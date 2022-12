Oppositiojohtaja IS:lle: Suomen tulisi vaihtaa Valko-Venäjän nimi – ”Emme halua sillä olevan mitään yhteyttä”

Valko-Venäjän maanpaossa elävä oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja keskustelee Suomen-vierailullaan asiasta ulkopoliittisen johdon kanssa.

Valko-Venäjän opposition tunnetuin edustaja Svjatlana Tsihanouskaja on vieraillut tällä viikolla Suomessa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) kutsumana.

Itsevaltaista presidenttiä Aljaksandr Lukashenkaa vastustava Tsihanousjaka joutui pakenemaan kotimaastaan vuoden 2020 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, mutta on jatkanut työtään ulkomailta käsin.

IS tapasi Tsihanouskajan helsinkiläisen hotellin huoneessa, jonne oppositiojohtaja kiiruhtaa ennen seuraavaa suoraa tv-esiintymistä.

Valko-Venäjän opposition kasvoina esiintyvää Tsihanouskajaa on pitänyt kiireisenä kotimaansa tilanteen lisäksi myös Venäjän naapurimaa Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan kommentoiminen. Lukashenka on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheisenä liittolaisena sotkenut maansa myös Ukrainan konfliktiin.

Tsihanouskaja sanoo Valko-Venäjän odottavan oikeaa hetkeä toimia ulkomailta käsin, sillä tärkeimpien toimijoiden ei haluta päätyvän vankilaan.

– Toimimme liikkeenä, joka ei ole kerääntynyt henkilön vaan yhteisen tavoitteen ympärille. Demokraattinen liike on tällä hetkellä todella yhtenäinen.

Vierailunsa aikana Tsihanouskaja tapaa ulkoministeri Haaviston lisäksi muun muassa presidentti Sauli Niinistön, pääministeri Sanna Marinin (sd) ja eduskunnan puhemies Matti Vanhasen (kesk).

Lukuisten demokratiaa tukevien projektien ja järjestötyön tukemisen lisäksi keskusteluihin on Tsihanouskajan mukaan noussut yksi konkreettinen asia: Valko-Venäjän nimen muuttaminen suomen kielessä.

– Nykyinen nimi kuulostaa Venäjältä, emmekä halua sillä olevan mitään yhteyttä maahan. Monet muut maat ovat jo muuttaneen käyttämänsä nimen, hän sanoo.

– Kyseessä on varsin helppo ja lähinnä symbolinen teko, joka ei vaadi suuria poliittisia päätöksiä. Belarus on teille helppo lausua, hän kannustaa.

Svjatlana Tsihanouskaja ja pääministeri Sanna Marin keskustelivat eduskunnassa keskiviikkona.

Esimerkiksi Tanska ja Norja ovat jo ryhtyneet käyttämään Valko-Venäjästä nimeä Belarus. Asiasta on käyty keskustelua myös Suomessa, ja esimerkiksi presidentti Niinistö on aiemmin ilmaissut pitävänsä muutosta pohdinnan arvoisena.

Tsihanouskaja kertoo tapaavansa myöhemmin samana päivänä suomalaisia kansanedustajia.

– Totta kai nostan asian esiin keskusteluissa.

Tähän saakka käydyissä keskusteluissa Suomen poliittinen johto on hänen mukaansa suhtautunut asiaan myönteisesti.

– He ovat sanoneet sen olevan hyvä idea, ja että he katsovat mitä asialle voidaan tehdä.

Suomelta ja koko läntiseltä yhteisöltä Tsihanouskaja toivoo tukea Valko-Venäjän demokratialiikkeelle. Hänen mukaansa Suomen johto ymmärtää yleisesti ottaen Valko-Venäjän tilannetta ja toiveita hyvin, oppositiojohtaja sanoo.

– Luulen sen johtuvan osittain siitä, että maidemme historiasta löytyy niin paljon samankaltaisuutta. Myös Suomi joutui taistelemaan itsenäisyydestään ja omasta identiteetistään, kuten Valko-Venäjä nyt.

Suomessa Valko-Venäjän suurlähettilästä ei tänä vuonna kutsuttu tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle, joka oli yksi ulkopoliittisen johdon signaali Lukashenkan hallinnolle. Tsihanouskaja sanoo arvostavansa päätöstä.

– Lukashenkan hallinto ei edusta Valko-Venäjän kansan tahtoa, ja lähetystö vain valkopesee sen toimia. Minusta on yllättävää, että keskellä Helsinkiä on edelleen Valko-Venäjän suurlähetystö, kun samaan aikaan Minskissä länsimaisia diplomaatteja on nöyryytetty ja heidän työtään on häiritty.

Valko-Venäjällä on Tsihanouskajan mukaan meneillään humanitaarinen kriisi, ja Lukashenkan hallinnon sortotoimet ovat kiihtyneet Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Tuhansia on pidätetty, ja poliittisia vankeja on kidutettu ja nöyryytetty.

– Poliittisia vankeja on nyt kaikkiaan noin viisituhatta. Joukossa on esimerkiksi ammattiyhdistysjohtajia ja toimittajia.

Itsevaltainen presidentti Aljaksandr Lukashenka on sotkenut maansa Ukrainan konfliktiin.

Valkovenäläisistä 86 prosenttia vastustaa Tsihanouskajan mukaan Venäjän aloittamaa sotaa Ukrainassa. Monet pyrkivät tukemaan Ukrainaa esimerkiksi välittämällä tietoja venäläisten joukkojen liikuttelusta Valko-Venäjällä.

Paikalliset partisaanit ovat myös sabotoineet venäläisjoukkojen kuljetuksiin käytettyjä rautateitä, ja Valko-Venäjältä on lähtenyt vapaaehtoisia sotimaan Ukrainan puolella.

– Pelkona on että Venäjä miehittää Valko-Venäjän ja menetämme itsenäisyytemme. Lukashenka on kaupannut maamme osoittaessaan uskollisuutta Putinille. Venäläiset voivat kontrolloida meitä taloudellisesti ja poliittisesti.

Tsihanouskajan mukaan Lukashenkan hallinnon ja Valko-Venäjän kohtalo on sidottu Ukrainan sodan lopputulokseen.

– Kun ukrainalaiset voittavat – ja hehän tulevat voittamaan – niin Kremlin, ja sen myötä Lukashenkan valta tulee heikkenemään merkittävästi. Lukashenka varmasti pelkää tätä, jonka vuoksi hän yrittää esittää, ettei ole osallinen konfliktissa. Hän on kuitenkin osaltaan vastuussa siitä, ja häntä tulisi osaltaan rangaista näistä sotarikoksista.