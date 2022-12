Valtio-opin professori Kimmo Grönlund toivoo, että presidentin valtaoikeudet nousevat vaaliteemaksi tulevissa presidentinvaaleissa.

Presidentinvaaleihin on vielä yli vuosi aikaa, mutta julkisuudessa kannunvalanta presidentti Sauli Niinistön seuraajasta on jo täydessä käynnissä.

Perjantaina julkaistussa Maaseudun Tulevaisuuden presidenttigallupissa nähtiin melkoinen romahdus, kun aiemmassa kyselyssä johtopaikalla olleen Olli Rehnin kannatus putosi 20 prosentista peräti kuudella prosenttiyksiköllä 14 prosenttiin. Suomen Pankin pääjohtaja jäi tuloksella kakkoseksi ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) taakse.

Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund sanoo suhtautuvansa tässä vaiheessa tehtävien kyselyjen tuloksiin varauksella, sillä vaaleihin on kuitenkin vielä paljon aikaa. Tammikuuhun 2024 mennessä ehtii tapahtua vielä paljon.

– Ensinnäkin tässä välissä on eduskuntavaalit, jonka jälkeen muodostetaan hallitus. Tilanne voi olla erilainen, jos keskusta on sen jälkeen taas oppositiossa.

Rehnin romahdusta voi osaltaan selittää keskustan kannatuksen sukeltaminen ennätysalhaalle. Ylen torstaina julkaistussa kyselyssä puolueen kannatus oli alle kymmenen prosenttia ensimmäistä kertaa mittaushistoriassa.

– Saattaa olla, että keskustan kannatusalho heijastuu myös tähän. Vaikka kyseessä on henkilövaali, niin puolueethan ne ehdokkaat asettavat. Rehnin takana on varmasti ollut ensisijaisesti keskustalaisia äänestäjiä.

Toisaalta Grönlund kertoo yllättyneensä Rehnin menestymistä presidenttikyselyissä ylipäänsä, sillä Rehn ei hänen mukaansa ole ehdokkaana karismaattisimmasta päästä.

– Olen ihmetellyt että hän on ollut kyselyissä näinkin korkealla.

Olli Rehnin suosio sukelsi uusimmassa mielipidekyselyssä.

Ukrainan sota saattaa Grönlundin mukaan vaikuttaa vielä myös Suomen presidentinvaalin asetelmiin.

– Jos Suomi on ensi vuoden alkupuolella Natossa, ja Venäjä ei laajenna sotaansa, niin isoa vaikutusta ei välttämättä ole. Mutta jos tapahtuu jotain yllättävää, niin kaikki voi olla auki. Toivotaan, että sota ei ainakaan laajene.

Vuoden 2012 presidentinvaalissa toiselle kierrokselle selvinnyt ja nykyisen hallituksen ulkoministerinä toimiva Pekka Haavisto on Grönlundin mukaan jo saanut lisää nostetta näkyvästä roolistaan Suomen Nato-jäsenyysprosessissa.

– Mutta on mahdotonta sanoa miten se lopulta näkyy.

Kärkikaksikon takana olevien kannatus on toistaiseksi jäänyt kyselyissä muutamaan prosenttiin. Grönlund sanoo lukujen luultavasti kertovan siitä, etteivät kyselyihin osallistuvat suomalaiset ole vielä ehtineet kunnolla miettiä sopivia ehdokkaita.

Sdp:n ykkösnimi presidenttikisaan on tähän saakka ollut EU-komissaari Jutta Urpilainen, kun pääministeri Sanna Marin on kieltäytynyt kunniasta. Kokoomusnimistä esillä on ollut ex-pääministeri Alexander Stubb ja perussuomalaisista entinen puheenjohtaja ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho.

Syksyn presidenttigallupien todellinen yllätysnimi on ollut Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola, joka nousi jopa Haaviston ja Rehnin ohi ykköseksi IS:n lokakuussa tekemässä kyselyssä. Ehdokkuudestaan pitkään arvoituksellisesti puhunut Aaltola totesi kuitenkin lopulta, ettei ole asettumassa ehdolle ”yhtään mihinkään”.

Grönlund ei pidä mahdottomana ajatuksena, että kisaan nousisi vielä niin sanottu musta hevonen puolueiden ulkopuolelta.

– Tällaisellekin ehdokkaalle voisi olla tilausta. Toisaalta kampanjat ovat hyvin kalliita, ja niihin tarvitaan puolueita ja puoluetukea.

Professori Kimmo Grönlund ei pidä vahvaa presidenttiä demokratian kannalta hyvänä asiana.

Grönlundin mukaan presidentinvaalit kiinnostavat henkilövaalina ihmisiä poikkeuksellisen paljon. Lisäksi tämänhetkinen maailmantilanne korostaa presidentin asemaa. Vaalien voittajalla saattaa olla vaikeuksia täyttää maata vuosikymmenen johtaneen Sauli Niinistön saappaita.

– Niinistö on niin ainutlaatuinen suosiossaan, että tuskinpa seuraava presidentti ainakaan aluksi pystyy tulemaan sellaisiin suosiolukuihin. Niinistö on tavallaan ottanut kaiken sen presidentille kuuluvan tilan ja joskus vähän ylikin.

Perustuslain mukaan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhdessä hallituksen kanssa. Suomen Nato-jäsenyyshakemuksen myötä presidentti Niinistön rooli ulkopolitiikassa on korostunut, kun taas pääministeri Sanna Marin on jättäytynyt enemmän taka-alalle.

– Itse olen ihmetellyt pääministerin vähäistä roolia näissä Nato-kysymyksissä.

Tulevissa presidentinvaaleissa Grönlund toivoo näkevänsä enemmän keskustelua presidentin vallasta ja asemasta. Itse hän ei näe vahvaa presidenttiä hyväksi demokratian kannalta, vaan toivoo parlamentarisointikehityksen jatkuvan edelleen.

– Pitkään kaikki puolueet halusivat vähentää presidentin valtaa, mutta nyt se on kääntynyt. Jostain syystä ihmiset eivät pidä demokratiaa kovin suuressa arvossa, Grönlund sanoo.

– Suomessa on perinteisesti ollut sellaista hyssyttelyä kaikessa mikä liittyy tasavallan presidenttiin. On eroteltava henkilö ja instituutio, sillä oma suosikki ei välttämättä ole aina presidenttinä. On tärkeää kuulla, miten ehdokkaat näkevät oman roolinsa presidenttinä.

