Lintilää kuumotettiin – näin ministeri vastasi: ”Ihmiset eivät kestä näitä sähkön hintoja”

Kyselytunnilla kansanedustaja Ari Koponen kertoi perheistä, joissa lapset joutuvat leikkimään sisällä toppatakki päällä.

Aikooko hallitus toteuttaa väläyttämänsä sähkön hintakaton? Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kansalaisten ja yritysten massiiviset sähkölaskut pienenisivät roimasti?

Kyselytunti eduskunnassa oli pyhitetty liki kokonaan sähkön hinnalle ja tekeillä olevalle hintakatolle.

Oppositiopuolueet ovat kannattaneet sähkön hintakattoa, hallitus on aiemmin suhtautunut siihen penseästi, mutta Sdp ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertoivat eilen kannattavansa esimerkiksi 20 sentin hintakattoa sähkön hinnalle. Hallitus ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) valmistelevat hintakattomallin valmiiksi maanantaihin mennessä.

– On teillä siis kestänyt herätä tähän todellisuuteen. Me kuuntelemme kansaa herkällä korvalla, ja he ovat pulassa. On perheitä, joissa lapset leikkivät takki päällä sisällä, kun on pakko säästää. Silti sähkölasku on tonnin kuussa, kansanedustaja Ari Koponen (ps) totesi kyselytunnin alkuminuutteina.

Kansanedustaja Heikki Vestman (kok) sanoi kokoomuksen kannattavan hintakattoa kriisiajaksi ja ilman suurta lovea valtion kukkaroon.

– Virossa viranomainen määrää hintakaton, jolla sähkön tuottajan pitää sähkö myydä. Tämä malli ei edellytä miljardeja euroja veronmaksajien rahaa, Vestman kertoi.

– Ministeri Lintilä, millaisen hintakaton valmistelette suomalaisten suojaksi, Vestman kysyi.

Elinkeinoministeri Lintilä ei kyselytunnilla paljastanut, minkälaisen mallin hallitus aikoo sähkön hintakatoksi esittää. Lintilän mukaan TEM on valmistellut ja laskeskellut erilaisia malleja, ja Viron malliin Lintilä itse ei välttämättä lämmennyt.

– Pitää muistaa, että Virossa on yksi sähköyhtiö, jonka valtio omistaa sataprosenttisesti. Pitää edelleen muistaa, että valtio maksaa kaikki ylimenevät. Jos teemme rajan X, me maksamme sen välisen eron, Lintilä vastasi Vestmanille.

Vestman ei hyväksynyt ministerin vastausta, että Viron malli olisi hankala toteuttaa ja siksi syy jättää toteuttamatta Suomessa.

– Suomessa sähkön tuotanto maksaa alle 20 senttiä kilowattitunnilta. Sähkö maksaa juuri nyt 50 senttiä. Ministeri Lintilä, onko teistä oikein, että sähkö maksaa suomalaisille moninkertaisesti sen tuottamisen kustannuksiin nähden, Vestman tivasi.

Tuskin kukaan on eri mieltä siitä, että sähkön hinta on nyt kohtuuton.

– Mennään isoon kysymykseen: mitä voimme tehdä sille, että painamme ihmisten hintoja alas sähkön suhteen, koska ihmiset eivät kestä näitä sähkön hintoja, Lintilä totesi.

Kansanedustaja Harry Harkimo (liik) siirsi katseensa valtion toimenpiteistä ja veronmaksajien kukkarosta kohti kunnallisia sähköyhtiöitä.

Harkimo muistutti, että Seinäjoella ja Kokkolassa kunnalliset sähköyhtiöt myyvät sähköä 15-17 sentin hinnalla, ja Helsingissä Helen myy 12 kuukauden sopimuksia 39 sentin hintaan.

– Kaikki puolueet istuvat erilaisissa yhtiöissä. Miksei siellä aloiteta tätä sähkön hinnan laskua, Harkimo kyseli.

– Tämä on käsittämätöntä. Täällä eduskunnassa huudellaan, että valtion pitäisi aloittaa. Eikö voida aloittaa niistä kunnallisista, Harkimo jatkoi.

Lintilä kertoi alkusyksystä vedonneensa sähköyhtiöihin, että ne tinkisivät omista katteistaan.

– Kokkola teki sen, Seinäjoki teki sen, ja kotialueeni Korpelan voima teki sen. Helen taisi tehdä muuten kolmannella kvartaalilla historiansa parhaimman tuloksen. Käsittääkseni he vielä nostivat hintojaan.

– Nyt ollaan päätöksenteon ytimessä, ja ehkä kaikkialla olisi syytä kantaa siitä vastuuta, Lintilä totesi.

Hallituksen johtoviisikko keskustelee huomenna energiakriisistä ja sähkön hintakatosta. Hallitus on luvannut oman esityksensä sähkön hintakatosta valmiiksi maanantaiksi, jolloin hallitus ja oppositio pitävät yhteisen, parlamentaarisen kokouksen sähkön hintakatosta.