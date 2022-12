Suomeen saapunut ennätys­määrä pakolaisia – sisä­ministeri Mikkonen: ”Tilanne on poikkeuksellinen”

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan Suomi on varautunut ukrainalaispakolaisten määrän kasvuun talvella. Maaliskuussa on luvassa myös toinen iso muutos, johon vaaditaan ponnisteluja koko yhteiskunnalta.

–Tämä on valtava ponnistus koko yhteiskunnalle, sisäministeri Krista Mikkonen sanoo.

Ukrainan sota on kestänyt vajaan vuoden ja Suomeen on saapunut tähän mennessä yli 45 000 tilapäisen suojelun saanutta ukrainalaispakolaista.

Määrän ennustetaan kasvavan talvella entuudestaan.

– Tilanne on poikkeuksellinen, sisäministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoo IS:lle.

Esimerkiksi vuonna 2015 Suomeen saapui Mikkosen mukaan turvapaikanhakijoita noin 32 500, kun ukrainalaispakolaisia on tänä vuonna saapunut jo alle vuoden aikana yli 45 000.

– Suomeen ei ole vielä koskaan aiemmin saapunut vuoden sisällä näin paljon pakolaisia, Mikkonen sanoo.

Ukrainalaispakolaisten määrän odotetaan Mikkosen mukaan kasvavan talven aikana.

Ukrainassa talvikuukausien sää tulee vaikuttamaan olennaisesti sekä rintamataisteluun että ukrainalaisen siviiliväestön elämään. Miljoonat ihmiset ovat ilman sähköä ja Venäjä on jatkanut iskujaan siviili- ja energiainfrastruktuuriin.

Mikkonen arvioi, että Suomeen saapuisi ensi vuonna 30 000-40 000 ukrainalaispakolaista.

– Oletus on, että Eurooppaan ja Suomeen saapuvien ukrainalaispakolaisten määrä kasvaa talven aikana. Vielä ei ole näkynyt nousua, mutta mitä tukalammaksi tilanne kehittyy Ukrainassa, sitä todennäköisemmin ihmiset lähtevät sotaa pakoon.

Sisäministeri Krista Mikkosen mukaan jatkossa ukrainalaispakolaisia joudutaan luultavasti majoittamaan enemmän laitosmaisiin keskuksiin.

Suomi on varautunut ukrainalaispakolaisten kasvaviin määriin.

Mikkosen mukaan maahanmuuttovirasto on lisännyt vastaanottokapasiteettia tarpeen mukaan. Esimerkiksi joulukuun alussa avattiin uusia vastaanottokeskuksia ja laitoskapasiteettia pystytään tarvittaessa lisäämään.

Myös kuntien on Mikkosen mukaan hyvä varautua siihen, että jos lapsia tulee lisää, olisi myös kouluissa heille tilaa. Lisäksi hän toivoo, että kunnat auttaisivat ukrainalaispakolaisia esimerkiksi saamaan töitä Suomesta.

– Tämä on valtava ponnistus koko yhteiskunnalle, Mikkonen sanoo.

Kapasiteetti Suomessa riittää, mutta Mikkosen mukaan yksi muutos on luvassa.

– Jatkossa joudumme luultavasti majoittamaan ukrainalaispakolaisia enemmän laitosmaisiin keskuksiin.

Laitosmaisia keskuksia perustetaan Mikkosen mukaan lisää ympäri Suomea. Viimeisimmät on avattu Outokumpuun ja Keravalle. Helsinkiin on perustettu asuntopohjainen vastaanottokeskus.

Tällä hetkellä suurin osa, noin 40 prosenttia Suomen ukrainalaispakolaisista, on majoittunut yksityismajoituksiin. Heitä on myös esimerkiksi kuntien tai maahanmuuttovirasto järjestämissä asuntopohjaisissa majoituksissa.

Ukrainalaispakolaisten määrän odotetaan kasvavan talvella.

Isoin muutos koittaa Mikkosen mukaan maaliskuussa, kun osalla ukrainalaispakolaisista tulee täyteen vuosi elämää Suomessa. Tuolloin heillä on mahdollisuus hakea Suomesta kotikuntaa.

Mikkosen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että kotikuntaa hakevat ukrainalaiset siirtyisivät pois vastaanottojärjestelmästä kuntien vastuulle ja he saisivat samat palvelut kuin muut kuntalaiset.

Ministeriöt ovat jo aloittaneet siirtymän ja siihen tarvittavan lainsäädännön valmistelun kuntien kanssa. Tietoa kotikunnan hakemisen mahdollisuudesta on pyritty levittämään myös ukrainalaispakolaisille.

– Nyt valmistaudutaan tähän isoon muutokseen. Pyrimme varmistamaan, että myös digi- ja väestötietovirastossa on asian suhteen tarpeeksi kapasiteettia maaliskuuhun mennessä, Mikkonen sanoo.

Vielä ei tiedetä, kuinka moni ukrainalaispakolaisista hakee Suomesta kotikuntaa.

Sisäministeriö teetti asiasta heinä-elokuussa kyselyn.

Tuolloin kolmasosa Suomeen saapuneista ukrainalaispakolaisista oli Mikkosen mukaan tehnyt päätöksen Suomeen jäämisestä. Kolmasosa kyselyyn vastanneista halusi palata Ukrainaan heti, kun mahdollista. Vastanneista 40 prosenttia ei vielä tuolloin tiennyt, mitä tekisi.

– Kyselyn perusteella moni Suomessa olevista ukrainalaispakolaisista oli kotoisin alueilta, jotka ovat tuhoutuneet pahoin sodassa. Moni haluaisi palata kotiin, mutta se ei välttämättä ole mahdollista.

– Ukrainalaiset pohtivat asiassa varmasti sitä, saavatko he täältä töitä ja millainen lasten tulevaisuus on, Mikkonen kertoo.

Ukrainalaispakolaisia Puolan rajalla.

Suomeen saapuvista ukrainalaispakolaisista suurin osa on Mikkosen mukaan äitejä ja lapsia.

Alaikäisten osuus hakijoista on noin kolmasosa, naisia hakijoista on kaksi kolmasosaa.

Tilanne Ukrainassa on kuitenkin kehittynyt huonommaksi, mikä näkyy Suomeen saapuvien voinnissa.

– Yhä enemmän on esimerkiksi ihmisiä, joiden läheinen on kuollut sodassa. Sodan kauhut ja arki voivat näkyä ihmisten mielissä. Iso kysymys on se, miten pystymme tarjoamaan tukea ja sosiaalipalveluita erilaisille sodan kauheuksia ja sotatraumoja kokeneille ihmisille.

Mikkosen mukaan ukrainalaispakolaisia on pystytty auttamaan Suomessa hyvin, vaikka varsinkin sodan alussa viikoittaiset pakolaismäärät olivat suuria.

– Aina tulee pieniä ongelmia esiin, mutta pyrimme heti löytämään toimivat ratkaisut. On ollut hienoa huomata, miten hyvin kunnat ja suomalaiset ottaneet ukrainalaiset vastaan. Toivon, että hyvä vastaanotto jatkuu.