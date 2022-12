Antti Kaikkosen vanhempainvapaa nousi otsikoihin maailmalla

Kaikkonen kertoi tiistaina jäävänsä vanhempainvapaalle.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) ilmoitus vanhempainvapaalle jäämisestä nousi kansainvälisten uutismedioiden otsikoihin torstaina. Kaikkonen kertoi tiistaina jäävänsä alkuvuodesta kahden kuukauden vanhempainvapaalle.

– Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muutenkin kuin valokuvista, Kaikkonen sanoi.

Asiasta uutisoivat ainakin The Guardian ja Euronews. Guardian kertoo uutisessaan, että Kaikkosen puolue keskusta tukee päätöstä vanhempainvapaasta.

– Tuemme ylpeästi Antti Kaikkosen ratkaisua, Guardian siteeraa keskustan puheenjohtaja Annikaa Saarikkoa.

Guardian kertoo uutisessaan myös, että Suomi uudisti vanhempainvapaata vuonna 2022. Lehden mukaan Kaikkonen on yksi ensimmäisistä miesministereistä, jotka jäävät vanhempainvapaalle.

Lehdet kertovat myös, että Kaikkonen jää pois tehtävästään kesken Suomen Nato-jäsenyysprosessin.

– Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia, Kaikkonen sanoi aiemmin STT:lle.

Kaikkosella on vaimonsa Jannika Kaikkosen kanssa kaksi pientä lasta, kaksi- ja puolivuotiaat pojat. Jannika Kaikkonen aloittaa Bayerin uutena yhteiskuntasuhdejohtajana tammikuun alussa.

Antti Kaikkosen vanhempainvapaan ajan puolustusministerinä toimii keskustan Mikko Savola.