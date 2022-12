Hallitus valmistelee esitystään sähkön hintakatoksi maanantaille, mutta mitään yhteisymmärrystä hintakaton mallista ja hintalapusta ei vielä ole.

Ei ole yhteisymmärrystä hallituksessa, minkälainen malli sähkön hintakatoksi pitäisi kehittää ja mitä se voi ja saa maksaa valtiolle.

Aikaa on vähän, koska maanantaina hallituksen esitysluonnos hintakatosta pitäisi olla valmis.

Jos hintakatoksi tulee 20 senttiä kilowattitunnille, maksaako valtio sähköyhtiöille kaikki puuttuvat kymmenet sentit vai vain osin?

Sähkö maksoi ennen noin 5 senttiä, nyt noin 50 senttiä. Sähkön tuottaminen ei ole kallistunut monille yhtiöille juuri lainkaan ja valtaosa sähköyhtiöistä tuottaa sähkön alle 20 sentin hintaan.

Kyselytunnilla eduskunnassa selvisi, että pääministeri Sanna Marinin (sd) eilinen ilmoitus sähkön hintakatosta tuli yllätyksensä hallituskumppani keskustalle, eikä elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) tiedä, minkälaista mallia Marin haluaa.

Sdp kertoi keskiviikkona budjettikeskustelun ryhmäpuheenvuorossaan, että se kannattaa sähkölle alle 20 sentin hintakattoa, ja myöhemmin iltapäivällä Marin kertoi kutsuneensa kaikki puolueet maanantaiksi koolle keskustelemaan hintakatosta.

Hintakatosta lakiesitystä jo pitempään valmistellut elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi kyselytunnilla, että ei tiedä minkälaista mallia sähkön hintakatoksi Sdp ajaa.

Lintilä itse ei valtion piikkiä isosti auki pitäisi. Lintilä kertoi, että Sdp:n eilisten ulostulojen jälkeen hintakaton hintalapusta ei ole puhuttu mitään.

-- Me olemme elinkeinoministeriössä tehneet jo pitempään valmisteluita erilaisiin malleihin. Peruslähtökohtainen ohjeistus on ollut se, että pidetään kehyksistä kiinni kustannusten suhteen.

– Eilen tässä salissa teidän, pääministeripuolueen, ryhmäpuheenvuorossanne avattiin se piikki. Sen jälkeen kävin oman virkamieskuntani kanssa läpi keskustelun. Tehdään erilaisia malleja. Jättäkää kustannukset sivuun. Annetaan nyt poliittisesti määritellä, mitä se hintalappu tulee sitten olemaan.

– Selvä on, että se tulee olemaan iso, jos mennään tuolla pohjalla, että me mennään kehyksen ulkopuolelle ja oikeastaan rikotaan kehysmenettely, meillä on valmius tuoda erilaisia malleja mukaan lukien teidän mallinne, vaikka en kyllä tiedä, mikä teidän sosiaalidemokraattien malli on, Lintilä heitti hallituskumppani Sdp:lle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan Sdp:n keskiviikkona esittelemä malli sähkön hintakatoksi maksaisi veronmaksajille paljon.

Elinkeinoministeri Lintilä ei kertonut, mitä eri maiden malleista hän itse on ajatellut tukea ja soveltaa Suomeen.

Sen sijaan Lintilä kertoi, että Sdp:n eilinen ulostulo sähkön hintakatosta tuli hänelle yllätyksenä ja ennenaikaisesti.

– Tämä esitys oli kyllä sellainen, joka tuli valmistelun ulkopuolelta, eikä meillä ole mitään aikataulua sen suhteen. Eikä ole tehty minkäännäköisiä rajoja minnekään 20 senttiin. Nyt haetaan enemmän mallia, että mikä voisi olla se malli, millä voidaan reagoida tähän tilanteeseen, Lintilä kertoi.

Lintilän ja TEM:n virkamiesten pitäisi nyt maanantaihin mennessä valmistella esitys sähkön hintakatosta, jotta hallituksen ja opposition yhteisellä kokouksella olisi mustaa valkoisella.

– Täytyy nyt vielä sitten pääministerin kanssa käydä keskustelua, onko se piikki tosiaan niin reilusti auki kuin eilen kuuli siinä ryhmäpuheenvuorossa. Edelleen korostan sitä, että nyt pitää saada nopeita toimia, joilla pystytään puuttumaan ihmisten arjen kustannuksiin, Lintilä totesi.

Hallituksen johtoviisikko on koolla perjantaina pohtimassa hintakattoa.

Oppositio on jo pitkään vaatinut sähkölle hintakattoa.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen (kok) kertoi olleensa tuskaantunut, kun valiokunta ja eduskunta ei ole voinut hallituksen toimettomuuden takia puuttua sähkön hintaan.

Talousvaliokunnan puheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen ihmetteli, miksi pääministeri ei ole aiemmin havahtunut sähkön hintakaton tarpeeseen ja valiokunta on tältä osin joutunut pyörittelemään peukaloitaan.

– Talousvaliokunta on valmis työskentelemään vaikka joulun pyhinä, jos tarvitaan, kunhan vain saadaan hallituksen esitys — siis valmisteltu, mietitty, toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

– Ihmettelen sitä, että pääministeri, jonka kuitenkin pitäisi tätä maata ja hallitusta johtaa, havahtuu tähän asiaan näin myöhään. Vasta käytännössä eilen ensimmäisen kerran kuulin, että hän on nyt huolissaan tästä asiasta, Grahn-Laasonen totesi.

Pääministeri Marin matkusti keskiviikkona Brysseliin ja ei ollut torstaina paikalla kyselytunnilla.

Sdp:n kannan tekeillä olevaan hintakattomalliin kertoi varapuheenjohtaja Matias Mäkynen (sd).

– Tähän mennessä Euroopassa lähes 20 maata on asettanut jonkinlaisen hintakaton tai säännellyt sähkön hintaa, ja ratkaisut siihen ovat löydettävissä. Sdp on valmis edistämään oikeastaan mitä tahansa näistä malleista.

– Mihinkään tekniseen malliin emme ole sitoneet itseämme, vaan olemme hyvin avoimia sille. Tärkeintä on, että ihmisten sähkölaskuissa sähkön hinta saadaan painettua alle 20 senttiin per kilowattitunti, Mäkynen sanoi.