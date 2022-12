Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen moitti perussuomalaisten Sanna Antikaisen maahanmuuttokommenttia.

Eduskunnassa käytiin maanantaina keskustelua liittyen jengiväkivaltaan. Perussuomalaisten Sanna Antikaisen puheenvuoron jälkeen nähtiin huomautus eduskunnan puheenjohtajalta Matti Vanhaselta.

Antikainen nosti ensin esiin maahanmuuttajataustaisten määrän Suomesta löytyvien jengien jäseninä ja syytti tästä maahanmuuttopolitiikkaa. Antikaisen mukaan jengiytymisen kanssa ei auta kotouttaminen tai ”pään silittely”, vaan ratkaisu on rajat asettava maahanmuuttopolitiikka.

– Itselleni on jo hoitajaopinnoissa opetettu, ettei ihminen ole objekti, vaan hän on subjekti. Kotouttaminen ei auta, jos henkilö ei itse halua kotoutua, ja kaikki on lopulta kiinni henkilöstä itsestään, Antikainen jatkoi.

Tämän jälkeen hän toivoi, että asia otettaisiin vihdoin vakavasti.

Vanhanen tulkitsi Antikaisen kommentin niin, että siinä oltaisiin leimattu kaikkia maahanmuuttajataustaisia. Hän huomautti asiasta.

– Pyydän huomioimaan sen, että ei pidä leimata kaikkia maahanmuuttajia sellaisiksi, että he eivät halua kotoutua, Vanhanen sanoi.

Puhemiehen kommentti herätti oitis hämmennystä perussuomalaisten leiristä. Kansanedustaja Jani Mäkelä kysyi väliin kenen leimanneen.

– Äskeisessä puheenvuorossa, Vanhanen vastasi.

– Ei mennyt näin! Mäkelä huikkasi.

Myös muita välihuutoja kuultiin perussuomalaisten ryhmästä. Välihuutojen jälkeen puheenvuoroja jatkettiin normaalisti.