Pääministeri Sanna Marin palaa yöhön, joka muutti kaiken: ”Tuli toivoton olo”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan ainoa tapa puhua Venäjästä on viivasuora. – Niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu, Suomen näkökulma Venäjän toimintaan tulee olemaan erittäin kielteinen.

23. helmikuuta 2022 pääministeri Sanna Marin (sd) kävi nukkumaan huoli rinnassaan. Hän oli saanut illalla arvioita, että tulevan yön aikana tai seuraavana päivänä Venäjä voisi mahdollisesti aloittaa pitkään ennakoidun hyökkäyksen Ukrainaan. Tilannetta oli seurattu tarkasti.

– Kun menin nukkumaan, tiesin, että elämme huomenna kenties hyvin toisenlaisessa Euroopassa. Näin kävi. Aamuyöllä aika aikaisin sain tiedon, että sota oli alkanut. Se oli pysäyttävä hetki.

Erilaiset tunteet nousivat esiin.

– Siinä tuli totta kai toivoton olo, että Eurooppa on tässä tilanteessa. Toinen päällimmäinen tunne oli pettymys. Kuinka pitkään ja hartaasti oli yritetty löytää diplomaattista ratkaisua. Kaikki se oli ollut turhaa, Marin kuvaa ja jatkaa:

– En pelännyt sen puolesta, että Suomea kohtaan Venäjä jotain vastaavaa suunnittelisi. Huoli oli Ukrainan ja ukrainalaisten luona.

” Kun menin nukkumaan, tiesin, että elämme huomenna kenties hyvin toisenlaisessa Euroopassa. Näin kävi.

Marin on Ukrainan sodan alettua niittänyt maailmalla mainetta viivasuorilla lausunnoillaan Venäjästä. Ulkomailla häntä on nostettu Viron Kaja Kallaksen ohella Euroopan rautarouvaksi.

Kotimaassa hallitusympyröistä löytyy niitäkin, joiden mielestä Marinin ei tarvitsisi olla aivan niin suora lausunnoissaan kuin hän on ollut. Muistutetaan, ettei Suomi ole Baltian maa, eikä vielä Naton-täysjäsen.

– Niin kauan kuin sota Ukrainassa jatkuu, Suomen näkökulma Venäjän toimintaan tulee olemaan erittäin kielteinen. Me kaikki maksamme tästä sodasta todella kovaa hintaa. Venäjän toiminta on täysin käsittämätöntä ja tuomittavaa. Mielestäni on tärkeää, että se myös ääneen ja hyvin suoraan sanotaan. Jos se jossakin koetaan liian suoraksi ja kovaksi puheeksi, niin sitten olkoon niin. Sota loppuu niin, että venäläiset joukot lähtevät Ukrainasta pois, Marin sanoo.

Vastaavan tyylinen lause sodan lopusta Marinilta kuultiin lokakuussa Prahassa. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli ollut huolissaan kasvaneesta ydintuhonriskistä ja pohti, mikä voisi olla Venäjän presidentti Vladimir Putinin tie ulos sodasta.

– Tie konfliktista ulos on se, että Venäjä lähtee Ukrainasta, Marin napautti asiasta kysyneelle kansainväliselle toimittajalle.

Sitten hän naurahti kuivasti ja käveli pois.

Lue lisää: Pääministeri Sanna Marin varoittaa usean talven sähkö­kriisistä: ”Koettelemus tuskin ohi tämän talven jälkeen”

Toukokuussa Marinin Kiovan-vierailulta maailmalle levisi kuva, jossa hän seisoo toivoton ilme kasvoillaan Irpinin tuhon keskellä. Butshassa Marin kuuli kuvauksia venäläissotilaiden julmuuksista ja näki siviilien joukkohaudan.

– Se oli erittäin kouriintuntuva ja vaikeakin kokemus, Marin sanoo paljonpuhuvasti.

Kuva pääministeri Marinista Irpinissä luotiliivit yllään levisi laajasti ympäri maailman.

Suomi odottaa yhä Turkin ja Unkarin ratifiointeja Nato-jäsenyydelleen. Naton seuraava huippukokous on heinäkuun puolivälissä Liettuan Vilnassa. Sitä on pyöritelty käytäväpuheissa jonkinlaisena henkisenä takarajana Naton uskottavuuden kannalta.

– Tietenkään mitään tällaista rajaa en pysty sanomaan. Tämä ei ole meistä kiinni. Unkari on ilmoittanut, että se tulee raftifioinnin tekemään ensi vuoden alkupuolella, todennäköisesti helmikuussa. Turkin osalta meillä ei ole vastaavaa aikamäärettä. Me emme vielä tiedä.

Turkin parlamentti- ja presidentinvaalit on määrä järjestää kesäkuussa.

” Ajanjakso oli haastava, mutta tähän kauteen on mahtunut sellaisia niin monta, että se on muodostunut oikeastaan tämän hallituskauden normaaliksi tilaksi.

– Totta kai me toivomme ja haluamme, että ratifioinnit mahdollisimman pian tehdään. Suomi ja Ruotsi täyttävät kaikki kriteerit. Ei pitäisi olla estettä. Uskon, että on myös Naton intressissä tämä kokonaisuus saada maaliin.

Marin pitää sodan alusta Suomessa seurannutta kevättä hyvin vaikeana. Suomessa piti tehdä historiallinen päätös Nato-jäsenyydestä ja sitouttaa kaikki toimijat siihen. Näiden keskustelujen lisäksi Marinin mieleen ovat painuneet tapaamiset Ruotsin silloisen pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa yhtä jalkaa Natoon menemisestä.

– Ajanjakso oli haastava, mutta tähän kauteen on mahtunut sellaisia niin monta, että se on muodostunut oikeastaan tämän hallituskauden normaaliksi tilaksi: koko ajan on vähän vaikeaa ja haastavaa.