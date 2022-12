Tutkijan mukaan sekä Tanska että Ruotsi ovat omaksuneet varsin kovat keinot jengirikollisuuden torjunnassa.

Katujengit ovat puhuttaneet Suomessa sen jälkeen, kun viranomaiset kertoivat ilmiön yleistyneen huolestuttavalla tavalla viime vuodesta alkanen. Viime viikolla keskustelu otti uusia kierroksia, kun oppositiopuolueet jättivät hallitukselle välikysymyksen katuväkivallan estämisessä epäonnistumisesta.

Kokoomuksen, perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin allekirjoittamassa välikysymyksessä vaaditaan nuoriso- ja katujengirikollisuuden laittamista kuriin maahanmuutto- ja kriminaalipolitiikkaan tehtävillä muutoksilla. Puolueiden mukaan ilmiö kytkeytyy maahanmuuttoon, sillä jopa 95 prosenttia katujengeihin kuuluvista nuorista on maahanmuuttajataustaisia.

Viime viikonloppuna aiheeseen otti kantaa myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka kertoi Ylen presidentin haastattelutunti -ohjelmassa olevansa huolissaan nuorison väkivallasta ja jengiytymisestä.

– Kyllä, se on hyvin, hyvin valitettava ja vaarallinenkin ilmiö. Näköjään me kuljemme vähän Ruotsin perässä, presidentti totesi.

Ruotsissa maahanmuuttopolitiikka on pitkään ollut hyvin avointa, mutta paheneva jengirikollisuus on saanut päättäjät arvioimaan asiaa uudelleen. Niinistön mukaan Suomessa olisi syytä pohtia samaa.

– Ensin Tanska, sitten Ruotsi jo edellisen hallituksen aikana ja nyt varmasti vielä enemmän, ja Norjakin ovat asettaneet välttämättömäksi katsomiaan uusia säännöksiä. Jos me täällä ikään kuin jatkamme sitä vanhaa polkua, niin se ei minusta hyvää lupaa. Joten tällaisten asioiden uudelleen miettiminen on kyllä paikallaan, Niinistö sanoi.

Ohjelmassa Niinistö muistutti ottaneensa aiheeseen kantaa jo aiemmin. Esimerkiksi vuoden 2021 uudenvuodenpuheessaan Niinistö pohti yksilön vapauden ja yhteiskunnan turvallisuuden suhdetta. Niinistön viesti on ollut, ettei Suomen lainsäädäntö saa olla naapurimaita sallivampaa

– Nyt erityisesti meillä on kyllä haastetta. Me poikkeamme tällä hetkellä pohjoismaisesta käytännöstä, Niinistö sanoi.

Poliiseja Motalavejin asuinalueella Tanskan Korsørissä. Motalavej on yksi 28:sta asuinalueesta, jotka Tanskan hallitus määritteli ongelmallisiksi ”ghetoiksi”.

Mitä Niinistön haikailema Tanskan ja Ruotsin mallin mukainen politiikka maahanmuutossa ja jengirikollisuuden torjunnassa sitten tarkoittaa? Tutkijan mukaan Suomessa keskustelu jengirikollisuudesta on ollut vähäisempää, koska ongelma on ainakin toistaiseksi ollut paljon Tanskaa ja Ruotsia pienempi.

– Varsinkin Tanskassa jengisodista ja lähiöiden ongelmista on keskustelu jo parinkymmenen vuoden ajan. Siellä lähdettiin varsin varhain ratkomaan asiaa erityisellä lainsäädännöllä, kertoo Helsingin yliopiston Pohjoismaiden tutkimuksen dosentti Johan Strang.

Tanskassa tietyillä ongelma-alueilla poliisille saatetaan esimerkiksi antaa valtuudet ruumiintarkastusten tekemiseen, vaikka tarkastettavaa ei epäillä rikoksesta. Jengiin kuuluvulle rikollisille voidaan myös määrätä kaksinkertaisia rangaistuksia ja oikeudessa on ollut mahdollista toimia todistajana anonyymisti.

Pääministeri Lars Løkke Rasmussenin vuonna 2018 aloittama ”gettopolitiikka” on kerännyt myös paljon arvostelua. Ongelma-alueiksi eli getoiksi määriteltyjen alueiden asukkaita on esimerkiksi saatettu häätää muualle ongelmien ratkaisemiseksi.

– Näitä toimia on kyllä haukuttukin. Osaa näistä toimista on käsitelty myös EU:n tuomioistuimissa, koska niiden on katsottu rikkoneen perusoikeuksia.

Tukholmassa sijaitseva Rinkebyn lähiö on yksi jengiväkivallasta kärsineistä asuinalueista Ruotsissa.

Tiistaina Helsingin Sanomat kirjoitti Kööpenhaminan Mjølnerparkenin asuinalueesta, jossa asukkaiden vuokrasopimuksia on irtisanottu ja taloja ryhdytty purkamaan. Osa asukkaista on haastanut Tanskan valtion oikeuteen, koska pitävät sen harjoittamaa politiikkaa laittomana.

Kovien keinojen lisäksi Tanska on esimerkiksi panostanut koulutukseen ja pyrkinyt parantamaan alueiden sosiaalisia oloja. Monella mittarilla maan katsotaan myös saaneen jengiongelman kuriin.

– Tanskassa nämä ongelmat on tiedostettu aika pitkään ja niiden ratkaisemisessa on jossain määrin myös onnistuttu. Toisaalta on vaikea sanoa, paljonko milläkin keinolla on ollut vaikutusta.

Nykyisin Tanskan puolueilla on maahanmuutosta ja jengirikollisuudesta niin yhtenäiset näkemykset, ettei aiheesta juurikaan edes keskusteltu ennen marraskuussa pidettyjä parlamenttivaaleja.

Ruotsissa ihmisten perusoikeuksien, vapauksien ja tasa-arvon vaarantumiseen on suhtauduttu varovaisemmin, eikä ongelmia olla toistaiseksi lähdetty ratkomaan Tanskan mallisella erikoislainsäädännöllä. Myös Ruotsissa on kuitenkin herätty asuinalueiden eriytymiseen ja ongelmalähiöiden syntyyn jengiväkivallan myötä.

– Maat olivat pitkään toistensa vastakohdat tässä asiassa. Ruotsalaiset pitivät tanskalaisia rasisteina ja tanskalaiset taas ruotsalaisia hyväuskoisina liberaaleina, Strang sanoo.

Suhtautuminen alkoi kuitenkin muuttua jo vuoden 2015 pakolaiskriisin jälkeen. Demaripääministeri Magdalena Anderssonin kaudella esimerkiksi poliisin määriä lisättiin ja rangaistuksia kovennettiin.

Syyskuun vaaleissa maltillinen kokoomus nousi maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien tuella pääministeripuolueeksi. Pääministeri Ulf Kristerssonin ja ruotsidemokraattien välisessä sopimuksessa hallitus esimerkiksi sitoutuu tehostamaan huonosti integroitujen maahanmuuttajien karkotuksia ja vapaaehtoisia palautuksia lähtömaihinsa. Mallia otetaan monessa asiassa nimenomaan Tanskasta.

– Nyt maat ovat aika pitkälti samoilla linjoilla, ja tähän varmaan presidenttikin viittasi.

Presidentin myös mainitsemaa Norjaa taas voi tässä asiassa pitää jonkinlaisena Tanskan ja Ruotsin välimuotona.

– Ruotsin tapaan Norja haluaa vaalia mainettaan humanitäärisenä kansana, joka ei riko ihmisoikeuksia. Samaan aikaan maassa on käyty poliittista keskustelua, joka muistuttaa Tanskaa. Norjassa oikeistolainen Edistyspuolue on jo pitkään halunnut ottaa mallia Tanskasta ja tiukentaa lainsäädäntöä.