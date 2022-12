Kommentti: Keskustaa kurittaa myös Kekkosen kirous

Politiikassa ikivanhoista järkiratkaisuista voi tulla äkkiä painolasti, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

Joskus kaikki vain kaatuu päälle.

Kaikki on kaatunut keskustan päälle. Ylen kannatusmittauksessa puolueen kannatus jäi alle kymmenen prosentin. Se minkä Santeri Alkio (1862–1930) rakensi, on romahtamassa.

Syitä on haettu sekä pikaisia että syvällisiä. Pikaisista suosituin selitys on kitkuttava hallitusyhteistyö punavihreiden puolueiden kanssa. Syvällisemmistä ilmeisin on maaseudun tyhjentyminen.

Mutta syytetään vielä yhtä. Häntä: Urho Kekkosta.

Presidentti Kekkonen (1900–1986) oli vuosikymmeniä maalaisliitto/keskustan ilo ja ylpeys. Kun hän sanoi, toteltiin. Ja Kekkonen sanoi, että kaikkein tärkeintä ovat suhteet Neuvostoliittoon: ystävyys, yhteistyö ja avunanto.

Kekkosen motiivit tuskin olivat halpoja. Jotenkin piti selvitä jatkosodan tappiosta ja siitä, että lännestä oli tarjolla idän jättiä vastaan vaan haaleaa sympatiaa. Keski-ikäinen Kekkonen teki hyveen siitä, mikä oli nuorelle venäjänvihaiselle Kekkoselle paha. Ja vanha Kekkonen katsoi, että hyveestä pidettiin kiinni.

Hän onnistui yli omien odotustensakin. Vielä 30 vuotta Neuvostoliiton kaatumisen jälkeenkin valtaosa suomalaisista katsoi, että Venäjää ei pidä ärsyttää liittymällä Natoon. Sitten tuli helmikuu 2022. Kaikki muuttui.

Presidentti Paasikivi ja pääministeri Kekkonen sotakorvausten päätösjuhlassa vuonna 1952. Arvostelijoidensa mielestä maalaisliittolainen Kekkonen vei kokoomuslaisen Paasikiven aloittaman ulkopolitiikan liian pitkälle.

Olisi järjetöntä väittää, että keskusta ei olisi pysynyt muutoksessa mukana. Puolueen uutta ulkopoliittista linjaa on uhmannut vain silloin tällöin omasta ulottuvuudestaan pistäytyvä, pikkuiseksi kutistunut Paavo Väyrynen. Puolustusministeri Antti Kaikkonen on Suomen uuden ulkopolitiikan tärkeimpiä toteuttajia.

Keskusta saattoi tehdä keväällä 2022 takinkäännöksen, mutta niin teki valtaosa suomalaisistakin. Keskustan ongelma ei ole menneisyys vaan nykyisyys.

Keskusta on porvarillinen puolue. Kokoomuksesta sen erottavat aluepolitiikka ja Nato-kanta, joka siis ei enää erota. Kaikki keskustan aiemmat porvarilliset kannattajat eivät ole olleet kiinnostuneita aluepolitiikasta, mutta ovat ymmärtäneet kekkoslaiset hyveet. Kun niillä ei enää ole merkitystä, he suunnistavat äänestämään kokoomusta.

Kokoomus nyt sattui kannattamaan Nato-jäsenyyttä jo ennen kevättä 2022. Tietysti se kerää sadon nyt.

Tämä ei sulje pois selitystä punavihreän yhteistyön hankaluudesta keskustalle. Todennäköisesti nämä kaksi syytä usein yhdistyvät nimenomaan kokoomuksen suuntaan siirryttäessä.

Kekkonen neuvostojohtaja Leonid Brezhnevin seurassa.

Aatamin aikaan keskusta ei tietenkään ollut ainoa Neuvostoliitolle myötämielinen suomalaispuolue. Vahvimmin sitä oli SKDL/SKP, jota yhdisti Neuvostoliittoon historia ja aate. Kaikki jäsenet eivät kuitenkaan lukeneet sitä Neuvostoliiton tapaan. 1980-luvulta lähtien heille usein avautui tie vihreisiin. SKDL:n seuraajapuolueelle vasemmistoliitolle Suomen Nato-päätös oli kaikkein vaikein. Toistaiseksi se on selvinnyt siitä ällistyttävän vähäisin kolhuin.

Väinö Tannerin (1881–1966) aikaan SDP oli Suomen neuvostovastaisin puolue. 1960-luvun jälkipuoliskolla se teki täyskäännöksen Kekkosen linjalle. Sanna Marinin Venäjän sotaan liittyvä retoriikka on taas sellaista, jota vanha Väinö mielikseen kuuntelisi.

Kokoomuksen Nato-imu ei iske demareihin samalla tavalla kuin keskustaan, koska demarien ja kokoomuslaisten aatteellinen ero on isompi. Toisin sanoen he ajattelevat muita asioita äänestyspäätöstä tehdessään.

Keskustan tilanne oli valmiiksi heikko. Nyt jokainen menetetty prosenttiyksikkö on kohtalokas.

Joskus kaikki vain kaatuu päälle. Sillä sellaista elämä on.