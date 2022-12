Presidentti Sauli Niinistö arvioi Suomen ja Venäjän suhteiden tulevaisuutta karulla tavalla Ylellä

Presidentti Niinistön mukaan hänellä ei tällä hetkellä ole puhuttavaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaili sunnuntaina kansalaisten kysymyksiin Yle Radio 1:n presidentin kyselytunnilla. Ohjelmassa Niinistö kommentoi useita ajankohtaisia aiheita Natosta ja turvallisuudesta aina jengirikollisuuteen.

Itärajan tuntumassa asuva kuulija kysyi Niinistöltä lähetyksessä, millaisiksi hän ennustaa Suomen ja Venäjän naapuruussuhteiden muodostuvan sitten, kun Ukrainan sota aikoinaan loppuu – ja onko luottamuksen palauttaminen maiden välille mahdollista.

Niinistö sanoi kaikkien toivovan että sota olisi ohi.

– Mitä sen jälkeen tapahtuu riippuu siitä mihin sota päättyy.

Luottamuksen saavuttamiseen tarvitaan Niinistön mukaan parhaassakin tapauksessa paljon aikaa, ja tämä tuskin tapahtuu hänen virka-aikanaan. Suomi ei presidentin mukaan voi silti unohtaa jatkossakaan sitä, että meillä on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa.

– Venäjä aina siellä vain on myös jatkossa. Tuon rajan tiimoilla joudutaan väistämättä harjoittamaan liki päivittäistä hallinnollista käytännön yhteistoimintaa, joka raja-alueilla näkyy edelleenkin sujuvan.

Niinistö otti esiin myös Suomenlahden ja sen vilkkaan laivaliikenteen sekä yhdessä Viron ja Venäjän kanssa kehitetyn turvajärjestelmän, jolla onnettomuuksia voidaan estää.

– Kaikki tällainen toiminta täytyy tietenkin jotenkin saada sujumaan, jottei tule turhia sotkuja.

Presidentin mukaan Ukrainan sotatilanne näyttää tällä hetkellä jämähtäneen paikalleen ja Venäjän sotilaiden on kerrottu linnoittuvan asemiinsa. On selvää, että Ukraina ei suostu luovuttamaan alueitaan osana mahdollista rauhaa maiden välillä. Tästä johtuen koko rauhan näkymä on hyvin etäinen, Niinistö totesi.

Näkymiä taas saattaa parantaa se, että Venäjä näyttää olevan valmis selittämään huonoakin sotamenestystä omilleen jonkinlaisena voittona.

– Se antaisi ehkä mahdollisuuden käydä jonkinlaisia rauhanneuvotteluja.

Niinistöltä kysyttiin ohjelmassa myös, näkeekö hän tehneensä itse virheitä suhtautumisessaan Venäjän presidentti Vladimir Putiniin vuonna 2014 tapahtuneen Krimin miehityksen ja Ukrainan sodan alkamisen jälkeen. Jotkut ovat arvostelleet sitä, että Suomi oli miehityksen jälkeenkin valmis yhteistyöhön Venäjän kanssa, ja Niinistö keskusteli Putinin kanssa säännöllisesti.

Niinistö huomautti Suomen olleen ensimmäinen Krimin miehityksen tuominnut valtio. Yhteydenpito Putiniin taas kiinnosti länsimaita joka kerta ja niissä oltiin tyytyväisiä keskustuista saaduista tiedoista.

Viime toukokuun jälkeen Niinistö ei omien sanojensa mukaan ole enää pitänyt yhteyttä Putiniin eikä puhelinkeskusteluja ole suunniteltu.

– Varmasti sellainen (mahdollisuus) avautuisi, jos haluja siihen olisi. Mutta nyt ei ole kovin paljon keskustelun aihetta.