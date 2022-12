Kansa jakoi ministereille kouluarvosanat – voittajan tulos hämmästytti tutkijankin: ”Varsin poikkeuksellista”

IS:n teettämässä ministeripörssissä suomalaiset pääsivät jälleen antamaan kouluarvosanat Sanna Marinin hallituksen ministereille.

Suomalaiset ovat jälleen laittaneet ministerit järjestykseen IS:n ministeripörssissä. Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä vastaajat saivat antaa kouluarvosanan asteikolla 4–10 kaikille istuville ministereille ja arvioida näin heidän onnistumistaan tehtävissään.

Kyselyn perusteella kansalaisten mielestä selvästi parhaiten on suoriutunut puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk), jonka keskiarvoksi tuli verrattain korkea 7,93. Kaikkonen ylsi ykköseksi myös vuosi sitten tehdyssä kyselyssä, mutta onnistui nyt parantamaan arvosanaansa yli viidellä kymmenyksellä.

Kakkoseksi tuli ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) tyydyttävällä arvosanalla 7,63. Myös Haavisto paransi numeroaan selvästi vuoden takaisesta 7,06:sta, jolla hän ylsi tuolloin vasta viidenneksi. Kolmanneksi pääsi pääministeri Sanna Marin (sd), joka arvosanalla 7,32 nosti hänkin keskiarvoaan parilla desimaalilla.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Juho Rahkosen mukaan kyselyn kärkipäähän nousseiden ministerien saamat arvosanat ovat huomattavan korkeita ottaen huomioon, että hallituskausi alkaa olla loppupuolella. Kaikkonen, Haavisto ja Marin olivat toisaalta ainoita, jotka onnistuivat parantamaan keskiarvoaan edellisvuodesta.

Kaikkosen ja Haaviston korkean kannatuksen hän yhdistää erityisesti heidän tehtäviinsä ja Suomen Nato-prosessiin liittyvän näkyvyyden tuomaan nosteeseen.

– Suomen kaltaisen maan ulko- ja puolustuspolitiikan hoitaminen on jo lähtökohtaisesti aika kiitollista hommaa. Työn puolesta tulee myönteistä julkisuutta, eikä jouduta ottamaan kantaa kansalaisten arkielämään suoraan vaikuttaviin asioihin, Rahkonen pohtii.

Pääministeri Marinin suosio notkahti vuoden takaisessa kyselyssä, jota edelsivät virka-asunto Kesärannassa järjestetyistä jatkoista syntynyt kohu ja joidenkin mielestä koronakriisin hoitamisessa puuttunut johtajuus. Rahkosen mielestä on poikkeuksellista, että istuvan pääministerin suosio on palannut tällaisiin lukemiin kauden lähestyessä loppuaan.

– Yksikään pääministeri Suomessa ei ole tainnut vuosikymmeniin edes kestää kauden loppuun saakka. Teoriassa hänen suosionsa pitäisi pudota, mutta Sanna Marin on saattanut tämän teorian esittäjät häpeään ja onnistunut säilyttämään vahvan asemansa.

Taustalla saattaa vaikuttaa merkittävä taktinen onnistuminen. Rahkonen näkee Marinin ottaneen pääministerinä edustusluontoisen roolin, jossa hän on pystynyt pitkälti väistämään kansalaisten arkielämää koskeneet vaikeat kysymykset ja niihin liittyvät konfliktit.

– Hänellä on ollut kykyä vältellä niitä todella ikäviä paikkoja. Jopa tässä sähkökriisissä Marin on pystynyt olemaan ikään kuin kaiken yläpuolella. Kun on ollut jotain mukavaa kerrottavaa, niin hän on tullut kertomaan siitä kansalaisille.

Suurimmaksi syyksi pääministeri Marinin ja koko hallituksen suosioon Rahkonen kuitenkin nostaa voimakkaasti elvyttävän talouspolitiikan, jota perusteltiin ensin koronakriisillä ja jota on sittemmin jatkettu.

– Velkahana on jäänyt ikään kuin auki. Voi olla, että elvyttävä politiikka on kannatellut Suomen taloutta, ja työllisyystilannekin on jopa yllättävän hyvä.

Kyselyn häntäpäästä löytyy kaksi keskustaministeriä: maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen (kesk) arvosanalla 6,06, sekä valtiovarainministeri ja keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk) lukemalla 6,07. Lähes yhtä heikon arvion, 6,08, saa kansalaisilta ilmasto- ja ympäristöministeri Maria Ohisalo (vihr).

Viimeiseksi jääneen Kurvisen kannatuksessa näkyy Rahkosen mukaan maatalouden kannattavuuskriisi, jota energian hinnan nousu Venäjän Ukrainassa aloittaman sodan myötä on pahentanut entisestään.

– Tässäkin näkyy sen tehtävän painolasti. Ei varmaan näytä siltä, että maa- ja metsätalousministeri olisi kovin hyvin onnistunut. Samoin vihreät arvot saattavat nyt peittyä kriisin alle.

Suurimman pudotuksen koki perhe- ja peruspalveluministerin tehtävään lokakuussa palannut Krista Kiuru (sd), joka sai edellisvuonna nostetta kommentoidessaan koronakriisiä näkyvällä paikalla. Äitiyslomallaan Aki Lindénin (sd) sijaistama Kiuru putosi nyt ministerirankingissa toiselta sijalta peräti kahdeksanneksi.

Häntäpäähän jääneen Maria Ohisalon tulokseen voi Kiurun tapaan vaikuttaa äitiyslomasta johtuva näkymättömyys. Seitsemänneltä sijalta toiseksi viimeiseksi 18. paikalle romahtaneen Saarikon kannatukseen taas heijastuu myös keskustan oma kannatuskriisi.

Rahkosen mukaan valtiovarainministerin tehtävä on jo lähtökohtaisesti hyvin epäkiitollinen, eikä tehtävässä toimijoille ole aiemminkaan kovin hyviä arvosanoja jaeltu. Toisaalta Saarikon kannatus on pudonnut vuoden takaisesta entisestään, joten kuluneen vuoden ei voida nähdä menneen hänen osaltaan mallikkaasti.

– Tässä nähdään, kenelle tämä vuosi on ollut raskas. Se on ollut annus horribilis, kamala vuosi monessa suhteessa.

Ainakin keskustalle vuosi on ollut tällainen, sillä puolueen kannatus on rojahtanut viimeisimmissä kyselyissä ensimmäistä kertaa alle kymmenen prosentin. Rahkosen mukaan on mielenkiintoista, että yksittäiset keskustapoliitikot, kuten Kaikkonen ja presidenttigallupeissa pärjännyt Olli Rehn, ovat silti pysyneet varsin suosittuina.

– Tämä on keskustan paradoksi. Puheenjohtajaa tämä ei ole auttanut.

Pääministeri Marinia on pidetty erityisesti nuorten suosikkina. Kyselyssä Marin kuitenkin kerää hyviä arvosanoja tasaisesti eri ikäryhmistä, myös vanhemmalta väeltä.

– Itse asiassa yli 65-vuotiaat, erityisesti naiset, suosivat häntä muita enemmän.

Myös Pekka Haavisto saa paremman arvion iäkkäämmiltä kuin nuoremmilta suomalaisilta. Korkeimman arvosanan Haavistolle antoivat 65–79-vuotiaat vastaajat.

– Tämä on yllättävää, sillä aiemmin hän on ollut erityisesti nuorten suosikki. Myös presidentinvaaleissa hänen kannatuksensa painottui nimenomaan nuorempiin.

Toisaalta yli 65-vuotiaat näyttävät yleisesti antavan parempia arvosanoja.

– Voi olla että vanhemmat ihmiset arvostavat enemmän poliitikkojen ja ministereiden työtä.

Nuoret näyttävät taas olevan enemmän tyytyväisiä vihreiden ja vasemmiston naisministereihin. Esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) ja opetusministeri Li Andersson (vas) keräävät nuorilta paljon kiittäviä arvioita.

Omien puolueidensa kannattajien joukossa ministerit ovat varsin suosittuja. Erikoisuutena Kaikkosen kannatusta Rahkonen luonnehtii jopa hämmentävän tasaiseksi vastaajien ikä- ja taustatekijöistä riippumatta.

Keskustan lisäksi myös kokoomuksen, Sdp:n, Rkp:n ja Liike Nytin kannattajat antavat Kaikkoselle yli 8:n arvosanan. Tyydyttävän seiskan hän saa kaikkien muidenkin eduskuntapuolueiden tukijoilta vasemmistoa myöten.

– Kaikkosen suosio näyttää yltävän yli puoluerajojen enemmän kuin muilla. Hän saa kaikkien puolueiden kannattajilta melko hyvin arvosanan. Tämä on varsin poikkeuksellista ministeripörssissä.