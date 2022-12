Vasemmistoliitto ajaa Norjan mallin mukaista suoraan sähkölaskuihin vietävää tukimallia. Sarkkinen pitää Sdp:n ja keskustan tuoreita avauksia tervetulleina.

Keskiviikko oli jälleen yllätysten päivä hallituksessa.

Ensin pääministeripuolue Sdp yllätti hallituskumppanit esittämällä väliaikaista sähkön hintakattoa, joka olisi alle 20 senttiä kilowattitunnilta.

Sen jälkeen elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) kertoi Helsingin Sanomille työ- ja elinkeinoministeriön valmistelevan esitystä kalliiden sähkölaskujen pienentämiseksi.

Lintilän mukaan valmisteilla olevan esityksen hintalappu on ”miljardiluokassa, yli miljardi euroa”.

Vasemmistoliitto on esitellyt jo kesästä asti Norjan mallia, joka muistuttaa sähkön hintakattoa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen (vas) pitää hallituskumppaneiden avauksia yllättävinä, mutta tervetulleina.

– Lintilän avaus tuli sikäli yllätyksenä, että aiemmin syksyllä työ- ja elinkeinoministeriö ei nähnyt vasemmistoliiton esitystä suoraan sähkölaskuihin vietävästä tuesta eli Norjan mallista mahdollisena. En tiedä, miksi tietoja valmistelusta ei ole aiemmin jaettu hallituskumppaneille, mutta pääasia on, että valmistelu nyt etenisi.

– En tiedä demareiden hintakaton yksityiskohtia, mutta joka tapauksessa peukku kääntyy ylös sille, että rajoitetaan hinnannousua tai tuetaan kotitalouksia sähkölaskujen kautta suoraan.

Vasemmistoliiton ajamassa mallissa esimerkiksi 10, 15 tai 20 senttiä kilowattitunnilta ylittävältä osalta korvattaisiin 60 tai 80 prosenttia tiettyyn kulutukseen asti. Sähkön keskihinta oli keskiviikkona noin 49 senttiä kilowattitunnilta.

Lintilä sanoi HS:lle, että Norjan malli olisi ”todella kallis” ja siinä puhuttaisiin ”useista miljardeista”.

Myös Sarkkinen sanoo, ettei Norjan mallia voida aivan sellaisenaan kopioida Suomeen.

– Norjassa rajana taitaa olla seitsemän senttiä kilowattitunnilta eli sen ylittävältä osalta valtio kattaa 90 prosenttia kustannuksista tiettyyn kilowattikulutukseen asti. Siihen jää omavastuuosuus, jotta se kannustaa sähkön säästämiseen ja siinä on tietty maksimikulutus, jotta ylisuurta kulutusta ei tueta. Norjan malli on hyvin antelias. Suomessa parametrit olisivat todennäköisesti erilaiset.

Sarkkisen mukaan kotitalouksien sähkölaskujen tukemista voidaan rahoittaa windfall-verolla, joka ollaan tuomassa ”lähiviikkoina eduskuntaan”. Verossa ajatuksena on verottaa energiayhtiöiden ylisuuria voittoja, jotka energiakriisi on mahdollistanut.

– Verosta arvioidaan tulevan tuottoja 0,5 miljardista 1,5 miljardiin. Voi olla, että (Norjan mallissa) osa jäisi kustannettavaksi valtion rahoituksella.

Siis lisää velkaa tarvittaessa?

– Jos windfall-vero ja kasvaneet arvonlisäverotuotot eivät riitä, niin tarvittaessa pitää käyttää jonkin verran velkarahaa tässä kriisitilanteessa.

Sarkkisen mukaan uuden sähkötukimallin valmistelu pitäisi aloittaa mahdollisimman pian, on kyseessä ”jonkinlainen hintakatto tai Norjan malli”.

– Jotkut Eurooppa-tason ennusteet povaavat, että vuoden päästä tuleva talvi saattaa olla vaikeampi kuin tämä talvi, joten on tärkeätä, että uusia tukitoimia valmisteltaisiin, vaikka vasta seuraava hallitus ottaisi ne käyttöön.

Hallitus päätti syksyllä kolmesta tukitoimesta, joilla pyritään vähentämään kansalaisille korkeasta sähkön hinnasta koituvaa iskua.

Sähkön arvonlisävero laskee kymmeneen prosenttiin joulu- ja huhtikuun välisenä aikana. Lisäksi suuria sähkölaskuja tammi-huhtikuussa saavat voivat hakea joko sähkövähennystä tai suoraa sähkötukea Kelasta.

Sarkkisen mukaan Kela alkaa tekemään päätöksiä sähkötuesta hakemusten pohjalta todennäköisesti helmikuusta lähtien, ja rahat tulevat kahden pankkipäivän kuluessa päätöksestä.

Voiko tukihakemusten käsittely ruuhkautua?

– Kelaan on palkattu noin 50 uutta henkilöä, henkilökuntaa on koulutettu ja puhelinpalvelua on vahvistettu, mutta totta kai sinne voi tulla jonoja, jos hakemuksia tulee ennakoitua enemmän. Lähtökohta on, että normaalit sosiaaliturvaetuudet eivät häiriinny sähkötuen käsittelyn takia.

Sähkövähennystä voi saada, jos sähköenergian kulut neljältä kuukaudelta ylittävät 2 000 euroa. Vähennystä voi hakea jo alkuvuodesta, kun esittää arvion tammi-huhtikuun sähkökustannuksista. Pienituloisille tarkoitetun sähkötuen piiriin voi päästä, jos sähkölasku on yli 400 euroa kuussa.

– Täytyy olla aika iso sähkölasku, että näitä kahta tukea voi hyödyntää, ne ovatkin ensisijaisesti tarkoitettu sähkölämmittäjille, joilla on poikkeuksellisen isot sähkölaskut. On selvä kritiikin aihe, etteivät kaikki ole näihin tukiin oikeutettuja, jos sähkölasku ei ylitä melko korkeaa omavastuurajaa. Tulee paljon väliinputoajia, ketkä eivät ole oikeutettuja kumpaakaan tukimuotoon, siksi olemme esittäneet Norjan mallia.