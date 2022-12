Sdp:n mukaan Suomi on uusien käänteiden myötä ajautumassa sähkön hintakriisiin. Puolue patistelee elinkeinoministeri Mika Lintilää aloittamaan hintakaton valmistelun nopeasti.

Sdp:n elinkeino- ja energiatyöryhmän puheenjohtajat Matias Mäkynen ja Riitta Mäkinen katsovat uusien käänteiden johtaneen siihen, että Suomi on ajautumassa sähkön hintakriisiin. Sdp perää kotitalouksille määräaikaista sähkön hintakattoa kuluvalle talvelle. Puolue nostanut toimenpiteen esiin aiemminkin.

Mäkinen patisteli eduskunnan budjettikeskustelussa elinkeinoministeri Mika Lintilää (kesk) edistämään asian valmistelua nopeasti. Sdp:n esityksessä kotitalouksien määräaikainen sähkön hintakato on alle 20 s/kWh.

– Hinta ylittäisi edelleen selvästi pitkän aikavälin keskiarvon, eikä siten oleellisesti heikentäisi kannustinta vähentää kulutusta. Lopulliset kustannukset valtiolle olisivat riippuvaisia valitusta mallista, sähkön markkinahinnasta sekä siitä, miten muita tässä lueteltuja keinoja otetaan käyttöön, Mäkinen ja Mäkynen sanovat tiedotteessa.

Sdp perää hintakattoa, koska kotitalouksien tilanteen ratkaisemiseen on puolueen mukaan saatava tehokkaampia keinoja. Puolue katsoo, että keinot on valittava siten, että niistä aiheutuu pienin rasite julkiselle taloudelle.

– Mahdollinen mallissa käytettävä tuki tulisi rajata myös niin, että tuetun sähkön määrälle asetetaan kuukausittainen yläraja niin, että se huomioi tyypillisen sähkölämmitteisen omakotitalon kulutuksen.

Sdp viittaa esimerkiksi Norjassa, Saksassa, Ranskassa ja Virossa käytössä oleviin malleihin.

Valtionvarainministeri Annika Saarikko (kesk) katsoi Sdp:n esityksen mittakaavan olevan miljardi euroa. Saarikko piti hintaa niin suolaisena, että asiasta pitäisi päättää parlamentaarisesti.

– Sillä on niin massiivinen vaikutus alijäämäämme, Saarikko sanoi.

Saarikko sanoi olevansa valmis lisätoimiin, jotka eivät kasvata valtionvelkaa määrättömästi. Ratkaisut tarvitaan ennen joulua.

-Toivon, että pääministeri Suomeen palattuaan tekee arvion siitä, miten tämä asia on perusteltua ratkaista. Ja olen siihen täysimääräisesti käytettävissä, Saarikko sanoi.

Lintilän hinta-arvio oli sama kuin Saarikon. Hän sanoi ministeriönsä arvioivan jatkuvasti erilaisten mallien vaikutuksia energiakriisin ratkaisemiseksi.

– Eihän kellään ole tietoa, mitä se maksaa. Hinta-arvio voi olla miljardi, mutta se ei sisällä vielä likikään kokonaan energiapakettia.

Lintilän mukaan kotitalouksien määräaikainen sähkön hintakatto on hidas toimi kriittisessä tilanteessa.

– Mikäli markkinamallia lähdetään muuttamaan, sen kesto on vuosi, Lintilä sanoi.

Lintilän mukaan toinen vaihtoehto olisi laajentaa nykyisiä malleja.

Sdp:n mukaan hintakaton sisältämä tuki voitaisiin tarvittaessa rahoittaa valmisteilla olevalla, energia-alan ylisuuriin voittoihin puuttuvalla windfall verolla, jonka odotetut tuotot ovat 0,5 – 1,3 miljardia euroa.

Sdp patistelee viranomaisia huolehtimaan kriisissä sähkön toimitusvarmuuden rinnalla myös hinnoista. Energiaviraston, Kilpailu- ja kuluttajaviraston sekä kantaverkkoyhtiö Fingridin tehtävänä on Sdp:n mukaan oltava kriisiaikana sähkön hinnan kohtuullisuudesta huolehtiminen.

– Tämä tarkoittaisi käytännössä tarkempaa valvontaa, ettei kriisiolosuhteissa kukaan käytä markkinatilannetta hyväkseen tai että Fingrid ottaa varavoimaloita ja kysyntäjoustoa käyttöön hintojen hillitsemiseksi sekä hankkii tarkoitusta varten lisää kysyntäjoustoa.

Vielä loppusyksyllä talven näkymiä pidettiin kohtuullisina, kun Olkiluoto 3:n uskottiin käynnistyvän vuoden loppuun mennessä. Nyt kolmosreaktorin säännöllisen sähköntuotannon arvioidaan jatkuvan aikaisintaan helmikuun alkupuolella.

– Suomi on ajautumassa sähkön hintakriisiin. Tällä hetkellä on uhkana, että talven aikana Suomessa ja Euroopassa voi korkeiden hintojen lisäksi olla edessä jopa sähköpula sekä kiertävät sähkökatkot. Kohonneiden hintojen vuoksi tilanne on sietämätön erityisesti kotitalouksien näkökulmasta, koska kukaan ei ole voinut varautua nykyiseen kriisiin, Mäkynen ja Mäkinen sanovat tiedotteessa.

He vertaavat tilannetta koronakriisin aikaan, jolloin valtiot ympäri Eurooppaa kokosivat erilaisia tukipaketteja yrityksille ja kansalaisille ennakoimattomassa tilanteessa.

– Myös nyt lukuisat Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön vastaavia toimia, joita nyt esitämme, Mäkinen sanoo.

