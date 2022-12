Suomen lopullinen Nato-päätös siirtyy mahdollisesti, ellei jopa todennäköisesti vaalien jälkeiselle eduskunnalle. Se joutuu tyytymään asiassa kumileimasimen rooliin – kiitos Turkin, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Eduskunta kävi tiistaina Suomen lopullisen Nato-päätöksen kimppuun.

Lähetekeskustelun alku debatteineen oli liki yhtä yksituumainen kuin päätös Nato-hakemuksen jättämisestä 17. toukokuuta, jolloin se hyväksyttiin äänin 188-8.

Sen yksimielisempää päätöstä Suomessa ei käytännössä voi poliittisesti tehdä.

Lähinnä vasemmistoliiton edustajat kävivät nyt lausumassa pakolliset skeptiset kommenttinsa eduskunnan pöytäkirjoihin. Muuten ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto sai kansanedustajilta kiitosta.

Eduskunnan lopullisesta kannastakaan ei ole epäselvyyttä – paitsi yhdeltä osin:

Nykyinen eduskunta ja nykyiset kansanedustajat eivät päätöstä jäsenyydestä ehkä edes tee, vaan lopullinen päätös jää todennäköisesti seuraavalle, huhtikuun vaaleissa valittavalle eduskunnalle.

Tai itse asiassa lopullisen päätöksen tekee vasta senkin jälkeen tasavallan presidentti Sauli Niinistö.

Kyse on Unkarin ja Turkin ratifiointien venymisestä.

Kummankaan suhteen ei ole varmuutta, ainakaan mitä tulee aikatauluihin.

” Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on vielä pääministeri Orbania arvaamattomampi, eikä presidentti Erdoganin pään sisään pääse kukaan.

Unkari on lupaillut, että se ratifioi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet helmikuussa, näin on pääministeri Viktor Orban antanut ymmärtää. Tuoreimpien tietojen mukaan Unkarin parlamentti aloittaa asian käsittelyn 20. helmikuuta.

Alun perin ratifiointia tosin odotettiin jo marraskuulle, sitten joulukuulle.

– No, ainoa konkreettinen lupaus, joka sieltä on tullut, on se, ettei Unkari ole viimeinen, eräs ulkopolitiikan vaikuttaja totesi pessimistiseen sävyyn IS:lle viime viikolla.

Unkari on kuitenkin kiistänyt, että se kytkisi oikeusvaltioproblematiikkaan liittyvät EU:n rahariidat Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointiin.

Eli Turkki jää viimeiseksi, jos Unkari ratifioi jäsenyyshakemuksen helmikuussa.

Sitäkin mietitään, mikä on Venäjän rooli taustalla.

Yleinen arvio tuntuu olevan, että ennen Turkin kesäkuun vaaleja tapahdu mitään.

Se tarkoittaa siis sitä, ettei myöskään nykyinen eduskunta tee jäsenyydestä lopullista päätöstä.

Eduskunta tekeekin päätöstä tällä hetkellä niin sanotusti varastoon, viimeistä nuijankopausta odottamaan.

Eduskunnan puhemies Matti Vanhasen (kesk) sanoi Ylen A-Studiossa 5. joulukuuta, että ulkoasianvaliokunta voi tehdä mietinnön ”viimeistä pistettä lukuun ottamatta valmiiksi”.

Ulkoasianvaliokunta tekee asiasta mietinnön, ja muut valiokunnat lausuvat siihen näkemyksensä. Mietintö voisi olla teknisesti valmis tammi-helmikuussa.

IS:lle kerrotaan, että tällä linjalla, siis lopullisen päätöksen odottamisella, halutaan myös viestiä Turkin suuntaan, ”ettei Suomi keuli liikaa”, toisin sanoen ”kunnioitetaan” Turkin päätösaikataulua..

Vanhanen on sanonut, että eduskunta on valmis kokoontumaan myös kesken vaalivapaan, jos Unkarin ja Turkin ratifioinnit valmistuisivat kesken vaaliloman.

” Joillekin uusille kansanedustajille saattaa ottaa lujille, että heidät istutetaan valmiiseen pöytään.

Nykyisessä eduskunnassa kansanedustajat ovat saaneet sekä julkista että salassa pidettävää tietoa jäsenyydestä – kansanedustajan valiokunnasta riippuen.

Näppituntumalta voi arvioida, että liki kolmannes kansanedustajista vaihtuu vaaleissa.

Joillekin uusille kansanedustajille saattaa ottaa lujille, että heidät istutetaan valmiiseen pöytään.

Irtiottojakin voi olla luvassa, vaikkei päätös muuksi muutukaan. Eduskunta päättää jäsenyydestä yksinkertaisella enemmistöllä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) sanoi, ettei Suomi ole menettelytavoiltaan tässä suhteessa edes ainoa Nato-maa.

Vastaavalla tavalla ovat toimineet Tshekki, Montenegro ja Pohjois-Makedonia, jonka jäsenyyttä Kreikka sivumennen sanoen venytti peräti kymmenellä vuodella.

Yhden ongelman aiheuttaisi todennäköisesti sekin, että presidentin tulisi vahvistaa eduskunnalta saamansa esitykset perustuslain mukaan kolmessa kuukaudessa.

Eduskunnassa moni halusi jättää nimensä historialliseen keskusteluun.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen muistutti, että Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tutkimuksen mukaan 85 prosenttia vastaajista antoi tukensa Ukrainan taloudelliselle avulle ja aseavulle.

– Kansalaisten tuki on selkänojista tukevin, Kaikkonen sanoi.

Ulkoministeri Haaviston mukaan on myös tärkeää, että Turkin ja Unkarin täytyy kestää Suomi sellaisena kuin se on.

– Emme voi toiseksi muuttua. Turkin ja Unkarin täytyy meidät suomalaiset kestää sellaisina kuin me olemme. Tällaisiahan me olemme. Olemme kriittisiä ihmisoikeus- ja demokratiakysymyksissä, se kuuluu meidän agendaamme.

Turkin ja Unkarin keskeneräiset ratifioinnit olivat myös yksi syy siihen, ettei poliittista hallitusta haluttu kaataa viime viikon riitojen päätteeksi.