Presidentti Niinistön tavannut veteraani Voldemar, 98, kertoi mielipiteensä Ukrainan sodasta

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili puolisoineen Kaunialan sairaalan perinteisessä joulujuhlassa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuivat perjantaina Kaunialan sairaalan perinteiseen joulujuhlaan, joka järjestettiin koronapandemiasta johtuen kahden vuoden tauon jälkeen.

Vuonna 1946 perustetussa Kaunialan sairaalassa asuu suomalaisia sotaveteraaneja, jotka ovat saaneet kuntoutusta ja hoitoa kodinomaisissa oloissa. Sairaalassa asuu pysyvästi vielä parikymmentä rintamaveteraania ja Lottaa.

Juhlassa pitämässään puheessa presidentti Niinistö kiitti Suomen sodissa mukana olleita ja huomautti heidän uhraustensa yhteydestä tämänhetkiseen tilanteeseen.

– Kohtaamme synkällä hetkellä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on palauttanut sodan Eurooppaan. Te ymmärrätte rauhan arvon ja mitä sota ihmisille merkitsee, Niinistö sanoi.

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli sotaveteraanin kanssa Kaunialan sairaalan joulujuhlassa.

Sodan vuoksi hinnat ovat nousseet myös Suomessa, jonka seurauksena moni suomalainen joutuu tinkimään arjessaan. Niinistö sanoi veteraanien kyllä tietävän, että pahemmastakin on selvitty, eivätkä suomalaisten koettelemukset ole lopulta mitään verrattuna ukrainalaisiin.

– Teidän sukupolvenne uhrasi paljon. Itsenäisyytemme on teidän ansiotanne, Niinistö kiitti.

Presidentti myös sanoi veteraanien perinnön pitävän Suomessa yllä poikkeuksellisen korkeaa maanpuolustustahtoa.

– Me suomalaiset emme ole herpaantuneet turvallisuutemme takaamisesta. Olemme pitäneet kiinni yleisestä asevelvollisuudesta ja olemme huolehtineet puolustusvoimiemme resursseista.

Kaunialan sotavammasairaalassa on tänä vuonna hoidettu myös Ukrainan sodassa vammautuneita ukrainalaissotilaita. Niinistö nosti tämän esimerkiksi suomalaisten auttamishalusta.

Sairaalan vanhimpiin asukkaisiin lukeutuva sotaveteraani Voldemar Virolainen, 98, oli iloinen presidentin tapaamisesta ja kehuu Niinistöä mukavaksi mieheksi. Jo vuosia Kaunialassa asunut Virolainen sanoo, ettei ole nykyistä presidenttiä aiemmin päässyt tapaamaan.

– Ei valittamista, kyllä toimeen tulee kun ei liikaa vaadi.

Rintamaveteraani Voldemar Virolainen oli tyytyväinen siitä että korona-ajan jälkeen ollaan taas palattu normaaliin.

Kahden vuoden tauon jälkeen juhliin osallistuminen oli hänen mukaansa virkistävää.

– Oikein mukavaa että kaikki menee mallilleen ja entiselleen.

Presidentin puheessaankin esiin nostama Ukrainan sota tuo sodan nähneelle miehelle mieleen niin ikäviä muistoja, ettei hän edes halua kuulla sotauutisista.

– Olen koittanut poistaa mielestäni sen, mikä ei minulle enää kuuluu. Ikävää, että ihmiset eivät tule sopuun. Totta kai se on aika raskasta kuultavaa. Mutta maailma on sellainen kuin on, kukapa sen muuttaisi.

Kaunialan asukkaiden nuorempaan polveen kuuluva Raimo Kaitajärvi, 83, pääsi lahjoittamaan Niinistölle levyllisen asukkaiden laulamia joululauluja. Laulamiseen intohimoisesti suhtautuvalla Kaitajärvellä on huoneessaan jopa karaokelaitteet.

– Tuntui hienolta tavata. Hän vaikutti todella tavalliselta mieheltä. Levyä antaessa hän tarttui käsistäni kiinni ja kiitti kunnolla, hän kehuu.

Sodan jälkeen asepalveluksessa putoamisonnettomuudessa invalidisoitunut mies sanoo joulun ajan kuluvan rakkaan lauluharrastuksen ja tietokoneiden parissa. Myös jalkapalloa hän aikoo katsoa, vaikka oma suosikki Espanja putosikin jo.

Laulamista harrastavalla Raimo Kaitajärvellä on omassa huoneessaan karaokelaitteet.

Myös Kaitajärvi sanoo seuraavansa uutisia Ukrainan sodasta raskain mielin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin syyllisyydestä sotaan hän on puhuessaan varsin suorasanainen.

– Putin teki aivan valtavan virheen hyökätessään sinne. Mutta Suomessa on turvallista, ja tilanne paranee vielä kun mennään kiireen vilkkaa Natoon. Ei sieltä ryssä tule tänne.

Jo 1960-luvulla alkaneeseen Kaunialan sairaalan perinteiseen joulujuhlaan osallistuivat Suomeen akkreditoidut ulkovaltojen sotilasasiamiehet. Presidenttiparin lisäksi joulujuhlan vieraiden joukossa olivat puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen sekä puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk).