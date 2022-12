Pekka Haavisto kertoo Suomen turvallisuutta ravistelleesta hetkestä: ”Jotkut päivät jäävät historiaan”

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) muistelee kirjoituksessaan kulunutta vuotta 2022. Mieleen on jäänyt erityisesti yksi päivä.

– Jotkut päivät jäävät historiaan, kirjoittaa ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) viitaten päivään, jona Ukrainan sota alkoi.

Kriisien sävyttämä vuosi 2022 lähestyy loppuaan. Haavisto on muistellut kirjoituksessaan historiallista päivää 24. helmikuuta, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.

– Meillekin tärkeä eurooppalainen turvallisuusarkkitehtuuri järkkyi. Samalla käynnistyi ennennäkemätön solidaarisuuden aalto Ukrainan auttamiseksi, Haavisto kirjoittaa.

– Venäjän tavoite oli edetä Kiovaan ja syrjäyttää 40-miljoonaisen kansan demokraattisesti valittu presidentti ja hallinto. Ukraina piti suurhyökkäyksen edessä pintansa. Venäjä ei onnistunut tavoitteessaan.

Haavisto kiittelee, että Suomi reagoi tilanteeseen nopeasti.

Lisäksi hän on tyytyväinen siihen, että Suomi on vuodesta 2004 alkaen korostanut Nato-optiota.

– Tilanne tuli ajankohtaiseksi keväällä 2022 Venäjän aiheuttaman Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen vuoksi. Voisiko kuvitella suurempaa turvallisuusympäristömme muutosta kuin naapurivaltion suurhyökkäys lähialueillamme, Haavisto muistelee.

Ulkoministerin mukaan kansalaismielipiteen muutos ja eduskunnan yksituumaisuus ovat olleet avainasemassa siinä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on nojannut erittäin laajaan kansalliseen konsensukseen.

Suomi haki Nato-jäsenyyttä 17. toukokuuta yhdessä Ruotsin kanssa.

Toukokuun jälkeen Suomi ja Ruotsi ovat saaneet ratifioinnit kaikilta Naton jäsenmailta Unkaria ja Turkkia lukuun ottamatta.

Haavisto sanoo, että nopea ratifiointiprosessi ja Suomen maakuvan myönteinen kehitys tänä vuonna todistavat työn tuloksellisuudesta.

– Teemme jo laajaa koko valtionhallinnon valmistelutyötä jäsenyyden varalle ja osallistumme tarkkailijajäsenenä Nato-kokouksiin.

Myös EU on Haaviston mukaan Venäjän hyökkäyssodan aikana osoittanut kykynsä ”yhtenäiseen, tehokkaaseen ja päättäväiseen toimintaan.”

Hän viittaa muun muassa Venäjälle asetettuihin pakotteisiin sekä Ukrainalle osoitettuun poliittiseen, taloudelliseen ja sotilaalliseen tukeen.

– Uusia pakote- ja tukipaketteja on jo valmisteilla, Haavisto kertoo.

Haavisto sanoo, että YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen Venäjä rikkoo räikeästi YK:n peruskirjan periaatteita ja kansainvälistä oikeutta. Hän kuitenkin sanoo YK:n osoittaneen toimintakykyään.

Venäjän vastuuseen saattaminen on Haaviston mukaan keskeistä.

– Venäjä on Ukrainassa syyllistynyt systemaattisiin ja vakaviin sotarikoksiin, joista se tulisi saattaa vastuuseen. Lisäksi YK on keskustellut Venäjän sotatoimien korvausvelvollisuudesta sekä hyökkäysrikokseen liittyvästä vastuusta. Esillä on mahdollisesti perustettava erityistuomioistuin, Haavisto kertoo.

EU on jo kohdistanut Venäjään yhdeksän pakotepakettia.

Haaviston mukaan Suomessa ulosottolaitos on jäädyttänyt ulkoministeriön hakemuksesta noin 190 miljoonan euron arvosta venäläisten pakotelistattujen tahojen omaisuutta.

Yhteensä EU:n tietojärjestelmään on ilmoitettu eri jäsenvaltioissa jäädettyjä varoja noin 14 miljardia euroa.

Ulkoministeri kertoo, että Suomi jatkaa edelleen yhteistyötä Venäjän kanssa esimerkiksi rajan toimintaan liittyen.

– Muuten kahdenväliset suhteemme ovat merkittävästi vähentyneet.

– Tässä tilanteessa on ollut tärkeä vähentää esimerkiksi energiariippuvuutta ja taloudellista riippuvuutta Venäjästä. Suomalaiset yritykset ovat poistuneet maasta ja matkailuun sekä kauttakulkuun liittyvää maahantuloa on rajoitettu.

Uusi vuosi 2023 tuo mukanaan haasteita, mutta Haavisto on vakuuttunut siitä, että kaikesta selvitään.

– Ulkoministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti jatkamme työtämme Suomen ja paremman maailman puolesta. Omalla toiminnallamme osoitamme, että diplomatialla ja kansainvälisellä osaamisella on tärkeä sija Suomen oman turvallisuusympäristön lujittamisessa ja konfliktien ratkaisussa.