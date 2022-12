Kommentti: Sammakot lentävät Petteri Orpon suusta solkenaan – puheen­johtajasta on tulossa kokoomukselle mainehaitta

Pitääkö kokoomuksen ryhtyä piilottelemaan lipsauttelevaa puheenjohtajaansa, kysyy IS:n politiikan toimittaja Johannes Kotkavirta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolla oli mahdollisuus vetäytyä joulun viettoon leppoisasti nauttimaan gallupjohtajan asemastaan, lueskelemaan ja ulkoiluttamaan koiriaan. Sen sijaan Orpo meni päästämään joulupuurotilaisuudessa suustaan möläyksen, joka epäilemättä sai jo osan paikalla olleista vetämään glöginsä väärään kurkkuun.

Kommentti liittyi puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) isyysvapaalle jäämiseen, jota on ihasteltu edistyksellisenä vetona sekä Suomessa että maailmalla. Kaikkosen Jannika-puoliso aloittaa vuodenvaiheessa lääkeyhtiö Bayerin uutena yhteiskuntasuhdejohtajana, eikä pari halua laittaa puolivuotiasta poikaansa vielä päivähoitoon.

– Tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta, Kaikkonen perusteli.

Lauantaina kokoomuspoliitikko Ilkka Kanervan tukijoiden tilaisuudessa yleisön kysymykseen vastannut Orpo taas ilmaisi, ettei hän hyväksy Kaikkosen ratkaisua.

– En ymmärrä, miksi Kaikkonen jää isyysvapaalle juuri nyt, kun hän voisi jäädä vasta vaalien jälkeen. Meillä on Nato-prosessi kesken ja Antilla on siitä kaikki tieto, Orpo totesi Uudenkaupungin Sanomien mukaan.

Twitterissä Orpon kommentti tuomittiin tuoreeltaan tunkkaiseksi ja taantumukselliseksi. Hänen tulkittiin kannattavan menneiden vuosikymmenten perherooleja, joissa lapset ja vaimon työura saavat odottaa, kun työssään korvaamaton mies hoitaa velvollisuuksiaan.

Tilastojen valossa suomalaiset isät käyttävät vanhempainvapaita vähiten Pohjoismaissa. Tuloksena ovat äitien ja naisten heikompi urakehitys ja palkkataso sekä isien ohuempi suhde lapsiinsa. Myös kokoomus on kantanut asiasta huolta ja ajanut äänekkäästi työelämän tasa-arvoa.

Seuraavana päivänä Orpo selitti kommenttiaan sanomalla olevansa huolissaan Suomen Nato-prosessista, mutta viesti ei suuremmin vakuuttanut. Kukaan ei ole korvaamaton – ei varsinkaan poliitikko.

Orpon näkemys on sikälikin outo, että Orpon oma kakkosmies, kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen jäi hänkin isyysvapaalle kansanedustajan työstä syksyllä 2019. Onko Orpo jossain kulissien takana paheksunut myös Häkkäsen päätöstä viettää aikaa pienen tyttärensä kanssa?

Kokoomuksen ja Orpon kannalta ikävintä tilanteessa on, että kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun puheenjohtajan suusta pääsee jotain erikoista viime kuukausina. Puolueena kokoomus on pyrkinyt profiloitumaan erityisesti kahden asian erityisosaajana: turvallisuuden ja talouden. Syksyn aikana Orpo on lipsautellut molemmista aihepiiristä.

Syyskuussa Orpolta kysyttiin Ylen A-Talk-ohjelmassa konkreettisia leikkauskohteita tarkennuksena kokoomuksen miljardien suuruisiin säästötavoitteisiin. Hätäiseltä vaikuttanut Orpo kykeni luettelemaan ainoastaan kolme: kaasuautojen tuen, kosteikkoviljelyn ja ministerien avustajien määrän. Vastauksellaan hän päätyi sosiaalisessa mediassa yleisen naurun kohteeksi.

Lokakuussa Orpo selitti vastaustaan Suomen Kuvalehdelle sanomalla jääneensä pääministeri Sanna Marinin (sd) ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) ”kiljumisen alle”. Myöhemmin Orpo joutui pahoittelemaan seksistiseksi tulkittua ilmaisuaan uuden kohun jälkeen.

Marraskuussa Orpo taas hämmästytti väittämällä Venäjän tehneen ohjusiskun Puolaan. Tuolloin kaksi ihmistä kuoli Puolassa lähellä Ukrainan rajaa tapahtuneissa räjähdyksissä.

– Venäjä pelaa vaarallista peliä iskemällä Puolaan. Tilanne arvioitava läpi huolellisesti. Suomen on joka tapauksessa jatkettava vahvaa aseapuaan Ukrainalle ja vaadittava tätä myös muilta liittolaisilta, Orpo kirjoitti Twitterissä myöhään illalla.

Viestiä vahvisti puolustusvaliokunnassa istuva kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen, joka ehti (sittemmin poistamassaan) Twitter-viestissä julistaa, että kyse on ”selvä artikla 5 -tapaus”, johon Nato ei voi olla reagoimatta.

Räjähdysten syy oli alusta saakka epäselvä ja jo seuraavana päivänä niiden aiheuttajaksi ilmeni ukrainalaisen ilmatorjuntatulen harhautuminen. Tilanne oli poikkeuksellisen herkkä, sillä Venäjän sotilaallinen isku Nato-maa Puolaan olisi voinut johtaa kolmanteen maailmansotaan.

Orpo korjasi jälleen sanomisiaan, mutta hänen ja kokoomuksen kannalta vahinko oli jo tapahtunut. Jatkuvatko näin harkitsemattomat lausunnot myös kevään vaalikamppailun aikana? Pitääkö kokoomuksen ryhtyä piilottelemaan Orpoa uusien lipsahdusten pelossa? Entä silloin, jos Orpo nousee vaalien jälkeen pääministeriksi?

Kukaan ei ole korvaamaton, ei varsinkaan poliitikko. Kysykää vaikka toiselta möläyttelijältä: Antti Rinteeltä (sd).

Juttua muokattu 21.12. klo 15:53: Antti Häkkänen toimi isyysvapaalle jäädessään kansanedustajana, ei oikeusministerinä.