas erottuvat muista myös siinä, että hintakaton kannatus (39 %) on lähes yhtä suurta kuin sen vastustaminen (37 %). Tätä saattaa selittää puolueen kannattajien keskittyminen kaupunkeihin, joissa sähköllä lämmitetään vähemmän kuin maaseudulla.

Rahkonen pitää mielenkiintoisena sitä, että perussuomalaisissa sähkön hintakaton kannatus on lähes yhtä suurta kuin Sdp:ssä ja jopa korkeampaa kuin vasemmistoliitossa.

– Normaalisti aika kaukana toisistaan olevien Sdp:n ja perussuomalaisten kannattajat löytävät tässä yhteisen sävelen, mutta luultavasti vähän eri syistä.

Perussuomalaisissa sähkön hinnasta ja sen vaikutuksista on yleensäkin kannettu eniten huolta, ja puolue on pitänyt asiaa paljon esillä.

–Toisaalta puolueessa on vastustettu valtion puuttumista ja julkisten menojen kasvua ja kuitenkin tässä huudetaan valtiota apuun. Onhan siinä varmaan nieleskelemistä itse kullekin.

Rahkosen mukaan Sdp:ssä taas ainakin osittain vaikuttaa se, että oma puolue on ollut tässä vallassa ja esittänyt hintakattoa. Tämä ei tarkoita sitä, että sähkön hinnan rajaamista pidettäisiin ongelmattomana.

Pääministeri Sanna Marin on itsekin todennut, ettei varakkaampien suomalaisten sähkölaskujen maksua olisi syytä tukea. Asiantuntijat ovat kuitenkin varoitelleet, että merkittävä osa hintojen tukemiseen käytettävistä rahoista uhkaa valua kaikkien hyvätuloisimmille suomalaisille.

Hallituksen kaavailemien tukitoimien yksityiskohdat ovat vielä auki. Työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty laskelmia takautuvasti kertakorvauksena maksettavasta sähkön hintatuesta, jonka hinta veronmaksajille olisi mallista riippuen noin 270–700 miljoonaa euroa.

Mahdollisen hintakaton kustannusten arvioidaan olevan miljardiluokkaa. Valtion on tarkoitus rahoittaa tukitoimia tulevina vuosina sähköyhtiöiden voitoista perittävällä windfall-verolla.