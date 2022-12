Taiteilija Pauliina Feodoroffin mukaan teoksen ostamisesta on jo sovittu Kiasman kanssa. Kiasman johtajan Leevi Haapalan mukaan prosessi on yhä kesken.

Nykytaiteen museo Kiasma on valmistellut pitkään poikkeuksellista hankintaa saamelaistaiteilija Pauliina Feodoroffilta.

Kiasma saisi hankinnan toteutuessa ”oikeuden” katsoa tiettyä Lapin saamelaisalueilla sijaitsevaa maisemaa 20 vuoden ajan osana Matriarkaatti-nimistä käsitetaideteosta.

Feodoroffin mukaan ostosta on jo sovittu Kiasman kanssa, ja suullinen sopimus on olemassa. Feodoroffin mukaan teoksen hinta on 20 000 euron mittaluokassa.

– Jotakin siihen suuntaan, Feodoroff kommentoi IS:lle.

Huomionarvoista on, ettei katsoja saisi nähdä taidemuseoon mennessään mitään varsinaista maisemaa, vaan itse taideteos olisi esimerkiksi kuva tai videopätkä sopimuksesta, jonka nojalla tietty maisema-ala suojeltaisiin.

Pauliina Feodoroffin mukaan maisemakatseluoikeuksien myynnillä ostetaan teollisen maankäytön uhassa olevia maisemia suojaan. Teos edustaa Feodoroffin mukaan muutosta ”suhteessa kolonialistiseen historiaan, jossa vain tullaan ja mennään ja kaikki on tietylle ryhmittymälle auki olevaa”.

” Se on filosofinen ajatusharjoitus. Se näkymä on tieto siitä, että tämä alue on suojassa, koska tämä teos on hankittu.

IS:n tietojen mukaan maisemankatselu­oikeuksien ostaminen on herättänyt ihmetystä Kansallisgallerian sisällä, sillä kyse on täysin kuvitteellisista oikeuksista – maisemankatseluoikeuksia ei ole olemassakaan.

Kansallisgallerian sisäisen kritiikin mukaan teoksessa näyttää olevan kyse valtion varoilla tehtävästä lahjoituksesta ja huolta on noussut siitä, miten hankinta voitaisiin perustella veronmaksajille. Kansallisgalleria toimii pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Kiasman johtaja Leevi Haapala vahvistaa, että Feodoroffin teoksen hankkimisesta on keskusteltu, mutta varsinaista hankintapäätöstä ei ole hänen mukaansa tehty. Haapala ei ota kantaa teoksen hintaan.

– Taiteilija on strike-taiteilijoita eli se on jäänyt holdiin. Jos taiteilija on työnseisauksessa, tämä ei voi edetä. On ollut myös keskustelua siitä, mistä teos koostuu ja mikä sen muoto on. Se on selvityksen alla.

Feodoroffin mukaan teoksessa on kaksi osaa: on käsitetaideteos, joka sisältää katseluoikeuden tiettyyn maisemaan ja lisäksi Kiasman teatteri on tilannut häneltä teoksen. Jälkimmäisessä osassa olisi kyse päivän kestävästä teatteriperformanssista, jossa selitettäisiin teoksen ideaa.

Kiasman verkkosivuilta löytyi vielä viime torstaina mainos Feodoroffin teatteriesityksestä. Seuraavana päivänä, pian IS:n yhteydenoton jälkeen, mainos oli poistettu verkkosivuilta.

Edustaisiko kuvitteellisten maisemankatseluoikeuksien ostaminen järkevää rahankäyttöä Kiasman näkökulmasta?

– Tällaiseen spekulaatioon ei ole tässä kohtaa tarvetta, koska teoksen muoto on jäänyt neuvottelun alle. Teoksen sisältö tai se kritiikki, joka kohdistuu maisemaan, luontoon ja saamelaisten oikeuksiin on tiedossa, mutta se muoto ei ole. Olemme ostamassa sen teoksen, joka katsotaan taiteellisesti kestäväksi, Haapala sanoo.

Kiasman johtajan Leevi Haapalan mukaan problematiikka Feodoroffin teoksessa liittyy siihen, mikä teoksessa on hankittava osa.

” Teoksen sisältö tai se kritiikki, joka kohdistuu maisemaan, luontoon ja saamelaisten oikeuksiin on tiedossa, mutta se muoto ei ole.

Haapalan mukaan Feodoroffin käsitetaideteos on ollut esillä kansainvälisesti osana Venetsian biennaalia ja koskee saamelaisten oikeuksia.

– Hyvin ajankohtainen aihepiiri. Käsitetaide on ylipäätään ollut keskeinen taidegenre jo 60-luvulta saakka eli visuaalisen ja kuvataiteen rinnalla on ideoiden taide. Hyvin tutkittu ja vahvistettu taidemuoto, joka saa erilaisia ilmenemismuotoja.

Myös Feodoroffin mukaan tilannetta mutkistaa taiteilijoiden mielenilmaus Kiasmaa kohtaan, johon Feodoroff osallistuu.

Protesti kohdistuu Israelin politiikkaan ja suomalaismiljardööri Chaim ”Poju” Zabludowicziin, joka istuu Kiasman tukisäätiön hallituksessa.

– Heidän näkökulmastaan tilanne on varmaan hassu. Ensin olen väen vängällä halunnut, että he ostavat tämän maiseman, ja sitten ilmoitan olevani lakossa. Kaikki on vielä auki riippuen siitä, miten neuvottelut suhteessa työnseisauksen syihin etenevät, Feodoroff sanoo.

Jos neuvottelut eivät etene, työtä ei nähdä Kiasmassa?

– Ainahan se on mahdollista, sitten Suomen kansa varmaan toteaa, että oliko sillä väliä. Sellaista se on.

Mitä menetettäisiin, jos työ ei pääse esille?

– Tietty hehtaarimäärä suojelua, sitten pitää aloittaa kerjääminen alusta ja etsiä joku toinen tila ja paikka, mistä suojelurahaa tehdään.

Feodoroffin mukaan kaikki raha, mitä maisemien myynnistä tulee, menee ”sataprosenttisesti suojeluun”.

– Se on teoksen luonne, elätän itseäni muilla tavoilla. Se oli yksi tarkkaan valittu maisema, josta Kiasma oli kiinnostunut. Kun sitä maisemaa vain katsotaan, sitä ei hakata, kaavoiteta, oteta soraa tai siihen päälle ei rakenneta tietä. Se katse suojaa sitä ainakin tulevat 20 vuotta muilta mahdollisilta tulevaisuuksilta.

Teoksen arvosta Feodoroff toteaa, että hän voi sanoa, ettei sillä ole mitään arvoa tai sitten hän voi sanoa, että teoksen arvo on mittaamaton, ”kun jonkun elämänmuodon koti voidaan saada tällä säästöön”.

– Se sopimus (maisemankatseluoikeuksista) on abstrakti asia, sillä ei osteta jotakin veistosta tai fyysistä maalausta, mutta tuohan on täyttä konkretiaa myös. Se on filosofinen ajatusharjoitus. Se näkymä on tieto siitä, että tämä alue on suojassa, koska tämä teos on hankittu.

IS selvitti, miten Matriarkaatti-työlle hahmoteltu hinta suhteutuu muihin Kiasman viime vuosina hankkimiin teoksiin.

Kiasma esimerkiksi maksoi viime vuonna 35 000 euroa edesmenneen äänitaiteilija Mika Vainion teoksista 3 x Wall Clocks ja Onko. Kelloteoksessa kolme kelloa näyttää samaa aikaa, mutta niiden viisarit nytkähtelevät eteenpäin eritahtisesti. Teos käsittelee ajan kulumista ja sen hienovaraista epätahtisuutta.

Tänä vuonna Kiasmassa on ollut esillä osana Ars 22 -näyttelyä tsekkiläistaiteilija Eva Kotátkován installaatio What Does A Turtle Feel Through the Carapace: Interspecies Traveling Classroom. Teos maksoi Kiasmalle 50 000 euroa.

Kiasma teki viime vuonna taidehankintoja noin 400 000 euron edestä. Tänä vuonna Kiasman hankinnat olivat maksaneet kesäkuun loppuun mennessä 205 000 euroa. Kuvassa tsekkiläistaiteilijan teos What Does A Turtle Feel Through the Carapace: Interspecies Traveling Classroom, joka maksoi Kiasmalle 50 000 euroa.

Tanskalaistaiteilija Jesper Justin Corporealités-videoinstallaation hinta oli peräti 371 000 euroa, mutta New Carlsberg Foundationilta tulleen 269 000 euron lahjoituksen ja museoalennuksen jälkeen Kiasmalle jäi teoksesta maksettavaa 45 720 euroa.

Viiden Tom of Finland -aiheisen lyijykynäpiirroksen hintalappu oli Kiasmalle 27 000 euroa.

Kansallisgallerian viime vuosien kalleimman taidehankinnan teki viime vuonna Ateneum, kun museon kokoelmiin hankittiin 185 000 eurolla teos inkeriläisestä runonlaulajasta Larin Paraskeesta.

Kansallisgallerian taidehankinnat maksoivat viime vuonna yhteensä 940 091 euroa, josta Kiasman tekemien hankintojen osuus oli 399 143 euroa.

Kansallisgalleriaan kuuluvat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma sekä Sinebrychoffin taidemuseo.

Kansallisgallerialle aiheutuu kuluja myös teosten lainaamisesta näyttelyihin, teosten kuljettamisesta sekä näyttelyn rakentamisesta.

IS pyysi Kansallisgallerialta tietoja amerikkalaistaiteilija Doug Aitkenin näyttelyn kuluista. IS kertoi aiemmin, että Haapala tarjosi Aitkenille Kansallisgallerian piikkiin kiitosillallisen Los Angelesissa tammikuussa. Aitkenin näyttely Kiasmassa oli päättynyt juuri ennen matkaa.

Kansallisgalleria ei toimittanut IS:n pyytämiä tietoja julkisuuslakiin vedoten.

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jos ei toisin säädetä. Kansallisgallerian pääjohtaja Kimmo Levä, miksi näyttelykuluja ei voida julkistaa, kun Kansallisgalleria rahoittaa toimintansa pitkälti julkisilla varoilla?

– Tämä tulkitaan meidän lakipuolella sellaiseksi, että nämä ovat yrityssalaisuuksiin... ne ovat sopimuksia, joita on tehty eri tuotannoista taiteilijoiden kanssa. Meidän budjetit kokonaisuudessaan ovat julkisia, mutta eivät yksittäiset sopimukset.

Miksi taideteosten hinta voidaan kertoa, mutta ei näyttelyiden?

– Tämä on meidän lakipuolen tulkinta julkisuuslaista. Hallinto-oikeus tietenkin lopulta tekee sen päätöksen. Tämä on totta kai tulkinta meidänkin puolelta.