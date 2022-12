Sanna Marin kertoo IS:n jouluhaastattelussa, mistä leikkaaminen olisi hänestä ”typerintä, mitä Suomessa voidaan tehdä” ja napauttaa Sdp:n olevan tiukka neuvottelija hallitusneuvotteluissa. Iloa ja virtaa elämään tuo Emma-tytär.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kehottaa kansalaisia varautumaan useamman talven kestävään sähkökriisiin. Vaikeasta tilanteesta ei päästä eroon sinnittelemällä sähkölaskujen kanssa vain tämän talven kylmimpien kuukausien ohi.

– Valitettavasti tämä koettelemus tuskin on ohi tämän talven jälkeen. On jo näköpiirissä, että myös seuraavat talvet voivat olla vaikeita.

Marin ei halua uskoa, että edessä olisi väistämätön niukkuuden aika.

– Haluan olla optimisti ja uskoa siihen, että ongelmiin on olemassa myös ratkaisuja. Energian kallis hinta näkyy kaikkiansa yhteiskunnassa todella kovalla tavalla. Sen vuoksi ratkaisuja myös tuleviksi talviksi tullaan tarvitsemaan ja haetaan myös eurooppalaisella tasolla.

On jouluviikon maanantai. Marin istuu eduskunnassa hallituksen huoneen pitkän pöydän päässä pääministerin paikalla. Hän on juuri puolustanut hallituksen sähkötoimien hitautta ja kertonut uusista tukimalleista parlamentaarisen sähkökokouksen päätteeksi.

Maaliskuussa 2020 Marin istui samassa korkeaselkäisessä ja jykevässä tuolissa ja väläytti haastattelussa liikkumista rajoittavien toimien mahdollisuutta.

Tuoli tuntui nielevän tuoreen, maailman nuorimman pääministerin, jonka syliin kaatui poikkeuksellinen pandemia. Marin puolusti tekemisiään pippurisesti, mutta hallintotieteilijän tarkkuudella.

Kukaan ei vielä tiennyt, että pandemiaa seuraisi sota Euroopassa ja energiakriisi.

Yksi asia ei ole muuttunut.

Marin puolustaa yhä pippurisesti.

” Energiakriisi on kansalaisten näkökulmasta aivan yhtä vakava kriisi kuin korona.

Keskusta syytti Sdp:tä rumasta tempusta, kun puolue yllätti valtiovarainministeri Annika Saarikon ja elinkeinoministeri Mika Lintilän, ryhtymällä viime viikolla ajamaan eduskunnan budjettikeskustelun aluksi sähkön määräaikaista hintakattoa. Viisikko oli vasta käynyt pelisääntökeskustelun keskustan hallituskumppanit raivostuttaneesta tempusta.

– Ei ole lainkaan kiellettyä, etteivätkö puolueet voisi tehdä omia esityksiä tärkeinä pitämistään asioista. Hallituksessa käyty pelisääntökeskustelu on koskenut sitä, että tukevatko kaikki hallituspuolueet hallituksen yksimielisesti antamia esityksiä eduskunnassa, Marin puolustaa.

Hallituksessa voi siis ryhtyä laukomaan puskista yllätyksiä kumppaneille?

– Ehkäpä poikkeuksellista oli se, että myös sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä voi omassa puheenvuorossaan esittää asioita. Pääministeripuolueena me olemme ennen muuta pitäneet huolta hallituksen koheesiosta, Marin sanoo viileästi.

Marinin hallitusta on syytetty hidastelusta ja helikopterirahan syytämisestä kansalaisille joulun alla. TEM:n ylijohtaja Riku Huttunen sanoi A-studiossa, että uudet toimet ”rykäistiin noin viikossa” kasaan. Marin muistuttaa, että hallitus teki sähkötukipäätöksiä jo syksyn budjettiriihessä ja samalla päätettiin jatkovalmistelusta.

– Nyt oli selvää, että lisäpäätöksiä tarvitaan ja sen takia olemme käyneet keskustelua siitä, millaisilla malleilla voidaan edetä, Marin kuittaa kritiikin.

Marinin johtamistyyli on nostattanut pitkin kautta närää etenkin keskustassa. Tapaa kuvataan poikkeukselliseksi. Marinin nuristaan olevan taitava ulkoistamaan itsensä hallituksen mutapaineista ja keräämään kreivin aikaan pisteet itselleen. Mikä on Marinin vastuu riitelystä?

– Tietenkin pohdin sitä, mitä voisin tehdä vielä paremmin, jotta yhteistyö sujuisi mahdollisimman hyvin. Kun yksittäisiä neuvotteluprosesseja jälkikäteen pohtii, varmasti niissä on sellaista, mitä olisi toisinkin voinut tehdä. Olemme tätä keskustelua hyvin suoraan, rehellisesti ja kaunistelematta käyneet läpi. Kyllä jännite ja ristiriidat myös kuuluvat politiikkaan.

Ristiriitaa on luvassa roppakaupalla, kun puolueet alkuvuodesta käyvät taisteluun vallasta eduskuntavaaleissa. Sähkökriisi on väistämättä iso teema.

” En sano yksittäistä lukua, mutta kyllä me olemme valmiita miljardiluokan sopeutukseen, kunhan se on oikeudenmukaista.

Kansalaisille on tarjolla kylmää kyytiä myös inflaation vuoksi. Sen hillitsemistoimien vuoksi 12 kuukauden euribor jysähti tällä viikolla kolmeen prosenttiin. Asuntovelallisten tuska kasvaa. Presidentti Sauli Niinistö varoitti tilanteesta kesällä. Boomer-porukka oli oikeassa: velka ei ollutkaan vaaratonta, Niinistö sanoi.

Rinteen ja Marinin hallituksia on syytetty velan suhteen huolettomiksi. Riitoja katsotaan soviteltavan toistuvasti rahalla.

Pääministeri Marin, oliko boomer-porukka oikeassa?

– Kyllä minun mielestäni myös nuoremmat sukupolvet kantavat huolta julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta. Tuskinpa tämä on yksin tiettyjen sukupolvien kysymys. Sosialidemokraatit eivät ole ikinä vähätelleet velkaa, sen merkitystä tai mahdollisia nousevia korkoja, Marin iskee takaisin.

Valtion velka on paisunut Marinin hallituksen aikana liki 142 miljardiin. Marin ei tunne pistoa sydämessään siitä, ettei hallitus ole kyennyt etsimään kriisien niellessä rahaa säästöjä juurikaan toisaalta.

– Kun katsomme talouden isoa kuvaa niin, vaikka yksittäisiä päätöksiä totta kai aina voitaisiin tehdä toisellakin tavalla, isossa kuvassa emme puhuisi kovinkaan erilaisesta velkasuhteesta tai velkasummista. Nämä kriisit ovat olleet niin mittavia ja selittävät valtion velkaantumista hyvin pitkälti.

Valtataiston kulisseissa viritellään sinipunahallitusta. Helppoa siitä ei tule. Marin on listannut, ettei Sdp ole valmis leikkaamaan koulutuksesta, sosiaaliturvasta tai sote-palveluista. VM:n budjettipäällikkö Mika Niemelä katsoi MTV:llä sopeuttamisen olevan hyvin vaikeaa ilman kyseisiin isoihin budjettiluokkiin kajoamista.

– En sano yksittäistä lukua, mutta kyllä me olemme valmiita miljardiluokan sopeutukseen, kunhan se on oikeudenmukaista. Me emme ole valmiita leikkaamaan koulutuksesta, tulevaisuuden kasvun eväistä tai avaimista. Se olisi typerintä, mitä Suomessa voitaisiin tehdä. Kun me haluamme velkasuhdetta taittaa, kaikkein paras keino on vahva talouskasvu ja työllisyys.

Sdp on pitänyt esillä myös tulosopeuttamisen mahdollisuutta. Se haluaa esimerkiksi tukkia verotuksen porsaanreikiä.

VM:n virkamiesten mukaan sopeutustarve tulevalla hallituskaudelle on kuusi miljardia euroa ja sitä seuraavalle kolme miljardia euroa.

” Minulle ei ole laisinkaan niin merkityksellistä oma henkilökohtainen urapolkuni kuin se, mitä tässä maassa muutoin tapahtuu.

Hallitusneuvotteluista povataan niin vaikeita, että kesä voi olla pitkällä ennen uuden hallituksen syntyä. Viitataan Ruotsiin, jossa tunnustelija on vaihtunut.

Pohdinta käy kierroksilla siitä, mitä Marin haluaa, jos ennakkosuosikki kokoomus voittaa vaalit ja sinipunaa ryhdytään neuvottelemaan Petteri Orpon johdolla. Valtionvarainministeri, ulkoministeri, puhemies, komissaari, huippupesti ulkomailta vai sittenkin presidentinvaalit? Marin itse lähtee tietenkin tavoittelemaan vaalivoittoa.

– Keskityn nyt pääministerin tehtäviin ja vaaleihin. En lähde lainkaan spekulointiin tulevaisuudesta. Minulle ei ole lainkaan niin merkityksellistä oma henkilökohtainen urapolkuni kuin se, mitä tässä maassa muutoin tapahtuu. En ole aikaisimminkaan tehnyt oman urani suhteen mitään 5- tai 10-vuotissuunnitelmia. Keskityn asioihin, joita haluan maailmassa muuttaa.

Voiko niitä asioita muuttaa kokoomuksen kanssa?

– Riippuu hallitusohjelmasta. Sdp on yhteistyökykyinen puolue ja me olemme valmiita aina neuvottelemaan, mutta totta kai meilläkin on omat ehtomme ja tavoitteemme. Me olemme tiukkoja neuvottelijoita, Marin napauttaa.

Marin ei tässä vaiheessa kommentoi, tavoitteleeko hän toista kautta Sdp:n johdossa syyskuun puoluekokouksessa, vaan toistaa keskittyvänsä tehtäviinsä ja eduskuntavaaleihin.

Marinin kakkoshallituksen synnyttäminen olisi hyvin vaikeaa keskustan kannatuskriisin vuoksi. Marin kehaisee hallituksen saaneen vaikeuksista ja kriiseistä huolimatta aikaiseksi paljon hyviä asioita kuten oppivelvollisuuden laajentamisen.

– Uskon, että tulen jälkikäteen katsomaan tätä hallituskautta myönteisin silmin ja muistamaan ennen muuta sen, mitä olemme yhdessä tehneet. Hoitaneet paitsi isoja kriisejä, myös toteuttaneet hallitusohjelmaa. Tästä työstä annan täyden kiitoksen ja tunnustuksen kaikille hallituskumppaneille.

Synkässä ajassa voimaa ja virtaa Marinille tuo oma nelivuotias Emma-tytär.

– Erityisesti se, mistä saan voimaa ja virtaa on oma tytär, jonka kanssa välillä on onneksi myös mahdollista aikaa viettää. Viime viikonloppuna saimme viettää perheen kanssa aikaa. Meillä oli oikein mukava viikonloppu Emman kanssa touhutessa.

Toinen voimanlähde on liikunta.

– Ei ole sattumaa, että pääministerit kaudellansa aloittavat enemmän tai vähemmän jonkin urheiluharrastuksen. Mahdollisuutta lepoon ei aina ole, ja energiaa pitää yrittää saada muuta kautta. Se on sitten liikunta.

Hallitus jumppaa tuoreita sähkötukimalleja eduskunnalle annettavaksi kovalla kiireellä. Marin on valmistautunut kutsumaan hallituksen koolle joulun aikanakin tarvittaessa. Aiemmat joulut ovat kuluneet pitkälti koronan parissa.

– Energiakriisi on kansalaisten näkökulmasta aivan yhtä vakava kriisi kuin korona. Hallitus tekee työtä silloin, kun sille on tarve.

Muuten Marin viettää joulua rauhallisesti perheen kanssa.

– Pienessä perhepiirissä. Varmasti Tampereellakin isovanhemmilla käymme. Toivon mukaan ihmisillä on jouluna myös mahdollisuus hengähtää, hiljentyä ja viettää aikaa läheisten kanssa. Toivotan kaikille rauhallista joulua.