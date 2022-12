Apulaispormestarin julkaisema kuva Helsingin johtoviisikosta on poikinut ala-arvoisia kommentteja sosiaalisessa mediassa.

Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyar (sd) on pöyristynyt somekansan epäasiallisista kommenteista kollegoidensa ulkonäöstä.

– Kollegani Paavo on saanut osakseen törkeää ulkonäköön kohdistuvaa kommentointia toissa päivän twiittiini. Niin myös Juhana. Ulkonäköön menevä kommentointi on todella pöyristyttävää käytöstä ja sen on loputtava. Ihmettelen, miten osa aikuisista ei osaa alkeellisiakaan käytöstapoja, Razmyar twiittasi.

Razmyar julkaisi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa yhteiskuvan Helsingin kaupungin johtoviisikosta – pormestari Juhana Vartiaisesta (kok) ja neljästä apulaispormestarista: Paavo Arhinmäestä (vas), Anni Sinnemäestä (vihr), Daniel Sazonovista (kok) ja itsestään.

Kuvan somekommenteissa oli lukuisa määrä räävittömiä kommentteja etenkin Arhinmäen ulkonäöstä, ja myös Vartiainen sai osansa ihmisten ilkeistä puheista.

Arhinmäki sai törkykommenteista tarpeekseen torstaina. Hän kertoi Facebookissa sairastavansa ruusufinni-ihotautia, ja sanoi kuulevansa lähes päivittäin arvostelua painostaan ja juoppoudestaan, koska hänen naamansa punoittaa ruusufinnin takia.

– Ihmisten ulkonäön negatiivinen kommentoiminen todella vastenmielistä, Arhinmäki kirjoitti Facebookissa.

– Minun kasvojeni punoitukseen on terveydellinen syy. Minulla on vaiva, josta kärsii noin 10 prosenttia suomalaisista. Se on yleisintä meillä keski-ikäisillä. Ruusufinni puhkesi minulle vuoden 2015 eduskuntavaalien yhteydessä. Siitä lähtien kasvoissani on ollut välillä voimakkaampi ja välillä heikompi punoitus, Arhinmäki kertoi Facebookissa.

