Isyysvapaalle jäävä puolustusministeri Antti Kaikkonen sanoo, ettei hän ”haikaile” keskustan puheenjohtajakisaan tai presidenttiehdokkaaksi.

Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon ja puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) mukaan keskustan ja suomalaisten välillä on ollut ”yhteyshäiriöitä”.

Kun puolueen kannatus laskee, etsitään syytä ensimmäisenä puheenjohtajasta.

Tällä hetkellä keskustan kannatus on historiallisissa pohjalukemissa. Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko aikoo viedä puolueensa ainakin vaalien läpi, mutta mitä sen jälkeen? Kuka haluaa yrittää pelastaa puolueen seuraavaksi?

On spekuloitu, olisiko puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk) keskustan seuraava puheenjohtaja. Myös mahdollisesta presidenttiehdokkuudesta on herännyt kysymyksiä.

Kaikkonen tyrmää IS:n haastattelussa spekulaatiot.

– En haikaile puheenjohtajan paikkaa. Myöskään presidenttikilpaan lähtemistä en haikaile. Eikö se (presidenttiys) ole vähän vanhempien valtiomiesten ja -naisten tehtävä, Kaikkonen, 48, sanoo ja nauraa.

Keskustassa puolueen puheenjohtajan paikka on ollut tuulinen. Neljän vuoden aikana puolueella on ollut kolme puheenjohtajaa, Juha Sipilä, Katri Kulmuni ja Annika Saarikko.

Vuonna 2019 Kaikkonen kilpaili puolueen puheenjohtajuudesta Katri Kulmunin kanssa, mutta Kulmuni voitti äänin 1 092—829.

Tästä huolimatta kansa saattaisi olla Kaikkosen puolella. IS:n teettämässä ministeripörssissä suomalaiset antoivat kaikille istuville ministereille arvosanat, joista Kaikkonen suoriutui parhaiten arvosanalla 7,93.

Kaikkonen ja Saarikko katsovat luottavaisina tulevaisuuteen.

Julkisuudessa on pohdittu, että kansa on kyllästynyt keskustan riitelyyn hallituksessa kriisiaikana, jona tarvitaan tymäköitä ja vikkeliä päätöksiä.

Myrskyisänä on näyttäytynyt myös pääministeri Sanna Marinin (sd) ja Saarikon suhde. Kaksikko oli pitkään voittamaton yhdessä, mutta loppuvuodesta syytöksiä esitettiin puolin ja toisin.

Saarikko myöntää, että puheenjohtajan ja valtiovarainministerin paikka on ollut ajoittain yksinäinen. Marin on myös tehnyt paljon työmatkoja ulkomaille.

– Vaativiin johtotehtäviin kuuluu aina tietynlainen yksinäisyys. Kaikki tiedostavat, että hallitusvastuuseen on liittynyt myös oloa, joka ei ole ollut kotoisa keskustalle, Saarikko sanoo.

– Olen kuitenkin tuntenut luottamuksen ilmapiiriä vaikeissakin kohdissa avainihmisten kanssa, hän sanoo ja katsoo Kaikkosta. Tämä nyökkää takaisin.

Kaikkonen ja Saarikko ovat pohtineet uuden vuoden kynnyksellä myös sitä, miten keskustan laiva ohjataan turvalliseen satamaan.

– Meidän ja suomalaisten välillä on ollut yhteyshäiriöitä, koska luottamus on vähentynyt. Sen palauttaminen on nyt ykkösasia, Saarikko julistaa.

– Keskusta ei ole ääriliike, vaan keskikentän rakentava voima, Kaikkonen lisää.

Loppuvuodesta hallituksen kina kärjistyi ja kulminoitui saamelaiskäräjälain uudistusta koskevaan kysymykseen.

Saarikko vakuuttaa, että riitely ei ole ollut itsetarkoitus.

– Meillä on arvopohjaisia näkemyseroja ja oikeus puolustaa näkemyksiämme. Julkisuudessa on myös kirjoitettu keskustasta paljon. Muutama pykälä muuttui ja syntyi iso haloo, Saarikko harmittelee.

– Keskusta voi pärjätä, jos se pystyy osoittamaan ymmärtävänsä suomalaisten murheita, toiveita, huolia ja unelmia. Olemme puolueena ihmisten arjessa kiinni. Olen toiveikas, Kaikkonen sanoo.

Toiveikkuutta tarvitaan.

Tuoreimmassa kannatusmittauksessa keskustan kannatus laski ensimmäistä kertaa mittaushistorian aikana alle 10 prosentin.

10 prosentin kannatusta on pidetty haamurajana esimerkiksi silloin, kun vihreät tavoitteli uutena puolueena asemaa suurten joukossa.

Mikä siis on se prosenttiraja, jolla keskusta menee hallitukseen?

– En vastaa kysymykseen siitä, millä prosentilla menemme hallitukseen, sillä se ei ole nyt oleellinen kysymys. Arvioimme asiaa sillä, miten saamme suomalaisten luottamuksen palautettua, Saarikko vastaa.

Hän kuitenkin myöntää, ettei hallitukseen meneminen nykyisenkaltaisella kannatuksella olisi helppoa. He kertovat ennakoivansa myös tulevista hallitusneuvotteluista hyvin vaikeita.

– Eihän kukaan lähde tavoittelemaan paikkaa oppositiossa. On selvää, että olisi tärkeää päästä vähintään viime vaalien tuloslukemiin. Mutta se on vaalien tulostavoite, ei prosenttiraja hallitukseen menemiselle, Saarikko täsmentää.

Saarikko aikoo taistella puheenjohtajana läpi vaalien. Kaikkonen ei puolestaan haikaile puheenjohtajan pestiin.

Kaikkonen ajattelee, että keskustan arvoilla olisi edelleen tarvetta ”tuuliseksi käyneessä maailmassa”.

– Isänmaan turvallisuus on yksi tärkeimpiä asioita, mitä keskusta on ajanut. Kriisiaikana ajankohtaisia ovat myös keskustan ikiaikaiset teemat, kuten omavarainen energiatuotanto tai kotimaisen ruuan puolustaminen. Mutta tämä on äänestäjien käsissä, Kaikkonen pohtii.

Hän kertoo iloitsevansa siitä, että alue- ja kuntavaaleissa gallupit povasivat keskustalle tappiota, mutta vaalipäivänä ihmiset päättivät toisin.

– Luotan siihen, että suomalaiset oivaltavat, että aluepolitiikka on myös turvallisuuspolitiikkaa, Saarikko puolestaan toivoo.

Lisäksi Saarikko sanoo, että vaaleissa turvallisuuden lisäksi myös ihmisten toimeentulon kysymykset ovat vahvasti esillä.

– Yhä useampi ihminen saanut töitä meidän vastuukausillamme, Saarikko muistuttaa.