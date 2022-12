Kommentti: Viisikon bileistä syntyi jäätävä lasku – Marinin ”lystikäs” venkoilu ei naurata

Yksikään puolue ei voi mennä vaaleihin sammutetuin lyhdyin, vaan selvät luvut ja puolueen keinot on paljastettava äänestäjille, kirjoittaa politiikan toimittaja Suvi Hautanen.

Rahaministeriö löi viime viikolla pöytään rätingit tulevien vaalikausien julkisen talouden sopeutustarpeesta. Se on yhdeksän miljardia euroa kahdeksan vuoden aikana.

Tämä on lasku pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen valtakaudesta.

Edellinen Juha Sipilän (kesk) hallitus oli juuri saamassa Suomen julkisen talouden tasapainoon neljän miljardin euron säästökuurin jälkeen.

Mutta Antti Rinteen (sd) hallitus pani rahat haisemaan.

Pääministerin tehtävästä eroamaan joutuneen Rinteen johtamissa hallitus­neuvotteluissa puolueet lisäsivät pysyviä menoja yli miljardilla eurolla. Lisäksi päätettiin kolmen miljardin määräaikaisista menoista, joita kutsuttiin ”tulevaisuus­investoinneiksi”.

Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden piti olla tasapainossa vaalikauden päätteeksi vuonna 2023, mutta tavoite heitettiin romukoppaan, kun korona kuritti Suomea.

Koronatoimiin meni liki 12 miljardia euroa. Sitten Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ja varautumiseen käytetään lähes kahdeksan miljardia euroa. Nämä poikkeus­menot ovat väliaikaisia, mutta niiden varjolla muut vuosittaiset pysyvät menot ovat kasvaneet kahteen miljardiin euroon.

Nyt virkamiehet katsovat, että julkisen talouden vahvistamisen mittaluokka on niin suuri, että yksi vaalikausi ei edes riitä julkisen talouden tasa­painottamiseen, vaan työtä on jatkettava vielä seuraavalla vaalikaudella.

Ensi vaalikaudella julkista taloutta pitäisi vahvistaa kuudella miljardilla eurolla. Pelkällä talouskasvulla aukkoa ei saada kurottua umpeen, vaan virkamiesten mukaan leikkauksia ja veronkiristyksiä tarvitaan yli kolmen miljardin edestä.

Lue lisää: Rahaministeriöltä karu tehtävä­lista seuraavalle hallitukselle: Alv-kannat, osinko­verotus, työttömyys­turva, luku­kausi­maksut...

Pääministeri Marinilta kysyttiin MTV:n Uutisextrassa perjantaina, mikä on Sdp:n arvio sopeutus­tarpeesta. Toimittaja Jaakko Loikkanen yritti useita kertoja tentata Marinilta sopeutuksen suuruus­luokkaa, mutta Sdp:n puheenjohtaja ei suostunut lyömään lukua pöytään.

Marinin mielestä valtio­varainministeriön luvut ovat ”aika kovia”, eikä Sdp ole valmis leikkaamaan koulutuksesta, sosiaaliturvasta eikä sosiaali- ja terveydenhuollosta.

– Itse en usko, että säästämällä ja leikkaamalla tätä maata ja sen taloutta vastuullisesti hoidetaan, Marin kierteli.

Marinin venkoilu sai irvileuat liikkeelle sosiaalisessa mediassa.

– Onhan tämä nyt lystikästä, kun edes yhtä keinoa tai numeroa ei saada sanottua, kokoomuksen puoluejohdon erityisavustaja Tuomas Tikkanen kommentoi Twitterissä.

Kommentti oli suora piikki Marinille, joka naureskeli kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon säästötoimille A-studiossa alkusyksystä.

– Onhan tämä nyt lystikästä kuunnella teitä, kuinka te muka hoidatte julkista velkaa, Marin ivaili, kun Orpo nosti hallituksen budjetista esille säästökohteina avustajamenot ja kosteikko­viljelyn.

Lue lisää: Sanna Marin tulistui Petteri Orpolle Ylellä: ”Miten te hoidatte vanhustenhoidon kuntoon?”

Fakta on kuitenkin se, että Marin ei ole valmis leikkauksiin.

– Kysymys siitä, mistä me säästäisimme, on hankala, koska en minä näe, että hyvinvointi­yhteiskunnassa hirveästi turhia tehtäviä on, Marin sanoi viime keväänä Ylen Pääministerin haastattelu­tunnilla.

Sen sijaan veronkiristykset käyvät Sdp:lle. Marinin mukaan Sdp haluaa tukkia porsaanreiät verotuksessa eli joidenkin verotus kiristyy, ja Sdp:n tähtäimessä ovat erityisesti yrittäjät. Sdp vannoo myös talouskasvun ja työllistämisen vahvistamisen nimeen.

Lue lisää: Sanna Marin MTV:lle: Ainoa kestävä tapa hoitaa Suomen julkista taloutta kuntoon on vahva talous­kasvu ja työllisyyteen panostaminen

Näytöt julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista tältä vaalikaudelta eivät kuitenkaan vakuuta. Ansio­sidonnaisen työttömyys­turvan porrastaminen ei Sdp:lle kelpaa, vaikka se on valtiovarainministeriön kestosuosikki rakenteelliseksi uudistukseksi. Niitäkin tarvitaan ensi vaalikaudella leikkausten ja veronkiristysten lisäksi. Talouskasvu puolestaan on toiveiden varassa.

Demareiden harjoittama talouspolitiikka ei ole kestävällä pohjalla. Hyvinvointi­yhteiskunnan palveluita ei voida rahoittaa jatkuvasti velkarahalla.

Tällä vaalikaudella menoja on lisätty pysyvästi muun muassa pidentämällä oppivelvollisuus­ikää, korottamalla pieniä eläkkeitä ja perusturvaa, ottamalla käyttöön seitsemän päivän hoitotakuu ja lisäämällä rahaa perus­väylänpitoon, kehitys­yhteistyöhön ja luonnonsuojeluun.

Valtio elää tällä hetkellä yli varojensa, eivätkä bileet voi jatkua enää ensi vaalikautta. Julkisia menoja on kyettävä asettamaan tärkeys­järjestykseen. Pelkällä talouskasvulla julkista taloutta ei saada tasapainoon, vaan tarvitaan leikkauksia.

Yksikään puolue ei voi mennä vaaleihin sammutetuin lyhdyin, vaan selvät luvut ja puolueen keinot on paljastettava äänestäjille – oli kyse sitten leikkauksista tai veronkiristyksistä. Venkoilu ei ole lystikästä, vaan se on epärehellisyyttä äänestäjiä kohtaan.