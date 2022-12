Presidentti Niinistö paljasti: On itse joulupukkina – ojensi kiusallisen kysymyksen esittänyttä toimittajaa

Sauli Niinistö ja Jenni Haukio ottivat vastaan joulutervehdyksiä ja kertoivat joulusuunnitelmistaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio ottivat keskiviikkona vastaan joulutervehdyksiä presidentin virka-asunnossa Mäntyniemessä. Tilaisuus järjestettiin ensimmäistä kertaa paikan päällä sitten vuoden 2019. Koronapandemian vuoksi tilaisuus toteutettiin etäyhteyksin vuosina 2020 ja 2021.

Tilaisuuden aluksi Niinistö ja Haukio ottivat vastaan joulukuusen ja -lyhteen Metsäylioppilaiden kuusikauppiailta. Joulukuusi on tänä vuonna kaadettu Raaseporissa.

– Toivomme, että se tuo teidän perheellenne iloa ja jouluista tunnelmaa, metsäylioppilaiden kuusikauppiaat sanoivat kuusta luovuttaessaan.

– Kiitos teille kovasti. Todellakin, kuten sanoitte: kuusi tuo joulun, niin kuin suomalaiselle metsä, Niinistö vastasi kuusikauppiaille.

Presidenttiparille perinteisiä lahjoja luovuttivat Metsäylioppilaiden kuusikauppiaiden lisäksi myös Kukkakauppiasliitto, eläin- ja luonnonsuojelujärjestöjen edustajat, Maataloustuottajain Vehmaan yhdistys, Korpo Kulturgille rf sekä Karjalan Liitto.

Metsäylioppilaiden kuusikauppiaat lahjoittivat presidenttiparille kuvassa taka-alalla näkyvän joulukuusen sekä joululyhteen.

Niinistö piti tilaisuudessa lyhyen puheen. Puheessaan Niinistö painotti joulunvieton merkitystä näinä aikoina.

– Voi tehdä ihan hyvää, että me kaikki voimme toivon mukaan pysähtyä vähän rauhassa miettimään ja olemaan. Se on joskus tällaisena hektisenä aikana erittäin hyvä asia.

Niinistö totesi, että tunnelmat ovat hyvin erilaiset kuin edellisessä tapaamisessa vuonna 2019.

– Maailma on levoton, covidistakaan ei ole vielä selvitty. Sota Ukrainassa tietysti painaa meidän kaikkien mieltä. On tapahtunut jotain sellaista, jota me emme olisi osanneet kuvitellakaan ja pitää mahdollisena tämän päivän maailmassa ja Euroopassa.

Niinistö muistutti puheessaan myös toivon merkityksestä, jota on ”syytä aina pitää yllä”.

– Ainakin minä uskon, että nämä vaikeudet – nekin voitetaan. Käy vähän niin kuin noiden kelien kanssa: myrsky eilen, auringonpaistetta tänään. Minusta se on hyvä pitää mielessä, Niinistö sanoi viitaten alkuviikon säähän.

Niinistö ja Haukio kertoivat viettävänsä perinteistä perhejoulua. Niinistö paljasti toimivansa joulupukkina Aaro-pojalleen.

Puheen jälkeen Niinistö vastasi lyhyesti toimittajien kysymyksiin, jotka liittyivät pitkälti presidenttiparin joulun viettoon.

– Perinteisissä merkeissä. Suomalainen perhejoulu kaikkia traditioita kunnioittaen, Haukio kertoi perheen suunnitelmista.

Niinistö torui leikkimielisesti toimittajaa, joka kysyi, aikooko presidentti Niinistö yhä toimia itse joulupukkina 4-vuotiaalle Aaro-pojalleen.

– Ollaanpas nyt vähän varovaisia, ei tiedä, missä Aaro kuuntelee, Niinistö naurahti ja paljasti vetävänsä pukin punanutun ylleen vielä ainakin tänä jouluna.

Niinistöltä kysyttiin myös mietteitä ajankohtaisista aiheista, kuten Suomen turvallisuudesta ja Nato-prosessista, jota eduskunta parhaillaan käsittelee. Suomi odottaa edelleen Turkin ja Unkarin ratifiointia Nato-jäsenyydelleen.

– Ei meidän turvallisuudessamme mitään vakavaa vajetta ole. Nämä poliittiset ratkaisut, joita eripuolilla mietitään, kyllä ne aikanaan tulevat. Totta kai koko joulun viettoa varjostaa se, että päivä päivältä me kuulemme sotauutisia, ja ne eivät ole koskaan hyviä – ihmisiä kuolee ja ihmisiä kärsii, Niinistö vastasi.

Lopuksi Niinistöltä kysyttiin, mikä on hänelle tärkeintä joulun vietossa.

– Varmasti se, että hetkeksi mielen valtaa ihan muut asiat kuin mitä vuoden mittaan yleensä.

Vastakruunattu Lucia-neito Wilma Grönqvist kuoroineen esiintyi Mäntyniemessä.

Tilaisuudessa esiintyivät Helsingin tuomiokirkon poikakuoro Cantores Minores ja vuoden 2022 Lucia-neito kuoroineen.

Cantores Minores esitti ikivihreän Zacharias Topeliuksen kirjoittaman ja Jean Sibeliuksen säveltämän joululaulun, virren 31, En etsi valtaa loistoa.

Kuoron jälkeen esiintyi vastakruunattu vuoden 2022 Lucia-neito Wilma Grönqvist kuoroineen. Kuoro esitti perinteisen Santa Lucia -kappaleen lisäksi myös ruotsinkielisen version Pekka Simojoen Tulkoon joulu -kappaleesta.