Lukuiset kansanedustajat jättivät tiistain täysistunnon välistä.

Eduskuntaa koettelee tällä hetkellä sairastelujen aalto, eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio vahvistaa Ilta-Sanomille.

Eilisestä eduskunnan täysistunnosta jäi pois yhteensä 41 kansanedustajaa, joista 17 ilmoitti poissaolon syyksi henkilökohtaisen syyn.

Henkilökohtaisia syitä ei ole sen kummemmin eroteltu, mutta Rauhion mukaan poissaolot johtuvat hänen tietojensa mukaan pääosin sairastelusta.

Poissaolijoiden joukossa oli muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd), joka kertoi viime sunnuntaina Twitterissä sairastavansa koronaa.

Rauhion mukaan sairastuneilla kansanedustajilla voi olla esimerkiksi koronaa, influenssaa tai flunssaa. Koronavirustartunnoista edustajat eivät enää aina ilmoita erikseen, eikä tartuntoja tilastoida enää yhtä tarkasti kuin ennen.

– Tämähän ei ole vain pelkän eduskunnan juttu, vaan sehän on koko maassa sama tilanne, että emmehän me tiedä kuinka paljon koronatartuntoja on. Arvatenkin paljon.

Influenssasta on Rauhion mukaan erityisesti varoiteltu viime aikoina ja influenssarokotteen ottamista on korostettu.

– Mutta ei meillä siitäkään ole eksaktia tietoa, koska influenssan erottaminen ankarasta, tavallisesta rinoviruksen aiheuttamasta flunssasta on hankalaa.

Ilta-Sanomat tavoitti keskiviikkona henkilökohtaisista syistä pois täysistunnosta jääneistä kansanedustajista perussuomalaisten Lulu Rannen sekä kokoomuksen Heikki Vestmanin.

Molemmat vahvistivat jääneensä pois sairastelun vuoksi. Ranne kertoi kärsivänsä koronasta.

– Tämän viikon olen poissa. Se (korona) tuli todettua tuossa sunnuntain–maanantain välisenä yönä. Aamulla tein vielä tuplatestin, Ranne vahvistaa.

Vestman kärsii omien sanojensa mukaan perinteisestä flunssasta. Koronatestit antoivat negatiiviset tulokset.

– Olin kuumeflunssan takia sairauslomalla, Vestman toteaa.

Kumpikaan kansanedustajista ei ollut tietoinen muiden poissaolleiden edustajien poissaolojen syistä.

Viime viikon tiistaina juhlittiin Linnan juhlia, joissa kansanedustajat olivat myös paikalla. IS:n tiedossa on, että jotkut juhliin osallistuneista ovat myöhemmin sairastuneet koronaan.

Voiko sairastelun aalto olla lähtenyt juhlista liikkeelle?

– Se on ihan puhdasta spekulaatiota. Olihan siellä paljon ihmisiä ja edustajat olivat paikalla, mutta sellaisen spekulaation allekirjoittaminen on hankalaa, kun ei meillä mitään selvitys- saatikka tutkimustietoa ole, Rauhio toteaa.

Ranne sanoo olleensa Linnan juhlien lisäksi paljon liikkeellä ja koronatartunta voi olla monestakin eri tilaisuudesta peräisin.

– Aika laajasti voi olla mistä vain. Olen paljon liikkunut ja ollut kaikenlaisissa tekemisissä, että ei voi suoraa osoittaa mihinkään.