Keskustan mukaan elinkeinoministeri Mika Lintilä hoitaisi puolustusministeri Antti Kaikkosen isyysvapaan aikana oman ministeritehtävänsä lisäksi myös puolustusministerin tehtäviä.

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Päivi Räsänen vaatii hallitusta nimittämään puolustusministeri Antti Kaikkoselle (kesk) sijaisen tämän vanhempainvapaan ajaksi.

– Isänmaan kriittisten tarpeiden vuoksi, nimetkää isyysloman sijainen puolustusministerille. Voin tarvittaessa antaa vihjeitä henkilöistä, joilla olisi täysi valmius astua tähän tehtävään.

– Puolustusministerin tehtävä ei ole tänä aikana vasemman käden hommia, Räsänen kirjoittaa tiedotteessa.

Kaikkonen kertoi eilen tiistaina jäävänsä isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikon mukaan keskusta esittää Kaikkosen sijaiseksi keskustalaista elinkeinoministeri Mika Lintilää. Lintilä hoitaisi Kaikkosen isyysvapaan ajan kahta ministerin salkkua.

Räsänen muistuttaa, että Suomessa on meneillään ennennäkemätön energiakriisi, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, Suomen Nato-prosessi on kesken ja kansallista puolustusta on vahvistettava.

Kaikkonen ansaitsee Räsäsen mukaan täyden tuen vanhempainvapaalleen, mutta puolustusministerin tehtävään tarvitaan kokopäiväinen sijainen.

– Nyt leivottu ratkaisu ministeri Lintilän monesta salkusta antaa väistämättä kuvan, että näiden kriisien syvyyttä vähätellään.