Innokas jalkapallomies Olli Rehn kertoi Ylen haastattelussa, että Ranska on voittanut aina maailmanmestaruuden, kun hän on ollut paikan päällä finaalia katsomassa.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn (kesk) pysyy edelleen vaitonaisena presidenttiehdokkuudestaan.

Rehn sanoi Ylen Ykkösaamussa, että hän tekee päätöksensä kesällä tai syksyllä.

– Suomen politiikan biorytmi on nyt se, että tästä eteenpäin ollaan eduskuntavaalien merkeissä liikkeellä. Sen jälkeen muodostetaan hallitusta. Eduskuntavaalit pidetään huhtikuussa ja hallitus saadaan toivottavasti muodostettua juhannukseen mennessä, Rehn pohjusti.

– Sen jälkeen kesällä ja syksyllä on presidentinvaalien ehdokasasettelun aika. Palataan asiaan siinä vaiheessa, jos on aihetta, Rehn totesi Ykkösaamussa.

Keskusta pitää syksyllä ylimääräisen puoluekokouksen, jossa se valitsee presidenttiehdokkaansa.

Rehn johti pitkään presidenttikyselyitä, esimerkiksi IS:n presidenttikyselyssä Rehn oli kärkipaikalla pari vuotta. Syksyn kyselyssä Rehn oli pudonnut kolmanneksi, mutta kärkikolmikon – Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ja Rehn – kannatus oli käytännössä tasoissa.

Maaseudun Tulevaisuuden noin viikko sitten julkaisemassa kyselyssä ykköseksi oli noussut Haavisto (17%), Rehn oli pudonnut toiseksi (14%) ja hänen kannatuksensa oli romahtanut kuusi prosenttiyksikköä, ja kolmantena oli Aaltola (8%).

Ylen Ykkösaamussa Rehniltä kysyttiin myös ennustusta huomisesta jalkapallon MM-finaalista Ranska–Argentiina.

Rehn, 60, on innokas jalkapallon harrastaja ja seuraaja, ja MM-kisoissa Ranskan kannattaja.

Taikauskoa tai ei, kun Rehn on ollut paikalla katsomassa MM-finaalia, Ranska on voittanut kummallakin kerralla.

– Kerroin presidentti Emmanuel Macronille, kun hän oli vierailulla Suomessa 2–3 vuotta sitten, että Ranskan Palloliiton kannattaisi kustua minut paikalle loppuotteluun. Ihan vaan varmistaakseen voittonsa – koska Ranskan maailmanmestaruuksien ja minun läsnäololla paikan päällä on sataprosenttinen korrelaatio, Rehn kertoi Ykkösaamussa.

– Olin paikalla 1998, kun Ranska Zinedine Zidanen johdolla voitti Brasilian ja vuonna 2018, kun Ranska kaatoi Kroatian loppuottelussa, Rehn jatkoi.

Huomenna Rehn seuraa MM-kisoja kotisohvaltaan.

– Olettaisin, että Ranska on vahvoilla, mutta fifty-sixty, koska molemmat ovat hienoja joukkueita. Ranska on enemmän joukkue, varsinkin hyökkäyspää on vahva. Argentiina on enemmän yhden miehen, Lionel Messin varassa, Rehn ennakoi huomista MM-finaalia.