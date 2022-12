Marin kutsui opposition maanantaina mukaan keskustelemaan sähkön hintakatosta.

Oppositiopuolueet ovat auliisti auttamassa ja tukemassa hallitusta sähkön hintakaton toteuttamiseksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tänään, että parlamentaarinen keskustelu sähkön hintakatosta on kutsuttu koolle ensi maanantaiksi. Siis hallitus on kutsunut opposition mukaan keskustelemaan sähkön hintakatosta.

Budjettikeskustelun yhteydessä Sdp ilmoitti kannattavansa 20 sentin hintakattoa sähkölle, ja harkitsisi muun muassa Windfall-veroa.

Hallituskumppani keskusta ei aiheelle järin syttynyt. Esimerkiksi valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ja elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) pitivät sähkön hintakaton hintalappua kalliina, miljardiluokan kuluna.

Hallituksen johtoviisikko keskustelee sähkön hintakatosta perjantaina ja valmis esitys pitäisi olla maanantain parlamentaariseen sähkökokoukseen mennessä valmis.

Lakia on valmistellut Lintilä, joka antoi hintakatosta lyhyen haastattelun Helsingin Sanomille.

Lintilä ei ole siis järin lämmennyt hintakatolle.

– Silloin pitäisi myöntää ääneen, että valitsemme samalla sähköpulan ja sähkökatkot. Jos laitetaan tukkumyynnille hintakatoksi sata yksikköä, ja samaan aikaan Tanska tai Baltian maat maksavat kaksisataa yksikköä, niin on täysin selvää, etteivät ruotsalaiset ja norjalaiset myy silloin Suomeen, Lintilä sanoi HS:lle.

HS:n mukaan Lintilän valmistelema laki voi sisältää valtion tukea kuluttajille, mutta ei yhtä paljon kuin Norjassa.

Oppositiopuolue kokoomus tarjoaa ryhmäjohtaja Kai Mykkäsen (kok) mukaan mielellään apuaan hallitukselle ja osallistuu maanantain kaikkien puolueiden kokoukseen.

– Itämeri ehtii jäätyä ennen kuin parlamentaariset jumpat mihinkään vie. Ei kukaan muu lakiesitystä pysty valmistelemaan kuin hallitus

– Jos halutaan vaikuttaa tämän talven sähkölaskuihin, esitys pitäisi olla eduskunnassa eilen, ja nopeutuskaistalla, jos tammikuulle halutaan voimaan, Mykkänen muistutti.

Kai Mykkäsen mukaan kokoomus kannattaa markkinataloutta, mutta on tässä tilanteessa valmis sähkön hintakaton säätämiseen.

Kokoomukselle käy 20 sentin hintakatto sähkölle.

– Kyllä, jos se pystytään järkevästi tekemään. Meillä on malleja, jotka eivät maksa valtiolle mitään. Esimerkiksi Virossa on velvoitehintamyynti, jossa sähköntuottaja on velvollinen myymään, muistaakseni 16 sentin hinnalla, Mykkänen kertoi.

Mykkäsen mielestä 60 senttiä sähköstä on aika kohtuuton, kun sen tuottaminen maksaa alle 20 senttiä. Aiemmin sähköä on myyty asiakkaille noin viiden sentin hintaan.

– Normaalisti kannatamme markkinataloutta, mutta sähköpörssi ei kriisitilanteessa toimi oikeudenmukaisesti. Sen takia ei veronmaksajien tarvitse miljardeja maksaa yhtiöille, jotta ne myyvät kannattavasti sähköntuotantoaan asiakkaille.

– Kun markkina on mennyt rikki kriisitilanteen vuoksi, on järkevää säädellä hintaa. Jos hinta on yli tuotantokustannusten, lähtökohta on se, että tuottajien pitää pystyä se toimittamaan. Ei niin, että veronmaksajien piikkiin maksetaan avoimella piikillä kaikki yli 20 sentin hinnan ylittävä sähkö, Mykkänen sanoi.

Esimerkiksi Windfall-verolla voitaisiin kerätä sähköyhtiöiltä rahoja takaisin tuulen tuomista voitoistaan, mutta kokoomus ei tälle järin lämpene.

– Minusta se on vähän hölmöläisen hommaa, jos toisella kädellä valtio kuittaa yli 20 sentin hinnan menevät laskut ja toisella kädellä se ottaa samaa rahaa Windfall-verolla.

– Se ei ole tolkullista toimintaa, että sähkön tuottajat tekevät kuusi kertaa oman kustannuksensa verran voittoa hinnalla, jolla sähkö pörssissä tänään myydään. Tuotantokustannukset eivät ole suurella osalla muuttuneet vuodessa mihinkään, vaan ne ovat alle 10 senttiä. Näin rajua tulonsiirtoa sähkölämmittäjiltä ei ole kohtuullista tehdä, Mykkänen sanoi.

Perussuomalaiset on hyvillään, että pääministeri vihdoin heidän vinkkinsä noteeraa.

– Perussuomalaiset on esittänyt hintakattoa jo kesällä. Olen jättänyt asiasta myös toimenpidealoitteen, ryhmäjohtaja Ville Tavio (ps) kertoi.

– Olemme tyytyväisiä, jos hallitus vihdoin ryhtyisi toimeen, Tavio jatkoi.

Tavio ihmettelee, mitä parlamentaarisen sähkökokouksen koolle kutsuminen merkitsee.

– Eikö hallitus ole enää istuva hallitus, joka tekee itse päätöksiä? Se on näköjään oppositiosta riippuvainen hallitus. Oppositiosta tämä hintakatto ei jää kiinni, Tavio muistutti.

Tavion mukaan esimerkiksi neljän kuukauden hintakatto ei aivan miljardia maksaisi, ja se vähentäisi kansalaisille ensi vuonna korkeista sähkölaskuista maksettavaa sähkötukea.

Ville Tavio on itse tehnyt eduskunnassa aloitteen sähkön hintakatosta jo aiemmin.

Kristillisdemokraatit yhtyy muun opposition tapaan sähkön hintakaton kannattajaksi.

– Ilman muuta käy ja olemme mukana. Istunnossa vaadin, että hintakatto olisi pitänyt nopeammin käynnistää. Tällä on kiire. Sähkön hinnat ovat pilvissä, ratkaisut pitäisi saada nopeasti, ryhmäjohtaja Päivi Räsänen (kd) kertoi.

– Kyllä tässä niin päin on, että hallitus tulee opposition linjalle. Kyllä tätä on vaadittu jo pitkään, Räsänen jatkoi.

Räsäsen mukaan hallituksen päätökset sähkön arvonlisäveron väliaikaisesta alentamisesta ja sähkölämmittäjille suunnattu neljän kuukauden tuki eivät riitä.

– Veroratkaisut ja jälkikäteen haettavat tuet eivät auta tähän hätään. Hintakatto on erittäin kannatettava hanke, se on monessa maassa toiminut.

– Tässä oli mahdollista esimerkiksi perustuslakivaliokunnan kautta hakea ratkaisua, jossa kriisitilanteessa voitaisiin sähköyhtiöitä velvoittaa hinnan laskemiseen. Ilman että tässä vaiheessa tulee kustannuksia veronmaksajille.

– Onhan meillä kriisilakeja käsitelty nopealla tahdilla korona-aikana, jolloin saatiin voimaan lakeja poikkeusoloihin. Minun mielestä tässä ollaan kriisirajalla, että vahvoja toimia pitää yrittää, Räsänen totesi.

Päivi Räsäsen mielestä voittoa takovia sähköyhtiöitä voitaisiin velvoittaa poikkeusoloissa myymään sähköä tiettyyn hintaan.

Kuten tunnettua, sähkön tuottaminen ei useimmille yhtiöille 20 senttiä kilowattitunnilta maksa, vaan vähemmän.

– Juuri sen takia niitä voitaisiin velvoittaa. Sähköfirmat takovat tällä systeemillä voittoa. Ei tätä pidä jättää pelkästään valtion budjetista maksettavaksi, vaan pitää löytää ratkaisu, jolla myös sähköyhtiöt kantavat yhteiskunnallista vastuuta tänä aikana, Räsänen perusteli.

Sähkölämmitteisissä omakotitaloissa viime kuukausien sähkölaskut ovat voineet olla yli tuhat euroa, ja talvikuukausina näillä hinnoilla laskut saattavat olla yli 3 000 euroa sähkön säästämisestä huolimatta.

20 sentin kattohinta kilowattitunnilta tuskin saisi ihmisiä sähköä tuhlaamaan, koska 20 sentin hinta on noin nelinkertainen aiempaan normaaliin verrattuna.