Hallituspuolueiden puheenjohtajat kokoontuvat tänään pohtimaan ratkaisuja sähkön hinnannoususta kärsivien tukemiseen. Mika Lintilän mukaan päätöksillä on kiire.

Sähkön hinnannousu on ajamassa suuren määrän suomalaisia vaikeuksiin, ja hallitus on luvannut uusia nopeita toimia ongelmaan puuttumiseen. Hallituspuolueiden puheenjohtajista koostuva viisikko kokoontuu tänään puimaan eri ratkaisuvaihtoehtoja.

Tapaamiseen osallistuu myös energia-asioista vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), jonka johdolla vaihtoehtoja on valmisteltu kiireellä työ- ja elinkeinoministeriössä (TEM).

Pääministeripuolue Sdp on esittänyt ratkaisuksi hintakattoa, jossa kuluttaja maksaisi sähköstä 20 senttiä kilowattitunnilta ja valtio kuittaisi loput. Mallissa tuki rahoitettaisiin sähköyhtiöiden ylisuurista voitoista perittävällä windfall-verolla, jota ryhdyttäisiin perimään vuodesta 2024 alkaen.

Lintilä taas kertoi Ylen radion Ykkösaamussa mieltyneensä takuuhintamalliksi kutsuttuun vaihtoehtoon, jossa sähköyhtiö velvoitettaisiin tarjoamaan tietynhintainen sopimus kaikille halukkaille. Lintilän mukaan tämä voisi olla toimivin ja nopein ratkaisu, joka ei kuitenkaan välttämättä tulisi Sdp:n ehdottamaa hintakattoa halvemmaksi.

Hallitus on jo päättänyt alentaa sähkön arvonlisäveron talvikuukausille 24 prosentista kymmeneen prosenttiin, jonka lisäksi korkeista sähkökuluista on mahdollista hakea verovähennystä. Toimien hinta on noin 900 miljoonaa euroa. Nyt mietinnässä olevien uusien ratkaisuiden arvioidaan tulevan maksamaan jopa miljardeja euroja, ja toimet rahoitettaisiin käytännössä velkarahalla.

Esillä on ollut myös esimerkiksi nykyisten tukimallien kriteerien muuttaminen. Lintilä sanoi perjantaina ennen viisikon tapaamista pitämässään mediatilaisuudessa, että mahdollisten ratkaisujen suhteen tilanne on vielä aidosti auki, eikä TEM ole esittämässä mitään tiettyä keinoa parhaana vaihtoehtona.

– Tarkoituksena on esittää useampia malleja. Se on sitten poliittista päätöksentekoa, että mikä näistä valitaan.

Sähkön korkea hinta kurittaa talvipakkasilla erityisesti niitä omakotiasujia, jotka lämmittävät talonsa sähköllä.

Oppositiopuolue kokoomus on esittänyt yhtenä vaihtoehtona niin sanottua Viron mallia, jossa viranomainen määrää hintakaton, jolla sähkön tuottajan täytyy sähkö myydä. Lintilä kommentoi ehdotusta huomauttamalla, että Virossa sähköntuotannosta vastaa kokonaan yksi valtio-omisteinen yhtiö, kun taas Suomessa on paljon yksityisiä ja kuntien omistamia tuottajia.

– Tässä on se valtava ero. He hoitavat sen käytännöstä valtion taskusta taskuun.

Lintilä kiisti syytökset, joiden mukaan ratkaisujen löytämisen kanssa olisi vitkasteltu ministeriössä. Hänen mukaansa erilaisia vaihtoehtoja on pohdittu syksyn mittaan, ja asiasta on tehty kansainvälistä vertailua.

– Tavoitteena on, että päätökset mallista saadaan ennen joulua, eli käytännössä ensi viikon aikana.

Kiirettä Lintilä perusteli sillä, että koska tuleva ratkaisu todennäköisesti vaatii lainsäädännön muuttamista, täytyy myös tälle prosessille jättää aikaa.

– Mallin täytyy olla sellainen, että se on teknisesti helppo toteuttaa.

Lintilä on itse arvostellut esimerkiksi Sdp:n esittämää hintakattoa kalliina ratkaisuna, jonka seurauksena hallitus joutuu rikkomaan budjettiraaminsa ensi vuonna. Lintilän mukaan vaihtoehto voisi myös johtaa sähkövajeeseen, jos ulkomaiset sähköntuottajat päätyisivät myymään sähköä Suomea paremmin maksaviin maihin.

Mediatilaisuudessa ministeri kuitenkin sanoi uskovansa, etteivät suomalaiset tule lisäämään sähkönkulutustaan vaikka valtio tukisikin heidän sähkölaskujaan.

– Jos käytetään hintakattoa tai takuuhintaa, niin hinta on jo paljon korkeampi kuin aiemmat sähkön hinnat. Uskon tämän tilanteen avanneen suomalaisten silmät siihen, kuinka arvokasta sähkö voi olla ja mitä se on nyt.

Sähkön hintatukien on myös syytetty valuvan pääosin rikkaammille. Esimerkiksi Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tuoreen tutkimuksen mukaan tuet kohdistuvat pääosin kaikkein hyvätuloisimmille suomalaisille, sillä tuet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän sähköä käyttää.

– Aika vaikeaa on tehdä sellaista mallia, joka eriytettäisiin jotenkin tulotason perusteella, Lintilä kommentoi.