Puolustus­ministeri Kaikkonen jää alku­vuodesta isyys­vapaalle – ”Jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle”

Keskustan puheenjohtaja Saarikko esittää sijaiseksi elinkeinoministeri Lintilää.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jää isyysvapaalle vuoden alussa noin kahdeksi kuukaudeksi. Kaikkonen kertoo asiasta STT:lle.

– Vaikka ministerin tehtävä on hyvin tärkeä, jossain kohtaa on kyettävä laittamaan myös perhe etusijalle. Emme ole vielä valmiita laittamaan vauvaa päivähoitoon, joten tässä kohtaa on oma vuoroni ottaa enemmän vastuuta lastenhoidosta. Näin myös haluan toimia, Kaikkonen sanoo.

Kaikkosella on vaimonsa Jannika Kaikkosen kanssa kaksi pientä poikaa, kaksivuotias ja puolivuotias. Jannika Kaikkonen on valittu Bayerin uudeksi yhteiskuntasuhdejohtajaksi Suomessa, ja tehtävä alkaa vuoden alussa.

Ministeritehtävä on tarkoittanut Kaikkoselle usein pitkiä päiviä ja monia työmatkoja.

– Lapset ovat pieniä vain hetken, ja haluan muistaa sen muutenkin kuin valokuvista.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo STT:lle, että esittää sijaiseksi keskustalaista elinkeinoministeri Mika Lintilää. Lintilä hoitaisi Kaikkosen isyysvapaan ajan kahta ministerin salkkua.

Lopullisesti asiasta päättää torstaina keskustan puoluehallitus, eduskuntaryhmä ja europarlamenttiryhmä.

Kaikkonen huhkinut hommia alta pois

Isyysvapaa sattuu ajankohtaan, jolloin Suomen Nato-jäsenyysprosessi on kesken, Euroopassa on käynnissä sota ja eduskuntavaalit ovat parin kuukauden päässä. Eikö ajankohta arveluttanut?

– Toki, mutta jos jää odottamaan hetkeä, jolloin siihen ei liittyisi mitään haasteita, voi helposti joutua odottamaan pitkään, Kaikkonen sanoo.

– Mitä Nato-jäsenyyteen tulee, jäsenyysratkaisut tehdään lopulta kuitenkin Unkarin ja Turkin päässä, hän lisää.

Vuoden alkuun ei Kaikkosen mukaan pitäisi jäädä kovin pitkää tehtävälistaa, sillä hän on jo etukäteen huhkinut hommia pois alta.

– Naton puolustusministerikokous sattuu helmikuulle, mutta kokouksen valmistelut ovat jo pitkällä.

Kaikkosen on määrä palata puolustusministerin tehtäviin maaliskuun alusta, jolloin perhe saa lähipiiristä apua vauvan hoitamiseen kotona.

Lintilä kokenein keskustaministeri

Saarikko sanoo arvostavansa Kaikkosen perheen päätöstä.

– Vain Kaikkonen voi olla läsnä oleva isä lapsilleen, mutta politiikassa asiat jatkuvat ja asiat voidaan järjestää.

Saarikon mielestä olisi luonnollista valita sijaiseksi jo ministerinä toimiva henkilö, koska kyse on verrattain lyhyestä ajanjaksosta. Lintilä on keskustan ministereistä kokenein ja pitkäaikaisin. Lintilän valintaa puoltaa Saarikon mukaan myös se, että hän on koko vaalikauden ajan toiminut valtioneuvostossa Kaikkosen virallisena sijaisena.

Kaikkosen on 5.1.–28.2. kestävän isyysvapaan ajaksi erottava puolustusministerin tehtävästään, sillä laki ei tunnista ministereille eikä kansanedustajille perhevapaajaksoja.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun miesministeri jää pidemmälle isyysvapaalle.